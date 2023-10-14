Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю

Провести своей компанией 3 невероятных часа, наслаждаясь солнцем, плаванием, снорклингом и рыбалкой

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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в расслабляющее мини-путешествие на современной яхте.

Вы позагораете на палубе, искупаетесь в бирюзовом море, полюбуетесь на радужный подводный мир, понаблюдаете за юркими рыбками. Рассказов гида на прогулке не будет. Зато вас ждут красоты Красного моря, невероятный релакс и приятные воспоминания.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Ближайшие даты:
14
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ласковое солнце и нежное море

Мы заедем за вами в отель и отвезём в порт. Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь.

Подводные пейзажи и рыбалка

Мы остановимся у острова Магавиш — одного из самых больших и живописных островов близ Хургады. Он как будто создан для снорклинга — здесь невероятно прозрачная вода и дно, усеянное коралловыми рифами необычайной красоты. Дополнить впечатления можно рыбалкой. С нас — всё необходимое снаряжение.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер до порта и обратно, аренда яхты, сопровождение русскоговорящих капитана и его помощника, всё необходимое для отдыха снаряжение, фрукты, горячие и холодные напитки на борту
  • Дополнительно оплачивается обед по запросу
  • Поездка пройдёт на 12-метровой лодке с 2 палубами, ванной комнатой, кухней и пространством для отдыха

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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