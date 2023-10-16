Романтика набережной Нила, улочки древних каирских кварталов, парки-оазисы и величественные пирамиды. Вы узнаете главное о самых ярких местах города и пополните свою фотоколлекцию качественными кадрами. Наш гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, подскажет лучшие ракурсы, запечатлеет ваши эмоции и сделает снимки, которые вам будет приятно пересматривать.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

09:00 — встреча с гидом

10:00-11:00 — посещение центра Каира. Вы узнаете больше о египетской культуре и прикоснётесь к тайнам Древнего мира. А также погуляете по аллеям одного из красивейших парков города — Аль-Азхара, зелёного оазиса в сердце Каира.

11:00-11:30 — свободное время для фотосессии в парках. Наш фотограф поможет вам выбрать локации и создать разные образы

12:30-13:30 — обед в ресторане (шведский стол). Если вы предпочитаете альтернативные заведения, гид расскажет о доступных местах рядом

Далее вы можете выбрать из двух вариантов продолжения фотопрогулки:

Посещение пирамид и Сфинкса. Вы познакомитесь с историей самых известных древнеегипетских памятников и сделаете красивые фото на их фоне.

Прогулка по улице Эль-Моэз. В старейшем арабском районе Каира можно устроить стилизованную фотосессию в арабском стиле и национальных нарядах. О памятниках и истории улицы также будет рассказ нашего гида.

Организационные детали