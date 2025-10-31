А если уже знакомы с основными достопримечательностями, мы откроем для вас новые грани сельской жизни и культуры, которые вы, возможно, не видели ранее.
Описание экскурсии
Символы древней цивилизации
Начнём с посещения пирамид. Вы восхититесь их грандиозностью и узнаете об их истории и значении для культуры фараонов. А пока будете фотографироваться на фоне этих величественных памятников, я расскажу, как они были построены.
Быт и верования древних египтян
Затем мы отправимся в музей, где вы увидите уникальные артефакты и сокровища древнеегипетской цивилизации. Вы узнаете о богатой истории и культуре фараонов, а также рассмотрите мумии и художественные изделия, которые восхищают своей красотой и мастерством. Тем временем я подробно объясню, как эти экспонаты помогают понять древнеегипетскую культуру.
Атмосфера традиционной жизни
Следующий пункт маршрута — живописные деревни, где вы насладитесь красотой природы и узнаете о повседневной жизни. Пока вы будете пробовать аутентичные египетские блюда, такие как молохея и кебаб, я раскрою секреты египетской кухни и расскажу, как местные продукты влияют на вкус блюд. Кроме того, у вас будет возможность увидеть мастерство местных ремесленников, которые создают уникальные изделия ручной работы.
Организационные детали
- Важно: пожалуйста, подтвердите бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если сделать это позднее, возможно её не удастся провести
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек и услуги гида
- Возможно провести экскурсию для большего количества человек на микроавтобусе с кондиционером и всем необходимым. Доплата составит $40
- Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- входные билеты в пирамиды: $14 — взрослые, $8 — дети 6-12 лет
- обед (по желанию) — $20 за чел., дети до 5 лет — бесплатно
- трансфер из района 6 октября, аэропорта и/или возврат туда после экскурсии — $40
Все продумано, все вовремя, этапы программы чередуются, чтобы хватило сил до вечера.
Мы заранее списывались, уточняли свои пожелания и поставили гиду трудновыполнимую задачу.
Если вам хочется увидеть Каир изнутри, таким какой он есть, обязательно надо найти своего проводника. И мы его нашли! Наш замечательный гид Махмуд. Он
Бывало так, что в других странах на разных турах попадался
Сначала мы посетили музей, где увидели много древних артефактов. Экскурсовод рассказал интересные истории о жизни
Посетили чудо света - великие пирамиды Гизы, зашли внутрь пирамиды Хеопса.
Гид хорошо владеет материалом, рассказывает не только общепринятую версию