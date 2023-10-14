Приглашаем вас в расслабляющее мини-путешествие на современной яхте. Вы позагораете на палубе, искупаетесь в бирюзовом море, полюбуетесь на радужный подводный мир, понаблюдаете за юркими рыбками. Рассказов гида на прогулке не будет. Зато вас ждут красоты Красного моря, невероятный релакс и приятные воспоминания.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ласковое солнце и нежное море

Мы заедем за вами в отель и отвезём в порт. Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь.

Подводные пейзажи и рыбалка

Мы остановимся у острова Магавиш — одного из самых больших и живописных островов близ Хургады. Он как будто создан для снорклинга — здесь невероятно прозрачная вода и дно, усеянное коралловыми рифами необычайной красоты. Дополнить впечатления можно рыбалкой. С нас — всё необходимое снаряжение.

Организационные детали