Погрузитесь в атмосферу роскоши на VIP прогулке по Красному морю. Вас ждут живописные коралловые рифы, рыбалка и отдых на райском острове Парадайз. Все необходимое оборудование предоставляется, включая обед из свежих морепродуктов и напитки. Инструктор обеспечит вашу безопасность, а маршрут можно изменить по вашему желанию. Это идеальная возможность для отдыха вдали от суеты

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Комфорт на яхте

На нашей яхте вы найдете всё необходимое для незабываемого отдыха. Вас ждут снасти для рыбалки, снорклинг на живописных коралловых рифах, а также возможность просто насладиться плеском волн и теплым солнечным светом.

Дополнительные услуги

Если вы мечтаете запечатлеть моменты своего отдыха, можно заказать услуги профессионального фотографа (оплачивается отдельно). С нами вы сможете полностью погрузиться в атмосферу отдыха, не думая о мелочах. Мы предоставим всё необходимое оборудование для вашего удобства.

Кулинарные удовольствия

Во время плавания вас будет ждать вкусный обед из свежих морепродуктов, а также прохладительные напитки, кофе и чай. Все, чтобы ваш день запомнился лишь приятными моментами.

Безопасность прежде всего

Обратите внимание, что это не экскурсия. На борту вас будет сопровождать инструктор, чья основная задача — обеспечить вашу безопасность. Гида на борту нет, но вы можете быть уверены в профессионализме нашего инструктора.

Маршрут прогулки

В стандартный маршрут входит посещение двух коралловых рифов и райского острова Парадайз. Однако, если у вас есть желание изменить маршрут, капитан будет рад выслушать ваши пожелания — ведь время плавания принадлежит вам!

Трансфер

Мы заберём вас из отеля и отвезём обратно. Пожалуйста, обратите внимание, что трансфер оплачивается отдельно.