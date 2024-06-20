Райский остров (Paradise) – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Райский остров (Paradise)» в Хургаде, цены от $21. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская прогулка на Райский остров Paradise
На автобусе
38 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 07:30
31 июл в 07:30
от $21 за человека
Райский остров - поездка с обедом
7 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Райский остров - поездка с обедом
Начало: Забираем всех туристов из отелей
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
$24 за человека
Райский остров и дайвинг
8 часов
Водная прогулка
Райский остров и дайвинг
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
2 авг в 07:45
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    Морская прогулка на Райский остров Paradise
    Нам все очень понравилось! Все хорошо организовано и очень вежливая команда! Спасибо!
  • О
    Олеся
    29 мая 2023
    Райский остров где сбываются мечты
    Сам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и
    читать дальше

    месту отправления с острова нас не сориентировали нормально и когда мы пришли к причалу через время, которое услышали, то позже поняли, что группа уплыла без нас, а нас (3 чел забыли на острове)

  • O
    Oleg
    25 апреля 2023
    Райский остров где сбываются мечты
    Райский остров - ни о чём. На яхте кормили вкусно. Остановки для снорклинга, ради которого ехали, - хорошо. Маски и
    читать дальше

    трубки выдают ОЧЕНЬ уставшие и старые. Лучше купите себе заранее новые. На корабле снимает camera-man, который потом за 20$ тебе продаёт то, что наснимал. Самые бесполезно потраченные деньги. Шляпу полную прислал.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Райский остров (Paradise)»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка на Райский остров Paradise
  2. Райский остров - поездка с обедом
  3. Райский остров и дайвинг
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Райский остров (Paradise)" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 45. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2024 год по теме «Райский остров (Paradise)», 45 ⭐ отзывов, цены от $21. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам