Проведите день в египетской деревне, где жизнь неспешно течёт среди пальмовых рощ и зелёных садов. В программе: знакомство с местными традициями, прогулки по сельской местности, национальная кухня, а ещё катание на повозках и осликах.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — прибытие и завтрак. Вы попробуете блюда, приготовленные по традиционным рецептам: свежий деревенский хлеб, местные сыры, фуль и фалафель

10:00 — знакомство с сельской жизнью. Прогуляемся по деревне и поговорим об особенностях южного сельского хозяйства, которое остаётся основой жизни для местных

11:00 — катание на повозках и осликах. Отправимся на неспешную прогулку по сельским дорогам на осликах и традиционных повозках

13:00 — традиционный фермерский обед. На столе будут египетская утка, различные виды махши, свежие овощи, домашний хлеб и другие блюда, приготовленные по местным рецептам

15:00 — свободное время. Можно сделать красивые фотографии, пообщаться с местными жителями, понаблюдать за сельской жизнью и насладиться спокойствием природы

17:00 — встреча заката. Вы увидите, как солнце медленно опускается за пальмовые рощи и поля. Идеальное время для фотографий и плавного завершения путешествия

Организационные детали