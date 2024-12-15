Представьте себя на борту белоснежной яхты, плывущей по бирюзовым водам Красного моря.Вас ждет не только расслабляющее купание в теплых водах, но и захватывающий снорклинг среди коралловых рифов у острова Магавиш.Ваш

отдых будет наполнен яркими впечатлениями: наблюдение за подводным миром, рыбалка и наслаждение солнцем на палубе. Все организационные моменты, включая трансфер и снаряжение, мы берем на себя. Отдыхайте и наслаждайтесь красотами Красного моря без забот

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ласковое солнце и нежное море

Мы заедем за вами в отель и отвезём в порт. Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь.

Подводные пейзажи и рыбалка

Мы остановимся у острова Магавиш — одного из самых больших и живописных островов близ Хургады. Он как будто создан для снорклинга — здесь невероятно прозрачная вода и дно, усеянное коралловыми рифами необычайной красоты. Дополнить впечатления можно рыбалкой. С нас — всё необходимое снаряжение.

Организационные детали