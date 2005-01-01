12 отзывов оставили туристы

Красивые коралловые рифы и кристально чистая вода

В любое время года, прекрасное тёплое Красное море 🌊, подарит массу положительных эмоций. Абсолютно девственная природа, ведь цивилизация не достигла заповедника, что делает его ещё более привлекательным. К заповеднику вас довезут на автобусе 🚌 с повышенным комфортом.

Для вас приготовят вкусный обед в ресторане на берегу моря. Дикая нетронутая природа морского дна произведет на вас огромное впечатление! Рыбки причудливой расцветки, которых легко рассмотреть поближе, ведь они не бояться и проплывают совсем рядышком. Побывав в заповеднике Шарм-эль-Нага, вы отдохнёте и насладитесь уведенным по максимуму.