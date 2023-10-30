Александрия — настоящая сокровищница для историков, археологов и всех любознательных путешественников. Вы пройдёте по античным катакомбам и подниметесь на средневековую крепость, полюбуетесь мечетью в испанском стиле и оцените современное здание библиотеки. А я увлекательно и с душой раскрою прошлое и настоящее города!

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Описание

Что вас ожидает

Катакомбы Ком-эль-Шукафа — вы погуляете по тоннелям античного некрополя, рассматривая гробницы, колонны и саркофаги. Спуститесь под землю в «город мёртвых» и пройдёте вокруг погребальной шахты. А также отыщете на уцелевших фрагментах стен архитектурные элементы разных культур: египетской, греческой и римской.

Колонна Помпея — гигантская гранитная колонна, воздвигнутая в честь римского императора Диоклетиана. Надпись на ней описывает его как бога-хранителя. Почему — узнаете на экскурсии! А ещё увидите секретные подземные ходы, ведущие в разрушенный храм Серапеум, и сделаете красивые фото возле двух сфинксов.

Форт Кайт-Бей — средневековая крепость, возведённая на руинах Александрийского маяка. С её смотровой площадки вы увидите весь город как на ладони.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси — действующая мечеть в андалузском стиле поразит вас красотой куполов и минаретов. Вы раскроете, в честь кого она построена и в чём особенности её архитектуры.

Александрийская библиотека — современное футуристическое здание, напоминающее об утраченной древней библиотеке. Я помогу вам расшифровать его символику.

Организационные детали