Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Таинственный Дендера и Луксор

Если вы путешествуете по Египту, вам нельзя не посетить древний город Дендера с его величественным...

5
2 отзыва
Если вы путешествуете по Египту, вам нельзя не посетить древний город Дендера с его величественным храмом Хатхор, который о сих пор помогает обрести счастье и любовь.

Также в нашей экскурсии вы посетите все самые интересные достопримечательности древнего Луксора: Карнакский храм, Коллосы Мемнона, храм Хатшепсут и, конечно же, Долину Фараонов
Таинственный Дендера и Луксор
Таинственный Дендера и Луксор
Таинственный Дендера и Луксор
Таинственный Дендера и Луксор
Таинственный Дендера и Луксор
Таинственный Дендера и Луксор
Таинственный Дендера и Луксор
Если вы путешествуете по Египту, вам нельзя не посетить древний город Дендера с его величественным храмом Хатхор.
Богиню Хатхор египтяне называли «золотой госпожой», покровительницей любви и материнства. Ведь каждый человек, вне зависимости от времени, в котором он живет, мечтает о любви и семейном счастье. Мечтали о таком счастье и древние египтяне. Таким образом, при строительстве храма этой богини, постарались придать ему особенно изящный вид. Есть в нем и тайна, присущая Любви, и особенная энергетика. Говорят, по сей день этот храм исполняет желания и помогает людям обрести счастье и любовь.
Также в нашей экскурсии вы посетите все самые интересные достопримечательности древнего Луксора: Карнакский храм, Коллосы Мемнона, храм Хатшепсут и, конечно же, Долину Фараонов
🚩 Начало: забираем туристов из отеля
🏁 Место завершения: отвезем всех туристов до отеля
 Что входит
  • Храм Дендера
  • Карнакский храм
  • Обед на берегу Нила
  • Храм Хатшепсут
  • Коллосы менона
  • Долина фараонов
 Что не входит
  • Прогулка по Нилу
Время проведения: каждый день
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Травекс Т.
Травекс Т.
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