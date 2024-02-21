Фотосессии в Каире с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Каире, цены от $135. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Волшебная фотосессия в Каире
На машине
1 отзыв
8 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
«В течение 5 дней после фотосессии вы получите профессиональные фото и видео»
Завтра в 10:00
3 янв в 10:00
$135 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие «Каир в объективе»
На машине
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие «Каир в объективе»
Познакомиться со столицей Египта и сохранить тёплые воспоминания о ней на профессиональных снимках
«11:00-11:30 — свободное время для фотосессии в парках»
Завтра в 09:00
3 янв в 09:00
$259 за всё до 4 чел.
Каирские дворцы с фотосессией
На автобусе
8 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Каирские дворцы с фотосессией
Начало: Место вашего пребывания
«Важная информация:• Гид сделает фото на фотоаппарат или на вашу технику и по окончании экскурсии пришлет все фотографии вам»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    21 февраля 2024
    Волшебная фотосессия в Каире
    Все понравилось, проехались по ранее оговорённому маршруту, по итогу получил много фото и видео отличного качества, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Фотопрогулки»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Висячая церковь Святой Девы Марии
  6. Мечеть Мухаммеда Али
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в январе 2025
Сейчас в Каире в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 259. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Каира, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025