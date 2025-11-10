В 5:00 мы заберём вас из отеля и отправимся в Луксор. В пути — около 3 часов. По прибытии встретимся с русскоязычным гидом-историком и начнём знакомство с древней столицей фараонов и её уникальными памятниками.

Первым посетим Карнакский храм, один из величайших религиозных комплексов Древнего Египта. Вы увидите лабиринт из колоннад, аллеи сфинксов и гигантские обелиски. После направимся к монументальному Луксорскому храму, посвящённому культу Амона-Ра, где сохранились роскошные барельефы, статуи фараонов и колонны с древними надписями.

Во второй половине дня совершим получасовой круиз по Нилу, а затем отправимся на Банановый остров — здесь вас ждут тропические плантации и дегустация фруктов.

Заселившись в отель или на виллу, вы немного отдохнёте, а в 19:00 поедем кататься по вечернему Луксору на конных экипажах. Оживлённые улицы и храмовые комплексы в огнях подсветки подарят яркие впечатления. Завершим день вкусным ужином.