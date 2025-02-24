Из Хургады вы отправитесь в места, ставшие символами разных эпох древней цивилизации. Посетите загадочный храм богини Хатхор.
Исследуете Карнакский храм и поймёте значение комплекса, в строительстве которого участвовало более 30 фараонов.
А также побываете на западном берегу Нила — в Долине царей: осмотрите храм могущественной правительницы Хатшепсут и Колоссы Мемнона.
Исследуете Карнакский храм и поймёте значение комплекса, в строительстве которого участвовало более 30 фараонов.
А также побываете на западном берегу Нила — в Долине царей: осмотрите храм могущественной правительницы Хатшепсут и Колоссы Мемнона.
Описание экскурсии
Храм в Дендере
В египетской мифологии богиня Хатхор — покровительница любви, красоты и семьи. Храм, посвящённый ей в Дендере — одна из святынь, которые хорошо сохранились до наших дней.
- Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника I века до н. э.
- Узнаете, что выделяет его среди большинства других древнеегипетских храмов
- Услышите о ритуалах со священной водой, которые здесь проводились
- Увидите рельефы римских правителей, приносящих жертвы египетским богам, и раскроете значение этих изображений
Луксор
- Карнакский храм. В одной из древних столиц, известной как Фивы, вы посетите крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Изучите античные постройки и проследите богатую историю памятника, в котором отразились достижения многих поколений строителей и фараонов
- Долина царей. После обеда вы переправитесь на другой берег Нила и вскоре окажетесь в историческом ущелье, известном своими гробницами. Гид расскажет о месте, где строили некрополи для многих фараонов, их семей и высших сановников. При желании вы посетите гробницу молодого фараона Тутанхамона
— В долине вы осмотрите заупокойный храм Хатшепсут, одной из самых могущественных цари Египта
— Также вы увидите знаменитые Колоссы Мемнона — массивные каменные статуи, которые изображают царя Аменхотепа III, сидящего на троне. Это всё, что осталось от некогда крупнейшего погребального храма на западном берегу
Организационные детали
- Что включено в стоимость: трансфер на современном автомобиле с кондиционером (есть специальное место для детей), услуги русскоговорящего гида-египтолога, минеральная вода, переправа через Нил на лодке
- Дополнительные расходы: обед — $5, вход в храм Дендеры — $7, Карнакский храм — $9, храм Хатшепсут $7, гробницу Тутанхамона (опционально) — $25
- Колоссы Мемнона посещаются бесплатно
- Дорога в одну сторону займёт около 3 часов
- После подтверждения бронирования мы попросим вас отправить фотографии паспортов для получения разрешений на посещение объектов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 6 туристов
Я директор туристической компании в Египте. Наша фирма специализируется на выполнении поездок во все города Египта, включая Каир, Александрию, Луксор, Асуан, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие замечательные направления. У нас большая команда, и мы надеемся встретиться с вами в Египте, чтобы предоставить лучшие услуги по лучшим ценам!Задать вопрос
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