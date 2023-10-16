Познакомиться со столицей Египта и сохранить тёплые воспоминания о ней на профессиональных снимках
Романтика набережной Нила, улочки древних каирских кварталов, парки-оазисы и величественные пирамиды. Вы узнаете главное о самых ярких местах города и пополните свою фотоколлекцию качественными кадрами.
Наш гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, подскажет лучшие ракурсы, запечатлеет ваши эмоции и сделает снимки, которые вам будет приятно пересматривать.
Наш гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, подскажет лучшие ракурсы, запечатлеет ваши эмоции и сделает снимки, которые вам будет приятно пересматривать.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
09:00 — встреча с гидом
10:00-11:00 — посещение центра Каира. Вы узнаете больше о египетской культуре и прикоснётесь к тайнам Древнего мира. А также погуляете по аллеям одного из красивейших парков города — Аль-Азхара, зелёного оазиса в сердце Каира.
11:00-11:30 — свободное время для фотосессии в парках. Наш фотограф поможет вам выбрать локации и создать разные образы
12:30-13:30 — обед в ресторане (шведский стол). Если вы предпочитаете альтернативные заведения, гид расскажет о доступных местах рядом
Далее вы можете выбрать из двух вариантов продолжения фотопрогулки:
- Посещение пирамид и Сфинкса. Вы познакомитесь с историей самых известных древнеегипетских памятников и сделаете красивые фото на их фоне.
- Прогулка по улице Эль-Моэз. В старейшем арабском районе Каира можно устроить стилизованную фотосессию в арабском стиле и национальных нарядах. О памятниках и истории улицы также будет рассказ нашего гида.
Организационные детали
- В стоимость включено: экскурсия, фотосессия, трансфер на легковой машине
- Дополнительные расходы: входные билеты в музеи и достопримечательности (один объект — 10-15 $ c человека), обед в ресторане
- В течение дня у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и фотосессии
- Экскурсию для вас проведёт гид-фотограф нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 252 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться нашими знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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