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Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю

Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Представьте себя на борту белоснежной яхты, плывущей по бирюзовым водам Красного моря.

Вас ждет не только расслабляющее купание в теплых водах, но и захватывающий снорклинг среди коралловых рифов у острова Магавиш.

Ваш
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отдых будет наполнен яркими впечатлениями: наблюдение за подводным миром, рыбалка и наслаждение солнцем на палубе. Все организационные моменты, включая трансфер и снаряжение, мы берем на себя. Отдыхайте и наслаждайтесь красотами Красного моря без забот

4.3
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Расслабляющий отдых на палубе под ласковым солнцем
  • 🌊 Купание в кристально чистом Красном море
  • 🐠 Наблюдение за красочным подводным миром
  • 🎣 Возможность порыбачить с предоставленным снаряжением
  • 🚤 Путешествие на современной и комфортной яхте
  • 🍹 Фрукты и напитки на борту для вашего удовольствия
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю

Что можно увидеть

  • Красное море
  • Остров Магавиш

Описание экскурсии

Ласковое солнце и нежное море

Мы заедем за вами в отель и отвезём в порт. Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь.

Подводные пейзажи и рыбалка

Мы остановимся у острова Магавиш — одного из самых больших и живописных островов близ Хургады. Он как будто создан для снорклинга — здесь невероятно прозрачная вода и дно, усеянное коралловыми рифами необычайной красоты. Дополнить впечатления можно рыбалкой. С нас — всё необходимое снаряжение.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер до порта и обратно, аренда яхты, сопровождение русскоговорящих капитана и его помощника, всё необходимое для отдыха снаряжение, фрукты, горячие и холодные напитки на борту
  • Дополнительно оплачивается обед по запросу
  • Поездка пройдёт на 12-метровой лодке с 2 палубами, ванной комнатой, кухней и пространством для отдыха

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 122 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и
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гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Прогулка удалась, но сегодня волны, и поэтому на белый пляж не стали высаживать нас.
Забирали из Макади (отдельная доплата, предупредили заранее), трансфер просторный, на четверых было 5 мест.
Ласты, маски брали свои,
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но на кораблике были и у них.
Кораблик носит имя "Пушкин", капитан точно родня по африканской линии, похож. 🤣 Все внимательны, накормили фруктами, порыбачили недолго (рыбок отпускали, конечно), поплавали с масками, позагорали на верхней палубе.
Капитан говорит по-русски и по-английски, респект.

Прогулка удалась, но сегодня волны, и поэтому на белый пляж не стали высаживать нас.
Прогулка удалась, но сегодня волны, и поэтому на белый пляж не стали высаживать нас.
Прогулка удалась, но сегодня волны, и поэтому на белый пляж не стали высаживать нас.
Прогулка удалась, но сегодня волны, и поэтому на белый пляж не стали высаживать нас.
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Анастасия
Спасибо большое за незабываемые эмоции. Все было очень круто! На корабле ребята веселые и позитивные. Учили ловить рыбку))
Показали красивые рифы. Все было круто.
Спасибо большое за незабываемые эмоции. Все было очень круто! На корабле ребята веселые и позитивные. Учили ловить рыбку))
Спасибо большое за незабываемые эмоции. Все было очень круто! На корабле ребята веселые и позитивные. Учили ловить рыбку))
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А
Прогулка на яхте организована замечательно, экипаждружелюбный, трансфер от отеля своевременный, мы были вдвоём с супругой, места на яхте достаточно, можно переодеться, есть туалет. Подплыли к коралловому рифу, где с удовольствием
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поплавали с масками, очень красивые рыбки и риф. 2ая остановка у острова, где удивительного лазурного цвета море. Очень рекомендуем прогулку, такого красивого моря с рифами при отелях нет и кстати в открытом море теплее, чем в море при отеле.

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Юлия
Хорошая прогулка, все как в описании.
Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы заезжали на белый пляж, не отказывайтесь, если у вас останется время, он прекрасен. Кораблик, на котором я была, небольшой (до 3-х человек комфортно)
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В
Очень понравилось! Трансфер приехал во время✅ Купание 2 раза, высадка на острове. Фруктовая тарелка и вода для всех. Персонал очень дружелюбный. Неспешная морская прогулка по красному морю👍❤
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М
Все понравилось - аккуратное вождение, красивые локации, есть напитки. Хотелось бы чуть больше подводного разнообразия, но тут дело не в экскурсии.
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