Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде

Групповая экскурсия в Хургаде

Зарядиться эмоциями от верховой езды, насладиться видами на море и пустыню

Всего несколько минут от города — и вот вы уже на нашей гостеприимной конюшне.

Вы познакомитесь с её обитателями, услышите о том, как обращаться с животными, а затем отправитесь осматривать окрестности и любоваться побережьем Красного моря.

После 2-часовой прогулки верхом на лошади или верблюде вас ждёт восточное чаепитие в палатке бедуинов.
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде
Ближайшие даты:
25
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€28
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми

Сперва вы пройдете инструктаж и услышите о технике безопасности. Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку!

По пустыне — верхом!

У вас будет два часа, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет гид-инструктор. Вы исследуете окрестности Хургады, отыщете необычные места, впечатлитесь видом на побережье Красного моря. Получите море эмоций от езды, а еще сделаете отличные фотографии!

Вкусный бонус

Завершится программа посиделками в палатке бедуинов — там вы отдохнёте от жары, взбодритесь чаем и попробуете восточные сладости.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды
  • После бронирования мы свяжемся с вами, чтобы узнать название отеля и номер комнаты

Что включено

  • Трансфер на микроавтобусе с кондиционером
  • Арабская лошадь или верблюд на 2 часа
  • Сопровождение англо- или русскоязычного гида
  • Чаепитие с восточными сладостями

Дополнительные услуги

  • Трансфер из районов Макади Бэй, Сахл Хашиш, Иль-Гуна, Сома Бэй или Сафаги (размер доплаты уточняйте при бронировании)

ежедневно в 09:00 и 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту пребывания в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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