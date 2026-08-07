Романтика набережной Нила, старинные улочки и величественные пирамиды ждут вас на фотопутешествии по Каиру.
В компании опытного гида-фотографа вы сможете не только узнать о самых ярких местах города, но и пополнить свою фотоколлекцию качественными кадрами.
Профессионал поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, подскажет лучшие ракурсы и запечатлеет ваши эмоции. Независимо от выбранного маршрута, это путешествие подарит вам множество впечатлений и воспоминаний
В компании опытного гида-фотографа вы сможете не только узнать о самых ярких местах города, но и пополнить свою фотоколлекцию качественными кадрами.
Профессионал поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой, подскажет лучшие ракурсы и запечатлеет ваши эмоции. Независимо от выбранного маршрута, это путешествие подарит вам множество впечатлений и воспоминаний
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Уникальные фотографии
- 🌍 Исторические места
- 🏞️ Природные оазисы
- 👫 Индивидуальный подход
- 🎓 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Пирамиды
- Сфинкс
- Улица Аль-Муизз
- Парк Аль-Азхар
Описание фото-прогулки
09:00 — встреча с гидом
10:00-11:00 — посещение центра Каира. Вы узнаете больше о египетской культуре и прикоснётесь к тайнам Древнего мира. А также погуляете по аллеям одного из красивейших парков города — Аль-Азхара, зелёного оазиса в сердце Каира.
11:00-11:30 — свободное время для фотосессии в парках. Наш фотограф поможет вам выбрать локации и создать разные образы
12:30-13:30 — обед в ресторане (шведский стол). Если вы предпочитаете альтернативные заведения, гид расскажет о доступных местах рядом
Далее вы можете выбрать из двух вариантов продолжения фотопрогулки:
- Посещение пирамид и Сфинкса. Вы познакомитесь с историей самых известных древнеегипетских памятников и сделаете красивые фото на их фоне.
- Прогулка по улице Аль-Муизз. В старейшем арабском районе Каира можно устроить стилизованную фотосессию в арабском стиле и национальных нарядах. О памятниках и истории улицы также будет рассказ нашего гида.
Организационные детали
- В стоимость включено: экскурсия, фотосессия, трансфер на легковой машине
- Дополнительные расходы: входные билеты в музеи и достопримечательности (один объект — 10-15 $ c человека), обед в ресторане
- В течение дня у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и фотосессии
- Экскурсию для вас проведёт гид-фотограф нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
Входит в следующие категории Каира
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