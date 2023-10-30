Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
Вы пройдёте по античным катакомбам и подниметесь на средневековую крепость, полюбуетесь мечетью в испанском стиле и оцените современное здание библиотеки. А я увлекательно и с душой раскрою прошлое и настоящее города!
окт
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Катакомбы Ком-эль-Шукафа — вы погуляете по тоннелям античного некрополя, рассматривая гробницы, колонны и саркофаги. Спуститесь под землю в «город мёртвых» и пройдёте вокруг погребальной шахты. А также отыщете на уцелевших фрагментах стен архитектурные элементы разных культур: египетской, греческой и римской.
Колонна Помпея — гигантская гранитная колонна, воздвигнутая в честь римского императора Диоклетиана. Надпись на ней описывает его как бога-хранителя. Почему — узнаете на экскурсии! А ещё увидите секретные подземные ходы, ведущие в разрушенный храм Серапеум, и сделаете красивые фото возле двух сфинксов.
Форт Кайт-Бей — средневековая крепость, возведённая на руинах Александрийского маяка. С её смотровой площадки вы увидите весь город как на ладони.
Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси — действующая мечеть в андалузском стиле поразит вас красотой куполов и минаретов. Вы раскроете, в честь кого она построена и в чём особенности её архитектуры.
Александрийская библиотека — современное футуристическое здание, напоминающее об утраченной древней библиотеке. Я помогу вам расшифровать его символику.
Организационные детали
- Расстояние от Каира до Александрии — около 200 км. Время в дороге в одну сторону — около 3 часов. По пути одна техническая остановка. За рулём опытный водитель, чтобы гид не отвлекался на дорогу.
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты не включены в стоимость: Кайт-Бей — 4$, катакомбы Ком-эль-Шукафа — 4$, колонна Помпея — 4$
- По желанию мы остановимся на обед в панорамном рыбном ресторане на берегу моря. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.