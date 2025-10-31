Мои заказы

Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид

Открыть для себя магию Египта с новых и увлекательных сторон
Если вы впервые посещаете Египет и мечтаете увидеть главные достопримечательности, такие как пирамиды и музей, эта экскурсия идеально подойдёт.

А если уже знакомы с основными достопримечательностями, мы откроем для вас новые грани сельской жизни и культуры, которые вы, возможно, не видели ранее.
11 отзывов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Символы древней цивилизации

Начнём с посещения пирамид. Вы восхититесь их грандиозностью и узнаете об их истории и значении для культуры фараонов. А пока будете фотографироваться на фоне этих величественных памятников, я расскажу, как они были построены.

Быт и верования древних египтян

Затем мы отправимся в музей, где вы увидите уникальные артефакты и сокровища древнеегипетской цивилизации. Вы узнаете о богатой истории и культуре фараонов, а также рассмотрите мумии и художественные изделия, которые восхищают своей красотой и мастерством. Тем временем я подробно объясню, как эти экспонаты помогают понять древнеегипетскую культуру.

Атмосфера традиционной жизни

Следующий пункт маршрута — живописные деревни, где вы насладитесь красотой природы и узнаете о повседневной жизни. Пока вы будете пробовать аутентичные египетские блюда, такие как молохея и кебаб, я раскрою секреты египетской кухни и расскажу, как местные продукты влияют на вкус блюд. Кроме того, у вас будет возможность увидеть мастерство местных ремесленников, которые создают уникальные изделия ручной работы.

Организационные детали

  • Важно: пожалуйста, подтвердите бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если сделать это позднее, возможно её не удастся провести
  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек и услуги гида
  • Возможно провести экскурсию для большего количества человек на микроавтобусе с кондиционером и всем необходимым. Доплата составит $40
  • Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • входные билеты в пирамиды: $14 — взрослые, $8 — дети 6-12 лет
  • обед (по желанию) — $20 за чел., дети до 5 лет — бесплатно
  • трансфер из района 6 октября, аэропорта и/или возврат туда после экскурсии — $40

Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 232 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
А
Анна
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, внимательный, знающий гид, рассказал и показал много интересного! Были двумя семьями с детьми, ко всем нашел подход, старался, чтобы всем было комфортно и интересно! Спасибо, Махмуд!
Оксана
Оксана
13 окт 2025
Большое спасибо Лучшему Гиду Махмуду за самую необычную экскурсию!
Все продумано, все вовремя, этапы программы чередуются, чтобы хватило сил до вечера.
Мы заранее списывались, уточняли свои пожелания и поставили гиду трудновыполнимую задачу.
Нам хотелось увидеть разные стороны жизни и истории столицы и деревни, чтобы и старина, и современность, и необычно. Махмуд превзошел все наши ожидания! Он и сам оказался интересным собеседником с прекрасным русским языком, отличное знание архитектуры, истории, много интересных фактов, чувство юмора и добрая душа. Как же нам повезло с гидом! А мы не новички, много повидали, нам есть с чем сравнить. Он предложил программу «Каир и живописная деревня» - она уникальная, такой действительно нет у других гидов. Увидеть то, чего нет в путеводителях - где ещё это возможно?!!
Не буду спойлерить, но сюрпризы были.
Понравилось и нам, и сыну 11 лет. В деревне очень здорово, непривычно для нас, но очень душевно. Ощущение другого мира, вне времени. Быт, ремесла, хозяйство, животные, природа… А угощения! Нас встретили как друзей, вернувшихся из дальнего похода домой.
Ещё Махмуд помог нам с необходимыми покупками, с обменом $ и всё с хорошими ценами и честно.
Очень рекомендуем друзьям и хорошим людям экскурсии с Махмудом!

Д
Дарья
2 мая 2025
Каир - красивый, старинный, многолюдный, удивительный город!
Если вам хочется увидеть Каир изнутри, таким какой он есть, обязательно надо найти своего проводника. И мы его нашли! Наш замечательный гид Махмуд. Он
хорошо владеет русским языком, внимателен к деталям и учитывает все, что только можно придумать! Прекрасно знает историю города и Египта, и с большой любовью и уважением рассказывает о них. Наше путешествие по старинным улочкам и прекрасным храмам Каира, благодаря Махмуду стало легким и очень интересным. И еще: он прекрасно фотографирует! Благодарим за чудесное путешествие!

