Романтика набережной Нила, старинные улочки и величественные пирамиды ждут вас на фотопутешествии по Каиру. В компании опытного гида-фотографа вы сможете не только узнать о самых ярких местах города, но и пополнить свою фотоколлекцию качественными кадрами. Профессионал поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, подскажет лучшие ракурсы и запечатлеет ваши эмоции. Независимо от выбранного маршрута, это путешествие подарит вам множество впечатлений и воспоминаний

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

09:00 — встреча с гидом

10:00-11:00 — посещение центра Каира. Вы узнаете больше о египетской культуре и прикоснётесь к тайнам Древнего мира. А также погуляете по аллеям одного из красивейших парков города — Аль-Азхара, зелёного оазиса в сердце Каира.

11:00-11:30 — свободное время для фотосессии в парках. Наш фотограф поможет вам выбрать локации и создать разные образы

12:30-13:30 — обед в ресторане (шведский стол). Если вы предпочитаете альтернативные заведения, гид расскажет о доступных местах рядом

Далее вы можете выбрать из двух вариантов продолжения фотопрогулки:

Посещение пирамид и Сфинкса. Вы познакомитесь с историей самых известных древнеегипетских памятников и сделаете красивые фото на их фоне.

Прогулка по улице Аль-Муизз. В старейшем арабском районе Каира можно устроить стилизованную фотосессию в арабском стиле и национальных нарядах. О памятниках и истории улицы также будет рассказ нашего гида.

Организационные детали