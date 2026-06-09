В Луксоре сосредоточено около 30% всех памятников страны. Вы осмотрите достопримечательности, а гид расскажет о традициях, расшифровке иероглифов и быте современных местных жителей. Обзорная экскурсия-прогулка позволит в спокойном темпе погрузиться в мир Древнего Египта и фараонов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $390 за экскурсию

Описание экскурсии

1-я часть. Город живых: величие Карнака

На восточном берегу Нила мы посетим Карнакский храм — одно из крупнейших культовых сооружений в истории человечества. Храм возводился в течение полутора тысяч лет при участии 30 фараонов.

Аллея сфинксов . Вы увидите знаменитые статуи с телами львов и головами баранов

. Вы увидите знаменитые статуи с телами львов и головами баранов Гипостильный зал — грандиозное пространство со 144 колоннами, украшенными древними рельефами

— грандиозное пространство со 144 колоннами, украшенными древними рельефами Священное озеро и жук-скарабей. Вы узнаете о ритуалах омовения жрецов и осмотрите статую скарабея из гранита

2-я часть. Город мёртвых: тайны западного берега

Перебравшись на другой берег Нила, окажемся на территории древних некрополей и поминальных храмов.

Колоссы Мемнона — гигантские статуи весом более 700 тонн каждая. Вы узнаете легенду о поющей статуе и увидите, что осталось от некогда величественного храма Аменхотепа III

— гигантские статуи весом более 700 тонн каждая. Вы узнаете легенду о поющей статуе и увидите, что осталось от некогда величественного храма Аменхотепа III Храм царицы Хатшепсут — уникальное многоуровневое сооружение, высеченное в основании отвесных скал Дейр-эль-Бахри

— уникальное многоуровневое сооружение, высеченное в основании отвесных скал Дейр-эль-Бахри Долина Царей и долина Цариц . Посетим места захоронения фараонов, их жён и детей. Обсудим архитектуру гробниц и способы защиты сокровищ от грабителей

. Посетим места захоронения фараонов, их жён и детей. Обсудим архитектуру гробниц и способы защиты сокровищ от грабителей Долина Вельмож — некрополь, насчитывающий более 500 усыпальниц приближённых фараона. Здесь сохранились наиболее яркие фрески, описывающие повседневную жизнь Древнего Египта

— некрополь, насчитывающий более 500 усыпальниц приближённых фараона. Здесь сохранились наиболее яркие фрески, описывающие повседневную жизнь Древнего Египта Дейр-эль-Медина (долина Рабочих). Поселение ремесленников, которые строили гробницы в долине Царей. Вы познакомитесь с бытом древних строителей

3-я часть. Наука и традиции

Посетим Музей мумификации. Вы увидите инструменты для бальзамирования, специальные сосуды (канопы) и образцы мумий людей и животных.

Организационные детали

Время в дороге — около 2,5 ч в одну сторону

Можем провести экскурсию для большего количества участников. В этом случае трансфер на вместительном микроавтобусе, доплата — $45 с чел.

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы