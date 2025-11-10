Мои заказы

Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком

Прокатиться по Нилу, побывать на грандиозном кладбище и посмотреть на храмы в вечерней подсветке
Мы познакомим вас с известными на весь мир достопримечательностями города-музея. Луксор предстанет перед вами разным — в дневном свете и в вечерней подсветке.

Мы прокатимся на карете в ночных огнях, совершим
читать дальше

небольшой круиз по одной из самых протяжённых в мире рек.

Посетим Карнакский храм — грандиозный комплекс с аллеями сфинксов, гигантскими колоннами и древними барельефами. В Луксорском храме нас встретят высеченные в камне фараоны. На Банановом острове вы попробуете местные фрукты.

У желающих будет возможность полетать на воздушном шаре и увидеть, как первые лучи солнца окрашивают пустынные пейзажи, колоссальные статуи и храмы.

А завершит приключение Долина Царей — усыпальницы могущественных правителей со старинными фресками, рассказывающими о загробном мире.

Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 05:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: вода, сухие завтраки на ресепшн отеля, удобная одежда (в зимний период — тёплые вещи на ночь), головные уборы, солнцезащитный крем, наличные деньги, паспорта.

Программа тура по дням

1 день

Карнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в карете

В 5:00 мы заберём вас из отеля и отправимся в Луксор. В пути — около 3 часов. По прибытии встретимся с русскоязычным гидом-историком и начнём знакомство с древней столицей фараонов и её уникальными памятниками.

Первым посетим Карнакский храм, один из величайших религиозных комплексов Древнего Египта. Вы увидите лабиринт из колоннад, аллеи сфинксов и гигантские обелиски. После направимся к монументальному Луксорскому храму, посвящённому культу Амона-Ра, где сохранились роскошные барельефы, статуи фараонов и колонны с древними надписями.

Во второй половине дня совершим получасовой круиз по Нилу, а затем отправимся на Банановый остров — здесь вас ждут тропические плантации и дегустация фруктов.

Заселившись в отель или на виллу, вы немного отдохнёте, а в 19:00 поедем кататься по вечернему Луксору на конных экипажах. Оживлённые улицы и храмовые комплексы в огнях подсветки подарят яркие впечатления. Завершим день вкусным ужином.

Карнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в каретеКарнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в каретеКарнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в каретеКарнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в каретеКарнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в каретеКарнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в каретеКарнакский и Луксорский храмы, круиз по Нилу, Банановый остров, катание в карете
2 день

Храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона, Долина Царей

Желающие полетать на шаре встанут сегодня ещё до рассвета. Ориентировочно в 4:00–5:00 вас ждёт захватывающий полёт на воздушном шаре. Вы подниметесь в небо, чтобы с высоты увидеть, как первые лучи солнца окрашивают пустынные пейзажи, колоссальные статуи и древние храмы (за доплату).

После завтрака в национальном ресторане отправимся в храм Хатшепсут. Вы полюбуетесь гармонией архитектурных линий и оцените величие замысла. Сделаем остановку у Колонн Мемнона — двух гигантских статуй, которые некогда охраняли вход в храмовый комплекс Аменхотепа III. Эти величественные изваяния олицетворяют могущество древнеегипетской цивилизации.

Продолжим посещением Долины Царей, где скрыты усыпальницы великих фараонов. Здесь, в вырубленных в скалах гробницах, мы увидим сохранившиеся настенные росписи, которые до сих пор поражают своей яркостью и детализацией. Пообедав, отправимся в обратный путь. Дорога до Хургады займёт примерно 4 часа, вернёмся ориентировочно к 20:00.

Храм Хатшепсут, Колоссы Мемнона, Долина ЦарейХрам Хатшепсут, Колоссы Мемнона, Долина ЦарейХрам Хатшепсут, Колоссы Мемнона, Долина ЦарейХрам Хатшепсут, Колоссы Мемнона, Долина Царей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды в 1-й и 2-й дни, ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день
  • Индивидуальные трансферы в течение 2 дней
  • Все входные билеты
  • Вечерняя экскурсия в Луксор (катание на карете)
  • Услуги русскоговорящего гида-историка
  • Небольшой круиз по Нилу и посещение Бананового острова
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Хургады и обратно
  • Питание вне программы
  • Напитки за исключением воды: кофе, соки, чай во время обедов и ужина
  • Полёт на воздушном шаре - €50-70 с человека, в зависимости от времени рейса
  • Внимание: стоимость тура указана для группы из 2 человек
  • При группе из 3 человек стоимость тура - €950
  • Из 4 человек - €1100
  • Из 5 человек - €1250
  • Из 6 человек - €1400
  • Из 7 человек - €1500
  • Из 8 человек - €1600
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты, а также для большего числа участников (до 8 человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, ваш отель, 5:00
Завершение: Хургада, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 178 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Хургады

Похожие туры из Хургады

Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
На автобусе
1 день 17 часов
-
30%
1 отзыв
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
Начало: Холл отеля
Завтра в 03:00
11 ноя в 03:00
$623$890 за всё до 2 чел.
В Луксор на 2 дня из Хургады
На автобусе
2 дня
31 отзыв
В Луксор на 2 дня из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: по субботам в 5:00
15 ноя в 05:00
22 ноя в 05:00
$195 за человека
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
На автобусе
1 день
2 отзыва
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Хургаде
Все туры из Хургады