Приглашаю вас исследовать памятники, которые хранят память о ключевых этапах древнеегипетской цивилизации: от религиозной реформы Эхнатона и уникального амарнского искусства до некрополей Среднего царства и раннехристианских святынь. Вы увидите Египет за пределами классических маршрутов и поймёте, насколько многослойной была история этой земли.

Описание экскурсии

День 1. Амарнский период и смешение культур

Телль-эль-Амарна (Ахетатон)

Вы побываете в древней столице, которую Эхнатон построил в честь бога Атона

Увидите руины города, который просуществовал всего несколько десятилетий, но навсегда изменил историю Египта

Посетите гробницы знати и руины Северного и Южного дворцов

Услышите об особенностях амарнской архитектуры и о том, почему храмы Атона были открыты солнечному свету

Исследуете особенности художественного стиля времён Ахетатона с реалистичными изображениями семьи фараона

Туна-эль-Гебель

Мы побываем в некрополе древнего Гермополиса, где сохранились катакомбы с мумиями священных животных — ибисов и бабуинов

Посетим прекрасно сохранившуюся гробницу жреца 4 века до н. э., а также римский некрополь с элементами разных культур и эпох

Ночь проведём в отеле в Эль-Минье.

День 2. Среднее царство и христианское наследие

Гробницы Бани Хасан

Отправимся к скальному некрополю Среднего царства

Увидим гробницы фараонов с яркими росписями и рельефами, которые рассказывают о повседневной жизни, сельском хозяйстве и охоте

Поговорим о том, как формировались погребальные традиции эпохи Среднего царства

Монастырь Девы Марии на Горе Птиц (Дейр аль-Адхра)

Вы окажетесь в одном из самых важных христианских центров паломничества в Египте. По преданию, здесь останавливалось Святое Семейство во время бегства в Египет. Вы увидите церковь, построенную в скале, и пещеру, где отдыхала Дева Мария с младенцем Иисусом.

Ориентировочный тайминг поездки:

День первый

4:00 — выезд из вашего отеля в Каире

8:30 — Телль-эль-Амарна

11:30 — Туна-эль-Гебел

16:00 — отель в Эль-Минье

День второй

7:30 — выезд из отеля

8:15 — гробница Бани Хасан

11:30 — монастырь Девы Марии

19:00 — возвращение в Каир

Организационные детали