Александрия из Каира с гидом-историком

Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое

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Александрия — настоящая сокровищница для историков, археологов и всех любознательных путешественников.

Вы пройдёте по античным катакомбам и подниметесь на средневековую крепость, полюбуетесь мечетью в испанском стиле и оцените современное здание библиотеки. А я увлекательно и с душой раскрою прошлое и настоящее города!
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Александрия из Каира с гидом-историком
Ближайшие даты:
30
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31
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Катакомбы Ком-эль-Шукафа — вы погуляете по тоннелям античного некрополя, рассматривая гробницы, колонны и саркофаги. Спуститесь под землю в «город мёртвых» и пройдёте вокруг погребальной шахты. А также отыщете на уцелевших фрагментах стен архитектурные элементы разных культур: египетской, греческой и римской.

Колонна Помпея — гигантская гранитная колонна, воздвигнутая в честь римского императора Диоклетиана. Надпись на ней описывает его как бога-хранителя. Почему — узнаете на экскурсии! А ещё увидите секретные подземные ходы, ведущие в разрушенный храм Серапеум, и сделаете красивые фото возле двух сфинксов.

Форт Кайт-Бей — средневековая крепость, возведённая на руинах Александрийского маяка. С её смотровой площадки вы увидите весь город как на ладони.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси — действующая мечеть в андалузском стиле поразит вас красотой куполов и минаретов. Вы раскроете, в честь кого она построена и в чём особенности её архитектуры.

Александрийская библиотека — современное футуристическое здание, напоминающее об утраченной древней библиотеке. Я помогу вам расшифровать его символику.

Организационные детали

  • Расстояние от Каира до Александрии — около 200 км. Время в дороге в одну сторону — около 3 часов. По пути одна техническая остановка. За рулём опытный водитель, чтобы гид не отвлекался на дорогу.
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты не включены в стоимость: Кайт-Бей — 4$, катакомбы Ком-эль-Шукафа — 4$, колонна Помпея — 4$
  • По желанию мы остановимся на обед в панорамном рыбном ресторане на берегу моря. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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