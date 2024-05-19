1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
«В стоимость все включено: билеты на автобус из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на индивидуальном внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту, ночевка в пустыне, билеты в заповедник»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€460 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
«В стоимость включено: трансфер от вашего места проживания в Каире, поездка на джипе, входные билеты, услуги русскоговорящего гида, обед в ресторане, чай у бедуинов, питьевая вода в поездке»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
«Затем пересаживаемся на джип и отправляемся покорять пустыню»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
«Затем пересаживаемся на джип и отправляемся покорять пустыню»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 мая 2024Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
- ЕЕлена22 апреля 2024Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все трансферы были вовремя. Гиды настоящие профессионалы! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Вернемся еще раз!
- ЕЕкатерина17 апреля 2024Спасибо большое Мухаммеду. Прекрасный маршрут, за которой успели множество всего: мы посетили пустыню, покатались на барханах на внедорожнике, пили чай у
- ННаталья11 декабря 2023Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Джиппинг»
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