8 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
«В течение 5 дней после фотосессии вы получите профессиональные фото и видео»
Завтра в 10:00
3 янв в 10:00
$135 за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие «Каир в объективе»
Познакомиться со столицей Египта и сохранить тёплые воспоминания о ней на профессиональных снимках
«11:00-11:30 — свободное время для фотосессии в парках»
Завтра в 09:00
3 янв в 09:00
$259 за всё до 4 чел.
8 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Каирские дворцы с фотосессией
Начало: Место вашего пребывания
«Важная информация:• Гид сделает фото на фотоаппарат или на вашу технику и по окончании экскурсии пришлет все фотографии вам»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис21 февраля 2024Все понравилось, проехались по ранее оговорённому маршруту, по итогу получил много фото и видео отличного качества, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в январе 2025
Сейчас в Каире в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 259. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Каира, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025