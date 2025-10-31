Если вы впервые посещаете Египет и мечтаете увидеть главные достопримечательности, такие как пирамиды и музей, эта экскурсия идеально подойдёт. А если уже знакомы с основными достопримечательностями, мы откроем для вас новые грани сельской жизни и культуры, которые вы, возможно, не видели ранее.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Символы древней цивилизации

Начнём с посещения пирамид. Вы восхититесь их грандиозностью и узнаете об их истории и значении для культуры фараонов. А пока будете фотографироваться на фоне этих величественных памятников, я расскажу, как они были построены.

Быт и верования древних египтян

Затем мы отправимся в музей, где вы увидите уникальные артефакты и сокровища древнеегипетской цивилизации. Вы узнаете о богатой истории и культуре фараонов, а также рассмотрите мумии и художественные изделия, которые восхищают своей красотой и мастерством. Тем временем я подробно объясню, как эти экспонаты помогают понять древнеегипетскую культуру.

Атмосфера традиционной жизни

Следующий пункт маршрута — живописные деревни, где вы насладитесь красотой природы и узнаете о повседневной жизни. Пока вы будете пробовать аутентичные египетские блюда, такие как молохея и кебаб, я раскрою секреты египетской кухни и расскажу, как местные продукты влияют на вкус блюд. Кроме того, у вас будет возможность увидеть мастерство местных ремесленников, которые создают уникальные изделия ручной работы.

Организационные детали

пожалуйста, подтвердите бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если сделать это позднее, возможно её не удастся провести В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек и услуги гида

Возможно провести экскурсию для большего количества человек на микроавтобусе с кондиционером и всем необходимым. Доплата составит $40

Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы