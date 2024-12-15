Представьте себя на борту белоснежной яхты, плывущей по бирюзовым водам Красного моря.
Вас ждет не только расслабляющее купание в теплых водах, но и захватывающий снорклинг среди коралловых рифов у острова Магавиш.
Ваш
Вас ждет не только расслабляющее купание в теплых водах, но и захватывающий снорклинг среди коралловых рифов у острова Магавиш.
Ваш
6 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Расслабляющий отдых на палубе под ласковым солнцем
- 🌊 Купание в кристально чистом Красном море
- 🐠 Наблюдение за красочным подводным миром
- 🎣 Возможность порыбачить с предоставленным снаряжением
- 🚤 Путешествие на современной и комфортной яхте
- 🍹 Фрукты и напитки на борту для вашего удовольствия
Что можно увидеть
- Красное море
- Остров Магавиш
Описание экскурсии
Ласковое солнце и нежное море
Мы заедем за вами в отель и отвезём в порт. Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь.
Подводные пейзажи и рыбалка
Мы остановимся у острова Магавиш — одного из самых больших и живописных островов близ Хургады. Он как будто создан для снорклинга — здесь невероятно прозрачная вода и дно, усеянное коралловыми рифами необычайной красоты. Дополнить впечатления можно рыбалкой. С нас — всё необходимое снаряжение.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер до порта и обратно, аренда яхты, сопровождение русскоговорящих капитана и его помощника, всё необходимое для отдыха снаряжение, фрукты, горячие и холодные напитки на борту
- Дополнительно оплачивается обед по запросу
- Поездка пройдёт на 12-метровой лодке с 2 палубами, ванной комнатой, кухней и пространством для отдыха
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 122 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка удалась, но сегодня волны, и поэтому на белый пляж не стали высаживать нас.
Забирали из Макади (отдельная доплата, предупредили заранее), трансфер просторный, на четверых было 5 мест.
Ласты, маски брали свои,
Забирали из Макади (отдельная доплата, предупредили заранее), трансфер просторный, на четверых было 5 мест.
Ласты, маски брали свои,
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое за незабываемые эмоции. Все было очень круто! На корабле ребята веселые и позитивные. Учили ловить рыбку))
Показали красивые рифы. Все было круто.
Показали красивые рифы. Все было круто.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прогулка на яхте организована замечательно, экипаждружелюбный, трансфер от отеля своевременный, мы были вдвоём с супругой, места на яхте достаточно, можно переодеться, есть туалет. Подплыли к коралловому рифу, где с удовольствием
Вам был полезен этот отзыв?
Хорошая прогулка, все как в описании.
Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы заезжали на белый пляж, не отказывайтесь, если у вас останется время, он прекрасен. Кораблик, на котором я была, небольшой (до 3-х человек комфортно)
Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы заезжали на белый пляж, не отказывайтесь, если у вас останется время, он прекрасен. Кораблик, на котором я была, небольшой (до 3-х человек комфортно)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень понравилось! Трансфер приехал во время✅ Купание 2 раза, высадка на острове. Фруктовая тарелка и вода для всех. Персонал очень дружелюбный. Неспешная морская прогулка по красному морю👍❤
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все понравилось - аккуратное вождение, красивые локации, есть напитки. Хотелось бы чуть больше подводного разнообразия, но тут дело не в экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю»
Индивидуальная
По Красному морю - на дайверской яхте
Всё включено: трансфер из Хургады, два погружения у коралловых рифов и обед на борту
Начало: От вашего отеля
Завтра в 15:00
9 авг в 08:00
от $95 за человека
Групповая
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$17 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
Морская прогулка на целый день с отдыхом на острове, снорклингом на рифах и обедом из морепродуктов
Начало: У вашего отеля. Обязательно напишите нам название ...
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от $357
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от $1500 за всё до 15 чел.
от $125 за экскурсию