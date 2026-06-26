Мои заказы

День в настоящей египетской деревне

Увидеть сельский Египет таким, каким его знают местные
Проведите день в египетской деревне, где жизнь неспешно течёт среди пальмовых рощ и зелёных садов.

В программе: знакомство с местными традициями, прогулки по сельской местности, национальная кухня, а ещё катание на повозках и осликах.
День в настоящей египетской деревне
День в настоящей египетской деревне
День в настоящей египетской деревне

Описание экскурсии

9:00 — прибытие и завтрак. Вы попробуете блюда, приготовленные по традиционным рецептам: свежий деревенский хлеб, местные сыры, фуль и фалафель

10:00 — знакомство с сельской жизнью. Прогуляемся по деревне и поговорим об особенностях южного сельского хозяйства, которое остаётся основой жизни для местных

11:00 — катание на повозках и осликах. Отправимся на неспешную прогулку по сельским дорогам на осликах и традиционных повозках

13:00 — традиционный фермерский обед. На столе будут египетская утка, различные виды махши, свежие овощи, домашний хлеб и другие блюда, приготовленные по местным рецептам

15:00 — свободное время. Можно сделать красивые фотографии, пообщаться с местными жителями, понаблюдать за сельской жизнью и насладиться спокойствием природы

17:00 — встреча заката. Вы увидите, как солнце медленно опускается за пальмовые рощи и поля. Идеальное время для фотографий и плавного завершения путешествия

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из центра Каира и Гизы, традиционный деревенский завтрак, фермерский обед, катание на повозках и осликах
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер из районов Наср-Сити, 6 Октября и аэропорта
  • Детские кресла для трансфера предоставляются по предварительному запросу
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшен
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 17:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4175 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «День в настоящей египетской деревне»

Многоликий Каир + Большой Египетский музей
На машине
Круизы
8 часов
-
10%
175 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$225$250 за всё до 6 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и Большой Египетский музей
На машине
8 часов
-
45%
80 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и Большой Египетский музей
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$157$285 за всё до 3 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$235 за всё до 10 чел.
Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
Открыть для себя магию Египта с новых и увлекательных сторон
Начало: В пределах Каира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
$120 за человека