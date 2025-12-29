Необычные дома в Каире

Найдено 20 экскурсий в категории «Необычные дома» в Каире, цены от $82, скидки до 40%.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
На машине
4 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
Завтра в 11:00
18 апр в 08:00
$122 за всё до 8 чел.
Нетуристический Каир
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нетуристический Каир
Город Мусорщиков, «город мёртвых», пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$237 за всё до 10 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
На машине
3 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
18 апр в 18:00
$135 за всё до 6 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
На машине
Круизы
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
Открыть для себя магию Египта с новых и увлекательных сторон
Начало: В пределах Каира
Завтра в 16:00
18 апр в 17:00
$199 за всё до 8 чел.
Колорит и контрасты Каира
На машине
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
На автобусе
На лодке
6 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$216 за всё до 8 чел.
Самобытный Каир
На машине
На микроавтобусе
6 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самобытный Каир
Мечети, храмы, цитадель и Город Мусорщиков на насыщенной экскурсии по египетской столице
Начало: На месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$182 за всё до 3 чел.
Тайны древней Александрии
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны древней Александрии
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: У вашего отеля
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$330 за всё до 3 чел.
Каир для детей и взрослых
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Каир для детей и взрослых
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$260 за всё до 5 чел.
Каир без стереотипов
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$302 за всё до 4 чел.
Экстремальный Каир
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экстремальный Каир
Раскрыть изнаночную сторону египетской столицы в компании надежного проводника
Начало: В любой точке Каира/Гизы
27 апр в 06:00
30 мая в 06:00
$570 за всё до 3 чел.
Все краски Каира
На машине
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Все краски Каира
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 09:30
18 апр в 09:30
$248 за всё до 10 чел.
По Каиру с историком-египтологом
На машине
8 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом
Начало: У вашего отеля
20 апр в 09:00
21 апр в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
Каир - город всех эпох
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Каир - город всех эпох
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день
На машине
8 часов
173 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Завтра в 07:30
18 апр в 07:30
$260 за всё до 4 чел.
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
На машине
8 часов
-
10%
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
Отыскать скелеты китов, покататься по дюнам на сэндборде и погулять по деревне с глиняными домами
18 апр в 07:00
19 апр в 07:00
$360$400 за всё до 5 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
40%
173 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
Увидеть пирамиды Гизы, знаковые храмы, средневековую цитадель и посетить Большой Египетский музей
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
18 апр в 08:45
$82$136 за человека
Необычное путешествие по вечернему Каиру
На машине
Круизы
Музыкальные теплоходы
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Необычное путешествие по вечернему Каиру
Круиз по Нилу, танцы дервишей Танура, базар Хан-эль-Халили и элитный район Замалек
Начало: От вашего отеля
Завтра в 16:30
18 апр в 16:30
$170 за всё до 8 чел.
Нетипичный Каир
На автобусе
8 часов
-
30%
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нетипичный Каир
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$152$216 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 декабря 2025
    Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
    Дата посещения: 29 декабря 2025
    Это была великолепная прогулка к пирамидам 😍 мы в таком восторге!
    Саид - супер, настоящий египтолог и археолог и вообще человек
    с потрясающим кругозором! Очень красивый, колоритный, приятный в общении, бонусом еще и фоток вам наделает на ваш телефон)))
    Мы с мужем впервые в Каире и я нашла Саида здесь по отзывам и поняла сегодня, что нам супер повезло! Саид был на связи с нами еще в декабре с самого начала, проинструктировал, отвечал на вопросы и в целом был очень доброжелателен. Я вот от души вам советую не раздумывая брать у него экскурсии, видно, что человек заботится о своей репутации и ооооочень любит дело, которым занимается! Это чувствуется!😍

  • Т
    Тагир
    28 декабря 2025
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Дата посещения: 28 декабря 2025
    Спасибо большое Ахмеду! Отличный гид, хорошая программа! Мы довольны! Всем советуем!
  • С
    Светлана
    6 апреля 2026
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Хочу выразить огромную благодарность организатору на платформе Tripster и моему гиду Ахмеду! Экскурсия по Каиру и Гизе оставила только восторженные
    эмоции.

    Ахмед — настоящий профессионал и очень душевный человек. Он не просто знает историю, а буквально «дышит» ей: рассказывает массу фактических исторических фактов и, что особенно ценно, делится интереснейшими нюансами, которых вы не найдете в учебниках. Слушать его было безумно увлекательно.

    Но главное — Ахмед был моим помощником во всём. Он всегда заботился о комфорте и, отдельное спасибо, находил просто волшебные места для фотографий!

    Я полностью довольна поездкой. Всем, кто едет в Каир, искренне рекомендую эту экскурсию и гида Ахмеда — вы не пожалеете!

