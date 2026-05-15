Мои заказы

На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)

Путешествие из Хургады с остановками для снорклинга и пляжным отдыхом
Море — главный герой этого дня.

Вы выйдете из Хургады на яхте, остановитесь у двух коралловых рифов, исследуете подводный мир Красного моря и проведёте время на Оранжевом острове — среди белого песка и прозрачной воды.
5
1 отзыв
На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)
На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)
На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)

Описание экскурсии

Морская прогулка

Из отеля вас заберёт комфортный минивэн и отвезёт в порт Хургады. После посадки на яхту команда проведёт краткий инструктаж: расскажет о безопасности и объяснит, как пользоваться снаряжением для снорклинга.

Снорклинг

В программе — две остановки у рифов. Вы увидите разноцветных рыб, кораллы разных форм и размеров, морских звёзд и других обитателей Красного моря. Даже без опыта снорклинга будет комфортно: инструкторы рядом помогут чувствовать себя увереннее в воде.

Отдых на Оранжевом острове

Здесь у вас будет 1,5–2 часа свободного времени: можно купаться, гулять по белому песку, фотографироваться или просто отдыхать у берега. После вы вернётесь на яхту и пообедаете.

Ориентировочный тайминг

8:00—8:30 — трансфер из отеля в порт Хургады
8:30—9:00 — посадка на яхту и инструктаж
9:00—10:30 — первая остановка для снорклинга
10:30—12:00 — вторая остановка для снорклинга
12:00—12:15 — переход к Оранжевому острову
12:15—14:15 — отдых на острове
14:15—14:30 — обед на яхте
14:30—15:30 — отдых на палубе
15:30—16:00 — возвращение в порт и трансфер в отели

Организационные детали

  • Поездка не подойдёт людям с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями или ограниченной подвижностью
  • Прогулка проходит на комфортабельной яхте: есть места для отдыха на палубе, тенты от солнца и удобные сидения
  • Снаряжение для снорклинга и обед входят в стоимость. Дополнительно оплачиваются экологический сбор национального парка — 5 $ с чел., пробное погружение с аквалангом — 15 $ за погружение и трансфер из удалённых районов: Сахл-Хашиш и Макади Экстра — 5 $, Эль-Гуна, Сафага и Сома-Бэй — 10 $
  • В случае плохой погоды мы можем перенести прогулку на другой день или вернём вам деньги
  • С вами буду я или другой сопровождающий нашей команды

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$19
Дети до 12 лет$10
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу на Красном море уже более 10 лет и искренне люблю это место. Хорошо изучил не только популярные туристические локации, но и особенные уголки, которые знают только местные жители. Я
читать дальшеуменьшить

работаю в туризме и сотрудничаю со многими надёжными партнёрами по всему региону. Благодаря этому я могу организовать разные форматы отдыха: морские прогулки и яхты, сафари в пустыне, исторические экскурсии, VIP-программы и туры для семей с детьми. Для меня важно, чтобы гости чувствовали себя спокойно и комфортно, как будто они путешествуют с хорошим другом, который всегда рядом, чтобы помочь. Я свободно говорю на арабском, английском и русском языках, поэтому нам будет легко общаться и понимать друг друга.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
о
все на высоте. трансфер. экскурсия. море положительных эмоций. спасибо
Али
Али
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Мы очень рады, что экскурсия оставила у вас столько положительных эмоций. Благодарим за доверие и высокую оценку нашей работы.

Будем рады снова видеть вас на наших экскурсиях! ☀️
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии на «На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)»

VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
На яхте
Круизы
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
$648 за всё до 6 чел.
Хургада: прогулка на роскошной яхте
На яхте
Круизы
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$2000 за всё до 15 чел.
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
На яхте
Круизы
7.5 часов
-
20%
30 отзывов
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
$41$51 за человека
Оранжевый остров: морская прогулка из Хургады
8 часов
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Оранжевый остров: морская прогулка из Хургады
Погрузитесь в мир Красного моря на морской прогулке к Оранжевому острову. Снорклинг, обед на корабле и отдых на белоснежном пляже ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
-24%
до 30 июня
$19 за человека