8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
31 июл в 07:30
от $21 за человека
9 часов
Водная прогулка
Райский остров - поездка с обедом
Начало: Забираем всех туристов из отелей
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
$24 за человека
8 часов
Водная прогулка
Райский остров и дайвинг
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
2 авг в 07:45
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 июня 2024Нам все очень понравилось! Все хорошо организовано и очень вежливая команда! Спасибо!
- ООлеся29 мая 2023Райский остров где сбываются мечтыСам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и
- OOleg25 апреля 2023Райский остров где сбываются мечтыРайский остров - ни о чём. На яхте кормили вкусно. Остановки для снорклинга, ради которого ехали, - хорошо. Маски и
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Райский остров (Paradise)»
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