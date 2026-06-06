Файюм — это совсем другой Египет. Здесь сохранились следы древнего моря, находятся единственные в стране водопады и одно из древнейших озёр мира. Вы посетите Долину китов, увидите окаменелости, которым несколько десятков миллионов лет, и узнаете, как появился крупнейший природный оазис Египта.

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Описание экскурсии

6:00–8:30 — дорога из Каира в Файюм

8:30–10:00 — Вади-эль-Хитан

Вы посетите знаменитую Долину китов — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились окаменелые скелеты древних китов возрастом более 40 млн лет — они напоминают о временах, когда на месте пустыни плескалось море Тетис.

10:15–12:00 — сафари по пустыне

Поездка по песчаным просторам Файюма с остановками для отдыха и фото.

12:15–13:30 — Вади-эль-Раян

Прогулка по живописному заповеднику с единственными водопадами в Египте — вы полюбуетесь каскадами воды среди пустынных пейзажей.

13:30–14:30 — обед в ресторане недалеко от озера Карун

14:30–15:30 — озеро Карун

Вы пройдётесь по берегу одного из старейших в мире озёр. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой оазиса и увидеть перелётных птиц.

15:45–16:30 — Каср-Карун

Осмотрите руины древнего храма эпохи Птолемеев — его построили около 3 века до н. э.

16:30–19:00 — обратная дорога в Каир

Тайминг примерный и может меняться.

Вы узнаете:

как рыбы оказались посреди египетской пустыни

почему Файюм называют землёй озёр

зачем древние египтяне поклонялись крокодилам

как в Египте появились водопады

что связывает храм Каср-Карун с подземным миром

чем отличается жизнь в Файюме от жизни в Каире

Организационные детали