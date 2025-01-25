2 дня
Асуан и Абу-Симбел: индивидуальный тур
Увидеть Асуанскую плотину, храмы фараона и его жены и побывать на острове вечного сна бога Осириса
Начало: Асуан или Хургада (на ваш выбор), утром
«Побываете на острове Филе, где, по древнеегипетским поверьям, погребён Осирис, и рассмотрите храмовый комплекс»
25 янв в 10:00
28 янв в 10:00
$150 за человека
4 дня
Вдоль кромки Красного моря: нешаблонный тур с ночёвками в кемпинге и на борту яхты
Понырять у отдалённых коралловых рифов, полакомиться фруктами и морепродуктами и сойти на остров
Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное в...
20 апр в 06:00
3 мая в 06:00
€370 за человека
скидка
10%
2 дня
Тур для вашей компании с гидом-историком: из Хургады в Асуан и к скале Абу-Симбел
Осмотреть храм Исиды на острове Филе и увидеть высеченные прямо в скале святыни
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля в 5:00
«Посетим храм Исиды на острове Филе, построенный в 4 веке до н»
18 янв в 05:00
25 янв в 05:00
800$720 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На острова»
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