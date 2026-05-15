Вы выйдете из Хургады на яхте, остановитесь у двух коралловых рифов, исследуете подводный мир Красного моря и проведёте время на Оранжевом острове — среди белого песка и прозрачной воды.
Описание экскурсии
Морская прогулка
Из отеля вас заберёт комфортный минивэн и отвезёт в порт Хургады. После посадки на яхту команда проведёт краткий инструктаж: расскажет о безопасности и объяснит, как пользоваться снаряжением для снорклинга.
Снорклинг
В программе — две остановки у рифов. Вы увидите разноцветных рыб, кораллы разных форм и размеров, морских звёзд и других обитателей Красного моря. Даже без опыта снорклинга будет комфортно: инструкторы рядом помогут чувствовать себя увереннее в воде.
Отдых на Оранжевом острове
Здесь у вас будет 1,5–2 часа свободного времени: можно купаться, гулять по белому песку, фотографироваться или просто отдыхать у берега. После вы вернётесь на яхту и пообедаете.
Ориентировочный тайминг
8:00—8:30 — трансфер из отеля в порт Хургады
8:30—9:00 — посадка на яхту и инструктаж
9:00—10:30 — первая остановка для снорклинга
10:30—12:00 — вторая остановка для снорклинга
12:00—12:15 — переход к Оранжевому острову
12:15—14:15 — отдых на острове
14:15—14:30 — обед на яхте
14:30—15:30 — отдых на палубе
15:30—16:00 — возвращение в порт и трансфер в отели
Организационные детали
- Поездка не подойдёт людям с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями или ограниченной подвижностью
- Прогулка проходит на комфортабельной яхте: есть места для отдыха на палубе, тенты от солнца и удобные сидения
- Снаряжение для снорклинга и обед входят в стоимость. Дополнительно оплачиваются экологический сбор национального парка — 5 $ с чел., пробное погружение с аквалангом — 15 $ за погружение и трансфер из удалённых районов: Сахл-Хашиш и Макади Экстра — 5 $, Эль-Гуна, Сафага и Сома-Бэй — 10 $
- В случае плохой погоды мы можем перенести прогулку на другой день или вернём вам деньги
- С вами буду я или другой сопровождающий нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$19
|Дети до 12 лет
|$10
Ответы на вопросы
