Приглашаю вас исследовать памятники, которые хранят память о ключевых этапах древнеегипетской цивилизации: от религиозной реформы Эхнатона и уникального амарнского искусства до некрополей Среднего царства и раннехристианских святынь.
Вы увидите Египет за пределами классических маршрутов и поймёте, насколько многослойной была история этой земли.
Описание экскурсии
День 1. Амарнский период и смешение культур
Телль-эль-Амарна (Ахетатон)
- Вы побываете в древней столице, которую Эхнатон построил в честь бога Атона
- Увидите руины города, который просуществовал всего несколько десятилетий, но навсегда изменил историю Египта
- Посетите гробницы знати и руины Северного и Южного дворцов
- Услышите об особенностях амарнской архитектуры и о том, почему храмы Атона были открыты солнечному свету
- Исследуете особенности художественного стиля времён Ахетатона с реалистичными изображениями семьи фараона
Туна-эль-Гебель
- Мы побываем в некрополе древнего Гермополиса, где сохранились катакомбы с мумиями священных животных — ибисов и бабуинов
- Посетим прекрасно сохранившуюся гробницу жреца 4 века до н. э., а также римский некрополь с элементами разных культур и эпох
Ночь проведём в отеле в Эль-Минье.
День 2. Среднее царство и христианское наследие
Гробницы Бани Хасан
- Отправимся к скальному некрополю Среднего царства
- Увидим гробницы фараонов с яркими росписями и рельефами, которые рассказывают о повседневной жизни, сельском хозяйстве и охоте
- Поговорим о том, как формировались погребальные традиции эпохи Среднего царства
Монастырь Девы Марии на Горе Птиц (Дейр аль-Адхра)
Вы окажетесь в одном из самых важных христианских центров паломничества в Египте. По преданию, здесь останавливалось Святое Семейство во время бегства в Египет. Вы увидите церковь, построенную в скале, и пещеру, где отдыхала Дева Мария с младенцем Иисусом.
Ориентировочный тайминг поездки:
День первый
4:00 — выезд из вашего отеля в Каире
8:30 — Телль-эль-Амарна
11:30 — Туна-эль-Гебел
16:00 — отель в Эль-Минье
День второй
7:30 — выезд из отеля
8:15 — гробница Бани Хасан
11:30 — монастырь Девы Марии
19:00 — возвращение в Каир
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе
- В стоимость включены входные входные билеты и обед
- Отель не входит в стоимость. При необходимости я забронирую для вас номер. Ориентировочная цена — $40–50 за одноместный номер, $50–60— двухместный, $60-70 трёхместный
- Возможно проведение программы для большего количества человек. Для компании от 4 до 9 человек доплата за входные билеты, обед и микроавтобус составит $235
- На маршруте будет много лестниц — рассчитывайте свои силы
- Рекомендуемый возраст 12+
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваш гид в Каире
Я окончил факультет туризма и гостиничного бизнеса. Изучал русский язык в Российском культурном центре. Имею официальную лицензию туристического гида Министерства туризма Египта. С 2005 года вожу индивидуальные и групповые экскурсии
