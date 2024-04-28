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VIP прогулка на индивидуальной яхте

Проведите день на яхте в Хургаде, наслаждаясь Красным морем. Рыбалка, снорклинг и солнечные ванны на палубе - идеальный отдых
Погрузитесь в атмосферу роскоши на VIP прогулке по Красному морю. Вас ждут живописные коралловые рифы, рыбалка и отдых на райском острове Парадайз. Все необходимое оборудование предоставляется, включая обед из свежих морепродуктов и напитки. Инструктор обеспечит вашу безопасность, а маршрут можно изменить по вашему желанию. Это идеальная возможность для отдыха вдали от суеты
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Индивидуальная программа
  • 🐠 Снорклинг на коралловых рифах
  • 🏝 Посещение острова Парадайз
  • 🎣 Рыбалка с борта яхты
  • ☀️ Загорание на палубе
  • 🍽 Вкусный обед и напитки
VIP прогулка на индивидуальной яхте
VIP прогулка на индивидуальной яхте
VIP прогулка на индивидуальной яхте

Что можно увидеть

  • Коралловые рифы
  • Остров Парадайз

Описание экскурсии

Комфорт на яхте

На нашей яхте вы найдете всё необходимое для незабываемого отдыха. Вас ждут снасти для рыбалки, снорклинг на живописных коралловых рифах, а также возможность просто насладиться плеском волн и теплым солнечным светом.

Дополнительные услуги

Если вы мечтаете запечатлеть моменты своего отдыха, можно заказать услуги профессионального фотографа (оплачивается отдельно). С нами вы сможете полностью погрузиться в атмосферу отдыха, не думая о мелочах. Мы предоставим всё необходимое оборудование для вашего удобства.

Кулинарные удовольствия

Во время плавания вас будет ждать вкусный обед из свежих морепродуктов, а также прохладительные напитки, кофе и чай. Все, чтобы ваш день запомнился лишь приятными моментами.

Безопасность прежде всего

Обратите внимание, что это не экскурсия. На борту вас будет сопровождать инструктор, чья основная задача — обеспечить вашу безопасность. Гида на борту нет, но вы можете быть уверены в профессионализме нашего инструктора.

Маршрут прогулки

В стандартный маршрут входит посещение двух коралловых рифов и райского острова Парадайз. Однако, если у вас есть желание изменить маршрут, капитан будет рад выслушать ваши пожелания — ведь время плавания принадлежит вам!

Трансфер

Мы заберём вас из отеля и отвезём обратно. Пожалуйста, обратите внимание, что трансфер оплачивается отдельно.

В любое удобное вам время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коралловые рифы
  • Остров Парадайз
  • Разноцветных обитателей Красного моря и, если повезет, дельфинов
Что включено
  • Аренда яхты
  • Услуги инструктора
  • Маски
  • Ласты
  • Рыболовные снасти
  • Обед
  • Прохладительные напитки
  • Кофе и чай
Что не входит в цену
  • Трансфер из/в отель
  • Услуги фотографа (при желании)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное вам время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
I
У нас фонтан положительных эмоций. Ограмное спасибо Ирине, Фатхии и Айи и всей сопровождающей команде они великолепны. Мы взяли экскурсию на индивидуальной яхте у нас было 2 остановки на снорклинг
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и остров Парадаиз. Еда на яхте заслуживает отдельных 5*****, нам настолько все понравилось, что мы через 2 дня заказали яхту опять для нас было все!! Команда старалась даже найти дельфинов(не гарантированно, но они смогли:)) вся команда высший класс. Нас было 6 взрослых и 2 ребёнка и от всех нас всех Вам Огромное спасибо за эти эмоции!!!!! Рекомендую. У Ирины и Фатхи ещё много других программ. Мы брали Супер сафари, купание на лошадях(лошади заходят в воду полностью по самый круп) и Авторский тур Арабская ночь - возможность расслабиться и насладится красотой заката и тишиной!!! каждый тур организован и проведён великолепно. Рекомендую! Ирина делает даже больше, чем можно ожидать от прогулки. Я очень рада, что осталась именно с этой командой. Ещё раз всем огромное спасибо от всех нас!

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Д
Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Семь часов пролетели незаметно. Организовано отлично - забрали от отеля, довезли до места, сопровождали всю поездку. Обед также
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был на уровне, никто не остался голодным.
Остров и рифы для снорклинга были выбраны так, что людей помимо нас там находилось мало, так что было комфортно.
Даже удалось увидеть дельфинов, хотя изначально это не входило в программу.

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