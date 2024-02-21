Найдено 3 экскурсии в категории « Фотопрогулки » в Каире, цены от $135. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 1 отзыв 8 часов Фотопрогулка до 4 чел. Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек «В течение 5 дней после фотосессии вы получите профессиональные фото и видео» $ 135 за всё до 4 чел. На машине 7 часов Фотопрогулка до 4 чел. Фотопутешествие «Каир в объективе» Познакомиться со столицей Египта и сохранить тёплые воспоминания о ней на профессиональных снимках «11:00-11:30 — свободное время для фотосессии в парках» $ 259 за всё до 4 чел. На автобусе 8 часов Фотопрогулка до 6 чел. Каирские дворцы с фотосессией Начало: Место вашего пребывания «Важная информация:• Гид сделает фото на фотоаппарат или на вашу технику и по окончании экскурсии пришлет все фотографии вам» Расписание: По договоренности с гидом от $ 180 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Каира Последние отзывы на экскурсии Д Денис Волшебная фотосессия в Каире Все понравилось, проехались по ранее оговорённому маршруту, по итогу получил много фото и видео отличного качества, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Фотопрогулки»

Купите фотосессию с прогулкой по улицам Каира, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025