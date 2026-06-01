Описание тура
Кайт-кэпм в Красном море с проживанием на яхте 5 и обучением кайтсерфингу
Это возможность активно провести отпуск и зарядиться классными эмоциями, катаясь на кайтах в Египте!
Неделю будем жить на яхте, кататься на кайтах в красивых лагунах у необитаемых островов.
На яхте русскоязычные инструкторы, фотограф, диджей, массажист, шеф-повар, дайв-гид.
Обучение кайтсерфингу происходит с нуля, всем ученикам бесплатно предоставляется снаряжение на уроки.
Все включено:
7 дней проживания на премиум яхте (комфортные каюты с личной ванной);
полноценное 3х разовое питание от шеф-повара (морепродукты, стейки, фрукты, напитки);
фото/ видео отчет + вечерний разбор;
sup/снорклинг/вейксерфинг;
вечеринки на яхте и необитаемых островах.
Программа тура по дням
Встреча (суббота)
Стартуем из Хургады (Египет).
Встретим вас в аэропорту, поможем получить визу и сделаем трансфер на яхту.
С 15.00 происходит заселение в вашу каюту.
Далее свободное время (можно почилить на яхте или погулять по набережной Хургады).
18.00 - Брифинг, знакомство с командой.
19.00 - Приветственный ужин от шеф-повара
20.00 - Вечеринка на яхте
Выход в море + кайтсерфинг
7.00 - Выходим в море.
Яхта перемещается между островами в зависимости от прогноза по ветру.
9.00 - Завтрак
11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг
13.00 - Обед
14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога
19.00 - Ужин
20.00 - Лекция/разбор
21.00 - Игры, кино, общение
Дни в море + кайтсерфинг
6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)
9.00 - Завтрак
11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг
13.00 - Обед
14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога
19.00 - Ужин
20.00 - Лекция/разбор
21.00 - Игры, кино, общение, вечеринки.
Так проходят дни с понедельника по четверг
Дни в море + кайтсерфинг
6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)
9.00 - Завтрак
11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг
13.00 - Обед
14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога
19.00 - Ужин
20.00 - Лекция/разбор
21.00 - Игры, кино, общение, вечеринки.
Так проходят дни с понедельника по четверг
Дни в море + кайтсерфинг
6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)
9.00 - Завтрак
11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг
13.00 - Обед
14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога
19.00 - Ужин
20.00 - Лекция/разбор
21.00 - Игры, кино, общение, вечеринки.
Так проходят дни с понедельника по четверг
Дни в море + кайтсерфинг
6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)
9.00 - Завтрак
11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг
13.00 - Обед
14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога
19.00 - Ужин
20.00 - Лекция/разбор
21.00 - Игры, кино, общение, вечеринки.
Так проходят дни с понедельника по четверг
Кайтсерфинг + возвращение в порт
6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)
9.00 - Завтрак
11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг
13.00 - Обед
14.00 - Переход в порт
19.00 - Ужин
20.00 - Лекция/разбор
21.00 - Вечеринка на яхте
Check-out
9.00 - Завтрак
10.00 - Check-out
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 7 дней проживания на премиум яхте (комфортные каюты с личной ванной)
- Полноценное 3х разовое питание от шеф-повара (морепродукты, стейки, фрукты, напитки)
- Фото/ видео отчет + вечерний разбор
- Sup/снорклинг/вейксерфинг
- Вечеринки на яхте и необитаемых островах
Что не входит в цену
- Билет на самолет
- Виза (30 долларов/чел)
- Морской сбор (150 евро/чел)
- Чаевые экипажу яхты (150 евро/чел)
- Обучение кайтсерфингу/прокат
- Повышение класса каюты
О чём нужно знать до поездки
Цена указана за базовую каюту Suite, на яхте таких всего 4.
Также есть 3 каюты Sea View Suite, 2 каюты Delux,4 каюты President Lux. Проживание в этих каютах идет за доп. прайс, он указан в доп. услугах.
Визы
Виза по прилету, 30 евро.