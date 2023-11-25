Всего несколько минут от города — и вот вы уже на нашей гостеприимной конюшне. Вы познакомитесь с её обитателями, услышите о том, как обращаться с животными, а затем отправитесь осматривать окрестности и любоваться побережьем Красного моря. После 2-часовой прогулки верхом на лошади или верблюде вас ждёт восточное чаепитие в палатке бедуинов.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми

Сперва вы пройдете инструктаж и услышите о технике безопасности. Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку!

По пустыне — верхом!

У вас будет два часа, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет гид-инструктор. Вы исследуете окрестности Хургады, отыщете необычные места, впечатлитесь видом на побережье Красного моря. Получите море эмоций от езды, а еще сделаете отличные фотографии!

Вкусный бонус

Завершится программа посиделками в палатке бедуинов — там вы отдохнёте от жары, взбодритесь чаем и попробуете восточные сладости.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды

После бронирования мы свяжемся с вами, чтобы узнать название отеля и номер комнаты

Что включено

Трансфер на микроавтобусе с кондиционером

Арабская лошадь или верблюд на 2 часа

Сопровождение англо- или русскоязычного гида

Чаепитие с восточными сладостями

Дополнительные услуги