Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Если вы путешествуете по Египту, вам нельзя не посетить древний город Дендера с его величественным храмом Хатхор.

Богиню Хатхор египтяне называли «золотой госпожой», покровительницей любви и материнства. Ведь каждый человек, вне зависимости от времени, в котором он живет, мечтает о любви и семейном счастье. Мечтали о таком счастье и древние египтяне. Таким образом, при строительстве храма этой богини, постарались придать ему особенно изящный вид. Есть в нем и тайна, присущая Любви, и особенная энергетика. Говорят, по сей день этот храм исполняет желания и помогает людям обрести счастье и любовь.

Также в нашей экскурсии вы посетите все самые интересные достопримечательности древнего Луксора: Карнакский храм, Коллосы Мемнона, храм Хатшепсут и, конечно же, Долину Фараонов