А
Алина
29 апр 2025
Это уже второй тур, на который поехала через Махмуда. До того мне понравилась первая поездка! Эта экскурсия так же очень впечатлила.
Бывало так, что в других странах на разных турах попадался
один и тот же гид. И рассказывал всегда одинаково и одну и ту же информацию.
Махмуд же настолько владеет информацией, что можно слушать и слушать.
Ещё хочу отметить, что нет скрытых доплат в экскурсиях. Это было важно для меня. Так как была ограничена в деньгах.
Также огромным плюсом было то, что в самые посещаемые места (музей, пирамиды) можно приехать тогда, когда там меньше всего людей. 🔥
Сбылась моя школьная мечта - прикоснуться к истории Древнего Египта. 😃 И я очень рада, что выбрала такие форматы туров и все прошло отлично!
Желаю процветания компании и побольше клиентов!

Ю
Юлия
28 апр 2025
Все очень понравилось! Спасибо большое, будем вас рекомендовать!
Иван
Иван
2 апр 2025
Недавно я посетил экскурсию по Каиру, и это было невероятное путешествие! Мы увидели величественные пирамиды Гизы, сфинкса и посетили Египетский музей, где хранится множество древних артефактов. Гид был очень знающим
и интересно рассказывал о культуре и истории Египта.

Особенно запомнилась поездка в деревню, где мы познакомились с традиционным образом жизни местных жителей. Нам показали, как готовят национальные блюда, и угостили вкуснейшими кушаньями египетской кухни. Атмосфера была очень уютной и гостеприимной.

Рекомендую всем, кто хочет окунуться в историю, культуру и традиции Египта!

А
Амосова
31 мар 2025
Удивительная, насыщенная, увлекательная экскурсия, которая останется в памяти на всю жизнь. Спасибо гиду за отличные впечатления и хорошее настроение. Все было супер
Лилия
Лилия
27 мар 2025
Мы отлично провели день с Махмудом. В первую очередь мы посмотрели все пирамиды, о чём всегда мечтали. А также прекрасно провели время в свежести деревенского оазиса, вкусно покушали и пообщались с местными. Рекомендую!
А
Андрей
27 мар 2025
Спасибо Махмуду за отличную экскурсию! Древнейшие египетские пирамиды навсегда останутся в моей памяти!
Г
Григорий
17 мар 2025
В этот день мы отправились в увлекательное путешествие. Поездка была хорошо организована, и всё прошло идеально.

Сначала мы посетили музей, где увидели много древних артефактов. Экскурсовод рассказал интересные истории о жизни
древних людей. Мы узнали много нового и сделали красивые фотографии.

Затем мы отправились к пирамиде. Это было удивительное зрелище! Пирамида была огромной и очень красивой. Мы прошли внутрь и посмотрели старинные коридоры. Вид с вершины был великолепным!

Вся поездка прошла организованно и комфортно. Нам дали время на отдых, экскурсовод объяснял всё понятно, а транспорт был удобным.

Этот день оставил яркие воспоминания, и мы были очень довольны!
Отдельно спасибо Махмуду за всё

Наталья
Наталья
9 мар 2025
Очень понравилась экскурсия,интересная и живая. Без сувенирных лавок, масел и прочей ерунды.
Посетили чудо света - великие пирамиды Гизы, зашли внутрь пирамиды Хеопса.
Гид хорошо владеет материалом, рассказывает не только общепринятую версию
от историков, но и альтернативные версии, что для нас было важно.
Подискутировали, обменялись мнениями)
Гид нас с мужем пофотографировал во всех локациях, экскурсия + фотосессия получилась. Вкусный обед в живописной деревне, мы там обедали вообще одни, тихо спокойно и очень вкусно.
Это наша вторая экскурсия с гидом Махмудом, если ещё раз приедем в Египет, обратимся по поводу экскурсий в Ашхур и повторим Саккару, уж очень зацепила

