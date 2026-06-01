Сергей — Тревел-эксперт Организатор данного мероприятия

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Каждую весну и осень мы собираемся в Хургаде, чтобы открыть для вас кайтсерфинг на новом уровне. Присоединяйтесь! Кайт-сафари - это невероятное морское приключение в Египте на премиум яхте для тебя, твоей семьи и друзей. Много кайтсерфинга, вечеринки и отдых на необитаемых островах. Благодаря идеальным спотам и опытным инструкторам новички быстро освоят кайтинг, а опытные райдеры поднимут свой уровень.