Файюм — это совсем другой Египет.
Здесь сохранились следы древнего моря, находятся единственные в стране водопады и одно из древнейших озёр мира.
Вы посетите Долину китов, увидите окаменелости, которым несколько десятков миллионов лет, и узнаете, как появился крупнейший природный оазис Египта.
Здесь сохранились следы древнего моря, находятся единственные в стране водопады и одно из древнейших озёр мира.
Вы посетите Долину китов, увидите окаменелости, которым несколько десятков миллионов лет, и узнаете, как появился крупнейший природный оазис Египта.
Описание экскурсии
6:00–8:30 — дорога из Каира в Файюм
8:30–10:00 — Вади-эль-Хитан
Вы посетите знаменитую Долину китов — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились окаменелые скелеты древних китов возрастом более 40 млн лет — они напоминают о временах, когда на месте пустыни плескалось море Тетис.
10:15–12:00 — сафари по пустыне
Поездка по песчаным просторам Файюма с остановками для отдыха и фото.
12:15–13:30 — Вади-эль-Раян
Прогулка по живописному заповеднику с единственными водопадами в Египте — вы полюбуетесь каскадами воды среди пустынных пейзажей.
13:30–14:30 — обед в ресторане недалеко от озера Карун
14:30–15:30 — озеро Карун
Вы пройдётесь по берегу одного из старейших в мире озёр. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой оазиса и увидеть перелётных птиц.
15:45–16:30 — Каср-Карун
Осмотрите руины древнего храма эпохи Птолемеев — его построили около 3 века до н. э.
16:30–19:00 — обратная дорога в Каир
Тайминг примерный и может меняться.
Вы узнаете:
- как рыбы оказались посреди египетской пустыни
- почему Файюм называют землёй озёр
- зачем древние египтяне поклонялись крокодилам
- как в Египте появились водопады
- что связывает храм Каср-Карун с подземным миром
- чем отличается жизнь в Файюме от жизни в Каире
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэнах или внедорожниках 4×4 (детское кресло — по запросу), вода в пути, обед в ресторане национальной кухни (вегетарианский вариант — по запросу)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 498 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Файюм - волшебный уголок Египта»
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$144 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
Отыскать скелеты китов, покататься по дюнам на сэндборде и погулять по деревне с глиняными домами
Завтра в 07:00
8 июн в 07:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
Отыскать райский уголок посреди пустыни и изучить древние артефакты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 08:00
9 июн в 08:00
$181 за всё до 8 чел.
$50 за человека