  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2026
    Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
    Очень понравилась эксургия. Гид Пётр окружил вниманием и заботой. Программа была интересна и взрослым и детям. Учел все пожелания. Отдельное спасибо за прекрасную фотосессию. Остались не только с незабываемыми эмоциями, но и с прекрасными фотографиями на память.
  • А
    Алина
    6 апреля 2026
    Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
    Хорошая организация. Организатор был на связи все время. Содержательная экскурсия. Согласились на продолжение - обед в деревне. Очень аутентично
  • О
    Оксана
    3 апреля 2026
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Сегодня состоялась моя экскурсия,которая по стечению обстоятельств стала индивидуальной. Мне достался потрясающий гид Ахмед,грамотный, отлично знающий историю и хорошо говорящий
    по русски. Машина подъехала за мной даже чуть раньше назначенного времени, гид объяснил наши планы на день и мы отправились в Гизу, по дороге Ахмед уже начал рассказывать исторические факты, было очень интересно. Посетили все что планировали, пришла в восторг от пирамид и сфинкса, узнала многое о экспонатах Большого музея, погуляли по Коптскому кварталу, где соседствуют все религии, представленные в горрде. По моей просьбе зашли в кафешку и я впервые попробовало кошари-традиционное блюдо египтян. Ахмед прислушивался к каждому моему пожеланию, много рассказывал, иногда шутил. Водитель тоже отличный. Очень довольна экскурсией,спасибо организатору и исполнителям)

  • А
    Анастасия
    2 апреля 2026
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Благодаря гиду Ахмеду у нас состоялось чудесное знакомство с Каиром, точнее, со старой частью города. Вечерняя прогулка в самом сердце
    Каира вряд ли может кого-то оставить равнодушным, ведь город на этой экскурсии открывается совсем с другой стороны. Гид с историческим образованием и отличным знанием русского языка провёл небольшой экскурс в историю и ответил на все возникшие вопросы, даже самые щепетильные. Благодарим и рекомендуем!

  • О
    Олеся
    2 апреля 2026
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Были сегодня на экскурсии с детьми. Гид наш был Бишой, египтянин, знает русский язык. Видно, что ему нравится то, чем
    он занимается. С таким интересом он рассказывал нам про достопримечательности. Понравилось как был выстроен маршрут, удалось посмотреть многие локации. Бишой нас с детьми фотографировал, показывал красивые места, где можно сделать фото. Мне понравилась сама организация экскурсии: на протяжении всей поездки я чувствовала себя в безопасности, мне было спокойно, что билеты нам все купили, нигде не надо было стоять в очереди. Все быстро, четко. На протяжении всей поездки я получала удовольствие, любовалась видами. Дети тоже остались довольными.

  • О
    Оксана
    31 марта 2026
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Потрясающе продуманная экскурсия! Благодарю нашего гида Ахмеда, и организатора Ахмеда, и водителя Мохаммеда за этот чудесный день.
    Была вдвоём с супругом.
    Гид
    Ахмед очень приветливый, радушный, порядочный, ответственный человек, который с любовью относится к своей истории, работе и отлично говорит по русски. И у него хорошее чувство юмора:)
    Сначала мы посмотрели пирамиды, сфинкса, в одну пирамиду даже залезли. Были в новом египетском музее, в Старом городе, в христианской церкви, вкусно пообедали в кафе. Ахмед с вниманием относился к нашим просьбам, вообще никуда не торопил, в этом огромный плюс индивидуальной экскурсии. Были на цитадели Салах Ад - Дина, в алебастровой мечети Мухаммеда Али, рядом очень красивая панорама на город.
    Мы остались очень довольны качеством экскурсии и сегодняшним днём.
    Как сказал нам Ахмед - теперь у вас есть друг в Каире. И это очень приятно! Буду вас рекомендовать обязательно.
    Благодарю вас за внимание и прекрасный день в Каире!

  • А
    Артем
    30 марта 2026
    Влюбиться в Каир за 1 день
    благодарю Ахмеда за восхитительные 2 дня в Каире, все было организованно на высшем уровне. встреча в аэропорту, трансфер, машина, гид.
    Все вопросы решались со стороны Ахмеда моментально. все было безопасно и максимально комфортно. отдельные слова благодарности нашему гиду Кате. максимально комфортно, грамотно и приятно организована вся работа у Кати. Благодарю Вселенную и Создателя за встречу с ней.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
  1. Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только;
  2. Нетуристический Каир;
  3. Вечерняя прогулка в сердце Каира;
  4. Многоликий Каир + Большой Египетский музей;
  5. Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид.
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Самое главное;
  4. Мечеть Мухаммеда Али;
  5. Улица Аль-Муизз;
  6. Церковь Святого Георгия;
  7. Дахшур;
  8. Базар Хан Эль Халили;
  9. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  10. Мемфис.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "Необычные дома" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 82 до 570 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 838 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Каире на 2026 год по теме «Необычные дома», 838 ⭐ отзывов, цены от $82. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь