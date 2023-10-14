Провести своей компанией 3 невероятных часа, наслаждаясь солнцем, плаванием, снорклингом и рыбалкой
Приглашаем вас в расслабляющее мини-путешествие на современной яхте.
Вы позагораете на палубе, искупаетесь в бирюзовом море, полюбуетесь на радужный подводный мир, понаблюдаете за юркими рыбками. Рассказов гида на прогулке не будет. Зато вас ждут красоты Красного моря, невероятный релакс и приятные воспоминания.
Вы позагораете на палубе, искупаетесь в бирюзовом море, полюбуетесь на радужный подводный мир, понаблюдаете за юркими рыбками. Рассказов гида на прогулке не будет. Зато вас ждут красоты Красного моря, невероятный релакс и приятные воспоминания.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ласковое солнце и нежное море
Мы заедем за вами в отель и отвезём в порт. Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь.
Подводные пейзажи и рыбалка
Мы остановимся у острова Магавиш — одного из самых больших и живописных островов близ Хургады. Он как будто создан для снорклинга — здесь невероятно прозрачная вода и дно, усеянное коралловыми рифами необычайной красоты. Дополнить впечатления можно рыбалкой. С нас — всё необходимое снаряжение.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер до порта и обратно, аренда яхты, сопровождение русскоговорящих капитана и его помощника, всё необходимое для отдыха снаряжение, фрукты, горячие и холодные напитки на борту
- Дополнительно оплачивается обед по запросу
- Поездка пройдёт на 12-метровой лодке с 2 палубами, ванной комнатой, кухней и пространством для отдыха
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 33 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.
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