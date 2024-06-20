Райский остров где сбываются мечты

читать дальше месту отправления с острова нас не сориентировали нормально и когда мы пришли к причалу через время, которое услышали, то позже поняли, что группа уплыла без нас, а нас (3 чел забыли на острове)

Сам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и