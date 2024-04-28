Проведите день на яхте в Хургаде, наслаждаясь Красным морем. Рыбалка, снорклинг и солнечные ванны на палубе - идеальный отдых
Погрузитесь в атмосферу роскоши на VIP прогулке по Красному морю. Вас ждут живописные коралловые рифы, рыбалка и отдых на райском острове Парадайз. Все необходимое оборудование предоставляется, включая обед из свежих морепродуктов и напитки. Инструктор обеспечит вашу безопасность, а маршрут можно изменить по вашему желанию. Это идеальная возможность для отдыха вдали от суеты
На нашей яхте вы найдете всё необходимое для незабываемого отдыха. Вас ждут снасти для рыбалки, снорклинг на живописных коралловых рифах, а также возможность просто насладиться плеском волн и теплым солнечным светом.
Дополнительные услуги
Если вы мечтаете запечатлеть моменты своего отдыха, можно заказать услуги профессионального фотографа (оплачивается отдельно). С нами вы сможете полностью погрузиться в атмосферу отдыха, не думая о мелочах. Мы предоставим всё необходимое оборудование для вашего удобства.
Кулинарные удовольствия
Во время плавания вас будет ждать вкусный обед из свежих морепродуктов, а также прохладительные напитки, кофе и чай. Все, чтобы ваш день запомнился лишь приятными моментами.
Безопасность прежде всего
Обратите внимание, что это не экскурсия. На борту вас будет сопровождать инструктор, чья основная задача — обеспечить вашу безопасность. Гида на борту нет, но вы можете быть уверены в профессионализме нашего инструктора.
Маршрут прогулки
В стандартный маршрут входит посещение двух коралловых рифов и райского острова Парадайз. Однако, если у вас есть желание изменить маршрут, капитан будет рад выслушать ваши пожелания — ведь время плавания принадлежит вам!
Трансфер
Мы заберём вас из отеля и отвезём обратно. Пожалуйста, обратите внимание, что трансфер оплачивается отдельно.
В любое удобное вам время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Коралловые рифы
Остров Парадайз
Разноцветных обитателей Красного моря и, если повезет, дельфинов
Что включено
Аренда яхты
Услуги инструктора
Маски
Ласты
Рыболовные снасти
Обед
Прохладительные напитки
Кофе и чай
Что не входит в цену
Трансфер из/в отель
Услуги фотографа (при желании)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное вам время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Irina
У нас фонтан положительных эмоций. Ограмное спасибо Ирине, Фатхии и Айи и всей сопровождающей команде они великолепны. Мы взяли экскурсию на индивидуальной яхте у нас было 2 остановки на снорклинг читать дальшеуменьшить
и остров Парадаиз. Еда на яхте заслуживает отдельных 5*****, нам настолько все понравилось, что мы через 2 дня заказали яхту опять для нас было все!! Команда старалась даже найти дельфинов(не гарантированно, но они смогли:)) вся команда высший класс. Нас было 6 взрослых и 2 ребёнка и от всех нас всех Вам Огромное спасибо за эти эмоции!!!!! Рекомендую. У Ирины и Фатхи ещё много других программ. Мы брали Супер сафари, купание на лошадях(лошади заходят в воду полностью по самый круп) и Авторский тур Арабская ночь - возможность расслабиться и насладится красотой заката и тишиной!!! каждый тур организован и проведён великолепно. Рекомендую! Ирина делает даже больше, чем можно ожидать от прогулки. Я очень рада, что осталась именно с этой командой. Ещё раз всем огромное спасибо от всех нас!
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Д
Денис
Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Семь часов пролетели незаметно. Организовано отлично - забрали от отеля, довезли до места, сопровождали всю поездку. Обед также читать дальшеуменьшить
был на уровне, никто не остался голодным. Остров и рифы для снорклинга были выбраны так, что людей помимо нас там находилось мало, так что было комфортно. Даже удалось увидеть дельфинов, хотя изначально это не входило в программу.
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