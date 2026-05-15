Море — главный герой этого дня. Вы выйдете из Хургады на яхте, остановитесь у двух коралловых рифов, исследуете подводный мир Красного моря и проведёте время на Оранжевом острове — среди белого песка и прозрачной воды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Морская прогулка

Из отеля вас заберёт комфортный минивэн и отвезёт в порт Хургады. После посадки на яхту команда проведёт краткий инструктаж: расскажет о безопасности и объяснит, как пользоваться снаряжением для снорклинга.

Снорклинг

В программе — две остановки у рифов. Вы увидите разноцветных рыб, кораллы разных форм и размеров, морских звёзд и других обитателей Красного моря. Даже без опыта снорклинга будет комфортно: инструкторы рядом помогут чувствовать себя увереннее в воде.

Отдых на Оранжевом острове

Здесь у вас будет 1,5–2 часа свободного времени: можно купаться, гулять по белому песку, фотографироваться или просто отдыхать у берега. После вы вернётесь на яхту и пообедаете.

Ориентировочный тайминг

8:00—8:30 — трансфер из отеля в порт Хургады

8:30—9:00 — посадка на яхту и инструктаж

9:00—10:30 — первая остановка для снорклинга

10:30—12:00 — вторая остановка для снорклинга

12:00—12:15 — переход к Оранжевому острову

12:15—14:15 — отдых на острове

14:15—14:30 — обед на яхте

14:30—15:30 — отдых на палубе

15:30—16:00 — возвращение в порт и трансфер в отели

Организационные детали