Увидеть сельский Египет таким, каким его знают местные
Проведите день в египетской деревне, где жизнь неспешно течёт среди пальмовых рощ и зелёных садов.
В программе: знакомство с местными традициями, прогулки по сельской местности, национальная кухня, а ещё катание на повозках и осликах.
Описание экскурсии
9:00 — прибытие и завтрак. Вы попробуете блюда, приготовленные по традиционным рецептам: свежий деревенский хлеб, местные сыры, фуль и фалафель
10:00 — знакомство с сельской жизнью. Прогуляемся по деревне и поговорим об особенностях южного сельского хозяйства, которое остаётся основой жизни для местных
11:00 — катание на повозках и осликах. Отправимся на неспешную прогулку по сельским дорогам на осликах и традиционных повозках
13:00 — традиционный фермерский обед. На столе будут египетская утка, различные виды махши, свежие овощи, домашний хлеб и другие блюда, приготовленные по местным рецептам
15:00 — свободное время. Можно сделать красивые фотографии, пообщаться с местными жителями, понаблюдать за сельской жизнью и насладиться спокойствием природы
17:00 — встреча заката. Вы увидите, как солнце медленно опускается за пальмовые рощи и поля. Идеальное время для фотографий и плавного завершения путешествия
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер из центра Каира и Гизы, традиционный деревенский завтрак, фермерский обед, катание на повозках и осликах
За дополнительную плату можем организовать трансфер из районов Наср-Сити, 6 Октября и аэропорта
Детские кресла для трансфера предоставляются по предварительному запросу
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 17:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4175 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
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