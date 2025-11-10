Мы прокатимся на карете в ночных огнях, совершим
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: вода, сухие завтраки на ресепшн отеля, удобная одежда (в зимний период — тёплые вещи на ночь), головные уборы, солнцезащитный крем, наличные деньги, паспорта.
Программа тура по дням
Карнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в карете
В 5:00 мы заберём вас из отеля и отправимся в Луксор. В пути — около 3 часов. По прибытии встретимся с русскоязычным гидом-историком и начнём знакомство с древней столицей фараонов и её уникальными памятниками.
Первым посетим Карнакский храм, один из величайших религиозных комплексов Древнего Египта. Вы увидите лабиринт из колоннад, аллеи сфинксов и гигантские обелиски. После направимся к монументальному Луксорскому храму, посвящённому культу Амона-Ра, где сохранились роскошные барельефы, статуи фараонов и колонны с древними надписями.
Во второй половине дня совершим получасовой круиз по Нилу, а затем отправимся на Банановый остров — здесь вас ждут тропические плантации и дегустация фруктов.
Заселившись в отель или на виллу, вы немного отдохнёте, а в 19:00 поедем кататься по вечернему Луксору на конных экипажах. Оживлённые улицы и храмовые комплексы в огнях подсветки подарят яркие впечатления. Завершим день вкусным ужином.
Храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона, Долина Царей
Желающие полетать на шаре встанут сегодня ещё до рассвета. Ориентировочно в 4:00–5:00 вас ждёт захватывающий полёт на воздушном шаре. Вы подниметесь в небо, чтобы с высоты увидеть, как первые лучи солнца окрашивают пустынные пейзажи, колоссальные статуи и древние храмы (за доплату).
После завтрака в национальном ресторане отправимся в храм Хатшепсут. Вы полюбуетесь гармонией архитектурных линий и оцените величие замысла. Сделаем остановку у Колонн Мемнона — двух гигантских статуй, которые некогда охраняли вход в храмовый комплекс Аменхотепа III. Эти величественные изваяния олицетворяют могущество древнеегипетской цивилизации.
Продолжим посещением Долины Царей, где скрыты усыпальницы великих фараонов. Здесь, в вырубленных в скалах гробницах, мы увидим сохранившиеся настенные росписи, которые до сих пор поражают своей яркостью и детализацией. Пообедав, отправимся в обратный путь. Дорога до Хургады займёт примерно 4 часа, вернёмся ориентировочно к 20:00.
Что включено
- Проживание
- Обеды в 1-й и 2-й дни, ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день
- Индивидуальные трансферы в течение 2 дней
- Все входные билеты
- Вечерняя экскурсия в Луксор (катание на карете)
- Услуги русскоговорящего гида-историка
- Небольшой круиз по Нилу и посещение Бананового острова
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Хургады и обратно
- Питание вне программы
- Напитки за исключением воды: кофе, соки, чай во время обедов и ужина
- Полёт на воздушном шаре - €50-70 с человека, в зависимости от времени рейса
- Внимание: стоимость тура указана для группы из 2 человек
- При группе из 3 человек стоимость тура - €950
- Из 4 человек - €1100
- Из 5 человек - €1250
- Из 6 человек - €1400
- Из 7 человек - €1500
- Из 8 человек - €1600
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты, а также для большего числа участников (до 8 человек)