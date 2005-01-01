12 отзывов оставили туристы

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Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте

4.8
12 отзывов
Саид С.
Саид С. – Гид из Хургады
На юге Хургады, в самом сердце залива Сома Бей, расположилась прекрасная коралловая бухта — Шарм-эль-Нага.

Бухта окружена почти со всех сторон горами, которые защитят от ветра вашу прогулку 👣.

Шарм-эль-Нага — легендарный коралловый заповедник.

Любой, кто лицом к лицу сталкивался с дикой природой, получал незабываемые впечатления.

Здесь можно увидеть косяки экзотических рыбок, которые не боятся человека, поэтому вы сможете подплывать практически вплотную к морским обитателям.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $40 за человека

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Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
Красивые коралловые рифы и кристально чистая вода
В любое время года, прекрасное тёплое Красное море 🌊, подарит массу положительных эмоций. Абсолютно девственная природа, ведь цивилизация не достигла заповедника, что делает его ещё более привлекательным. К заповеднику вас довезут на автобусе 🚌 с повышенным комфортом.
Для вас приготовят вкусный обед в ресторане на берегу моря. Дикая нетронутая природа морского дна произведет на вас огромное впечатление! Рыбки причудливой расцветки, которых легко рассмотреть поближе, ведь они не бояться и проплывают совсем рядышком. Побывав в заповеднике Шарм-эль-Нага, вы отдохнёте и насладитесь уведенным по максимуму.
Что входит
  • Трансфер
  • Обед.
Что не входит
  • Напитки
  • Личные расходы.
Начало
🚩 Хургада, ваш отель
Место завершения
🏁 Хургада
Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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12 отзывов оставили туристы

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