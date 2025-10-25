Мои заказы

Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов

Уникальная экскурсия от пирамид Гизы до древнего Мемфиса. Погрузитесь в историю фараонов, исследуя легендарные места и архитектурные шедевры
Экскурсия «Из Гизы в Мемфис: путешествие в мир фараонов» предлагает уникальную возможность увидеть ключевые достопримечательности древнего Египта. Тур начинается с посещения знаменитых пирамид Гизы и загадочного Сфинкса. Затем вы отправитесь
в Большой Египетский музей, где представлены сокровища Тутанхамона. Продолжая путь, вы посетите некрополь Саккара и Дахшур с его уникальными пирамидами. Завершится экскурсия в Мемфисе, первой столице Египта, где вас ждёт статуя Рамсеса II

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение пирамид Гизы и Сфинкса
  • 🗿 Открытие сокровищ Тутанхамона
  • 🏺 Исследование некрополя Саккара
  • 🔺 Уникальные пирамиды Дахшура
  • 🏙️ Мемфис - первая столица Египта

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без жары. Летом, с мая по сентябрь, также возможно посещение, но стоит учитывать высокие температуры. В остальное время года экскурсия доступна, но может быть менее комфортной из-за погодных условий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов© Бебо
Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов© Бебо
Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов© Бебо
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс
  • Большой Египетский музей
  • Саккара
  • Дахшур
  • Мемфис

Описание экскурсии

  • Пирамиды Гизы и Сфинкс. Знакомство с древним Египтом вы начнёте с посещения трёх великих пирамид, а затем подойдёте к Сфинксу — немому стражу плато
  • Большой Египетский музей. Вы откроете для себя величайшие сокровища Тутанхамона и других фараонов в современном музее
  • Саккара. Прогуляетесь по некрополю и рассмотрите Ступенчатую пирамиду — первую попытку поднять гробницу к небу
  • Дахшур. Красная и Ломаная пирамиды — редкий шанс проследить, как развивалась инженерная мысль в Древнем Египте
  • Мемфис — первая столица Египта. На финальной остановке экскурсии вы увидите внушительную статую Рамсеса II и другие археологические находки

На экскурсии мы будем говорить:

  • О строительстве пирамид, а также о роли фараонов Хеопса, Хефрена и Менкаура в создании этих великих сооружений
  • Мифах, связанных с египетской цивилизацией
  • Важнейших богах Древнего Египта: Ра, Осирисе и Исиде
  • Повседневной жизни фараонов — их одежде, образовании и вкусовых привычках
  • Роли женщин в древнеегипетском обществе

И многом другом!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле; вода, соки, лёгкая еда; бесплатный Wi-Fi на время поездки
  • Маршрут экскурсии может быть скорректирован по вашему запросу — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билеты на пирамиды Гизы — $13 за чел.
  • Билеты в музей — $24 за чел.
  • Саккара — $11 за чел.
  • Дахшур — $4 за чел.
  • Обед — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
Отзывы и рейтинг

Дарья
Дарья
25 окт 2025
Брали экскурсию компанией из 4 человек. Нашу экскурсию провел гид Шериф. Приехал вовремя, хорошо владеет русским языком, все объяснял понятно.
Экскурсия была насыщенная, мы корректировали программу под наши пожелания.
Много узнали о местных жителях, вкусно пообедали в местном кафе.
Шериф также добавил в программу посещение древней мусульманской мечети.
Все передаем благодарности, успехов и процветания🙌
Входит в следующие категории Каира

