Индивидуальная
до 10 чел.
Нетуристический Каир
Город Мусорщиков, «город мёртвых», пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Роль привычных церковных сводов в нём выполняют стены пещеры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$237 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
3 лика Каира за 1 день
Побывать в христианской святыне, султанской крепости и пещерном храме
Начало: У вашего отеля в Каире
«Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника (~ 1,5 ч)»
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
$170
$200 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Двухдневное путешествие в Эль-Минью - таинственную столицу фараона-монотеиста
Увидеть руины дворцов, гробницы, скальные катакомбы и пещеру Девы Марии (из Каира)
«Вы увидите церковь, построенную в скале, и пещеру, где отдыхала Дева Мария с младенцем Иисусом»
Завтра в 08:00
20 апр в 04:00
$880
$1100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем24 марта 2026Спасибо большое за великолепную организацию, прекрасных гидов и внимание ко всем нашим просьбам!
- ААнна5 января 2026Отличный гид, программа была скорректирована под наши запросы и интересы. Всё было замечательно!
- ООксана25 июля 2025Программа очень интересная, знающий и дружелюбный гид Мухамед. Спасибо за хорошую организацию. Рекомендую!
- ММария3 апреля 2025Нашим гидом в день экскурсии был Мухамед. Гид он чудесный-активный, хорошо знает русский язык. Больше всего нам понравилась прогулка по
- ЕЕлена9 марта 2025Очень интересная, познавательная экскурсия и запоминается надолго. Странно, что так мало отзывов…
Конечно наиболее сильное впечатление оставляет город мусорщиков и монастырь
- ММарина27 января 2025Огромное спасибо Ахмеду за экскурсию! Очень довольны, что именно он был нашим экскурсоводом-профессионал, интеллигентный и обаятельный, хорошо владеющий русским языком.
- ССветлана15 ноября 2024Хочу поблагодарить Камаля за организацию нашей экскурсии 5 ноября. Все было четко и оперативно. Мы попросили сдвинуть начало на раннее
- ЮЮлиана4 октября 2024Очень приятная экскурсия. Не спеша проехались и прогулялись по нестандартным местам. Камаль очень приятный интеллигентный человек. Интересно рассказывает, подробно отвечает
- ААртём6 июля 2024Брали эту экскурсию в последний день, но ощущения приятней, чем от обзорной экскурсии, да и гид приятней, чем остальные 4,
- ННаталья24 июня 2024Не забываемый день в таком старинном городе контрастов Каир. К концу дня, Гид Мустафа стал для нас близким другом!!! От
