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Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу

Проживание на яхте 5* Обучение кайтсерфингу с 0Сервис премиум-класса
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Кайт-кэпм в Красном море с проживанием на яхте 5 и обучением кайтсерфингу

Это возможность активно провести отпуск и зарядиться классными эмоциями, катаясь на кайтах в Египте!

Неделю будем жить на яхте, кататься на кайтах в красивых лагунах у необитаемых островов.

На яхте русскоязычные инструкторы, фотограф, диджей, массажист, шеф-повар, дайв-гид.

Обучение кайтсерфингу происходит с нуля, всем ученикам бесплатно предоставляется снаряжение на уроки.

Все включено:

  • 7 дней проживания на премиум яхте (комфортные каюты с личной ванной);

  • полноценное 3х разовое питание от шеф-повара (морепродукты, стейки, фрукты, напитки);

  • фото/ видео отчет + вечерний разбор;

  • sup/снорклинг/вейксерфинг;

  • вечеринки на яхте и необитаемых островах.

Программа тура по дням

1 день

Встреча (суббота)

Стартуем из Хургады (Египет).
Встретим вас в аэропорту, поможем получить визу и сделаем трансфер на яхту.

С 15.00 происходит заселение в вашу каюту.
Далее свободное время (можно почилить на яхте или погулять по набережной Хургады).

18.00 - Брифинг, знакомство с командой.

19.00 - Приветственный ужин от шеф-повара
20.00 - Вечеринка на яхте

Встреча (суббота)Встреча (суббота)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Выход в море + кайтсерфинг

7.00 - Выходим в море.
Яхта перемещается между островами в зависимости от прогноза по ветру.

9.00 - Завтрак

11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг

13.00 - Обед

14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога

19.00 - Ужин

20.00 - Лекция/разбор

21.00 - Игры, кино, общение

Выход в море + кайтсерфингВыход в море + кайтсерфингВыход в море + кайтсерфинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Дни в море + кайтсерфинг

6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)

9.00 - Завтрак

11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг

13.00 - Обед

14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога

19.00 - Ужин

20.00 - Лекция/разбор

21.00 - Игры, кино, общение, вечеринки.

Так проходят дни с понедельника по четверг

Дни в море + кайтсерфингДни в море + кайтсерфингДни в море + кайтсерфинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Дни в море + кайтсерфинг

6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)

9.00 - Завтрак

11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг

13.00 - Обед

14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога

19.00 - Ужин

20.00 - Лекция/разбор

21.00 - Игры, кино, общение, вечеринки.

Так проходят дни с понедельника по четверг

5 день

Дни в море + кайтсерфинг

6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)

9.00 - Завтрак

11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг

13.00 - Обед

14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога

19.00 - Ужин

20.00 - Лекция/разбор

21.00 - Игры, кино, общение, вечеринки.

Так проходят дни с понедельника по четверг

6 день

Дни в море + кайтсерфинг

6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)

9.00 - Завтрак

11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг

13.00 - Обед

14.00 - Кайтсерфинг/снорклинг/ вейкборд/sup/йога

19.00 - Ужин

20.00 - Лекция/разбор

21.00 - Игры, кино, общение, вечеринки.

Так проходят дни с понедельника по четверг

7 день

Кайтсерфинг + возвращение в порт

6.00 -Кайтсерфинг (по желанию)

9.00 - Завтрак

11.00 - Кайтсерфинг/снорклинг

13.00 - Обед

14.00 - Переход в порт

19.00 - Ужин

20.00 - Лекция/разбор

21.00 - Вечеринка на яхте

Кайтсерфинг + возвращение в портКайтсерфинг + возвращение в порт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Check-out

9.00 - Завтрак
10.00 - Check-out

Check-outCheck-outCheck-out
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 7 дней проживания на премиум яхте (комфортные каюты с личной ванной)
  • Полноценное 3х разовое питание от шеф-повара (морепродукты, стейки, фрукты, напитки)
  • Фото/ видео отчет + вечерний разбор
  • Sup/снорклинг/вейксерфинг
  • Вечеринки на яхте и необитаемых островах
Что не входит в цену
  • Билет на самолет
  • Виза (30 долларов/чел)
  • Морской сбор (150 евро/чел)
  • Чаевые экипажу яхты (150 евро/чел)
  • Обучение кайтсерфингу/прокат
  • Повышение класса каюты
О чём нужно знать до поездки

Цена указана за базовую каюту Suite, на яхте таких всего 4.

Также есть 3 каюты Sea View Suite, 2 каюты Delux,4 каюты President Lux. Проживание в этих каютах идет за доп. прайс, он указан в доп. услугах.

Визы

Виза по прилету, 30 евро.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Каждую весну и осень мы собираемся в Хургаде, чтобы открыть для вас кайтсерфинг на новом уровне. Присоединяйтесь! Кайт-сафари - это невероятное морское приключение в Египте на премиум яхте для тебя, твоей семьи и друзей. Много кайтсерфинга, вечеринки и отдых на необитаемых островах. Благодаря идеальным спотам и опытным инструкторам новички быстро освоят кайтинг, а опытные райдеры поднимут свой уровень.

Тур входит в следующие категории Хургады

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