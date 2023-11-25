Зарядиться эмоциями от верховой езды, насладиться видами на море и пустыню
Всего несколько минут от города — и вот вы уже на нашей гостеприимной конюшне.
Вы познакомитесь с её обитателями, услышите о том, как обращаться с животными, а затем отправитесь осматривать окрестности и любоваться побережьем Красного моря.
После 2-часовой прогулки верхом на лошади или верблюде вас ждёт восточное чаепитие в палатке бедуинов.
Вы познакомитесь с её обитателями, услышите о том, как обращаться с животными, а затем отправитесь осматривать окрестности и любоваться побережьем Красного моря.
После 2-часовой прогулки верхом на лошади или верблюде вас ждёт восточное чаепитие в палатке бедуинов.
Ближайшие даты:
25
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с лошадьми
Сперва вы пройдете инструктаж и услышите о технике безопасности. Сотрудники расскажут о лошадях и верблюдах, подскажут, как общаться с животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку!
По пустыне — верхом!
У вас будет два часа, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет гид-инструктор. Вы исследуете окрестности Хургады, отыщете необычные места, впечатлитесь видом на побережье Красного моря. Получите море эмоций от езды, а еще сделаете отличные фотографии!
Вкусный бонус
Завершится программа посиделками в палатке бедуинов — там вы отдохнёте от жары, взбодритесь чаем и попробуете восточные сладости.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды
- После бронирования мы свяжемся с вами, чтобы узнать название отеля и номер комнаты
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе с кондиционером
- Арабская лошадь или верблюд на 2 часа
- Сопровождение англо- или русскоязычного гида
- Чаепитие с восточными сладостями
Дополнительные услуги
- Трансфер из районов Макади Бэй, Сахл Хашиш, Иль-Гуна, Сома Бэй или Сафаги (размер доплаты уточняйте при бронировании)
ежедневно в 09:00 и 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту пребывания в Хургаде
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 13:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммед — ваш гид в Хургаде
Всем привет! Мы — команда профессионалов с многолетним опытом на туристическом рынке. Работаем по всему Египту. Верим, что успех неразрывно связан с хорошей репутацией, и уверены, что оправдаем все ваши ожидания.
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