В Луксоре сосредоточено около 30% всех памятников страны.
Вы осмотрите достопримечательности, а гид расскажет о традициях, расшифровке иероглифов и быте современных местных жителей.
Обзорная экскурсия-прогулка позволит в спокойном темпе погрузиться в мир Древнего Египта и фараонов.
Вы осмотрите достопримечательности, а гид расскажет о традициях, расшифровке иероглифов и быте современных местных жителей.
Обзорная экскурсия-прогулка позволит в спокойном темпе погрузиться в мир Древнего Египта и фараонов.
Описание экскурсии
1-я часть. Город живых: величие Карнака
На восточном берегу Нила мы посетим Карнакский храм — одно из крупнейших культовых сооружений в истории человечества. Храм возводился в течение полутора тысяч лет при участии 30 фараонов.
- Аллея сфинксов. Вы увидите знаменитые статуи с телами львов и головами баранов
- Гипостильный зал — грандиозное пространство со 144 колоннами, украшенными древними рельефами
- Священное озеро и жук-скарабей. Вы узнаете о ритуалах омовения жрецов и осмотрите статую скарабея из гранита
2-я часть. Город мёртвых: тайны западного берега
Перебравшись на другой берег Нила, окажемся на территории древних некрополей и поминальных храмов.
- Колоссы Мемнона — гигантские статуи весом более 700 тонн каждая. Вы узнаете легенду о поющей статуе и увидите, что осталось от некогда величественного храма Аменхотепа III
- Храм царицы Хатшепсут — уникальное многоуровневое сооружение, высеченное в основании отвесных скал Дейр-эль-Бахри
- Долина Царей и долина Цариц. Посетим места захоронения фараонов, их жён и детей. Обсудим архитектуру гробниц и способы защиты сокровищ от грабителей
- Долина Вельмож — некрополь, насчитывающий более 500 усыпальниц приближённых фараона. Здесь сохранились наиболее яркие фрески, описывающие повседневную жизнь Древнего Египта
- Дейр-эль-Медина (долина Рабочих). Поселение ремесленников, которые строили гробницы в долине Царей. Вы познакомитесь с бытом древних строителей
3-я часть. Наука и традиции
Посетим Музей мумификации. Вы увидите инструменты для бальзамирования, специальные сосуды (канопы) и образцы мумий людей и животных.
Организационные детали
- Время в дороге — около 2,5 ч в одну сторону
- Можем провести экскурсию для большего количества участников. В этом случае трансфер на вместительном микроавтобусе, доплата — $45 с чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты: Карнакский храм — $12, долина Царей — $16, храм царицы Хатшепсут — $10, долина Вельмож — $7
- Обед в местном ресторане — около $10
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом месте Хургады по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я историк и лицензированный гид. Учил русский язык в университете и в российском культурном центре в Каире. Провожу экскурсии с 2016 года. Хорошо знаю историю и культуру Древнего Египта. Наша команда с удовольствием станет вашим проводником в этот удивительный мир: к памятникам в Каире, Гизе, Александрии, Дахшуре и Мемфисе. До встречи!
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Из Хургады в Луксор: город мёртвых, город живых и Музей мумификации»
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Завтра в 04:30
10 июн в 04:30
$316
$573 за всё до 8 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор
Увидеть один из крупнейших древних храмов, грандиозный некрополь и другие загадочные памятники
Начало: В любом месте Хургады
Завтра в 04:30
10 июн в 04:30
$320
$533 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Пройтись по городу и заглянуть в прошлое Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
$40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Познакомиться с Луксором - из Хургады
Побывать в самом сердце цивилизации фараонов, увидеть древние храмы и узнать, как их строили
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:00
10 июн в 03:00
12 июн в 03:00
$128 за человека
от $390 за экскурсию