Экскурсия «Из Гизы в Мемфис: путешествие в мир фараонов» предлагает уникальную возможность увидеть ключевые достопримечательности древнего Египта. Тур начинается с посещения знаменитых пирамид Гизы и загадочного Сфинкса. Затем вы отправитесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение пирамид Гизы и Сфинкса
- 🗿 Открытие сокровищ Тутанхамона
- 🏺 Исследование некрополя Саккара
- 🔺 Уникальные пирамиды Дахшура
- 🏙️ Мемфис - первая столица Египта
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без жары. Летом, с мая по сентябрь, также возможно посещение, но стоит учитывать высокие температуры. В остальное время года экскурсия доступна, но может быть менее комфортной из-за погодных условий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Большой Египетский музей
- Саккара
- Дахшур
- Мемфис
Описание экскурсии
- Пирамиды Гизы и Сфинкс. Знакомство с древним Египтом вы начнёте с посещения трёх великих пирамид, а затем подойдёте к Сфинксу — немому стражу плато
- Большой Египетский музей. Вы откроете для себя величайшие сокровища Тутанхамона и других фараонов в современном музее
- Саккара. Прогуляетесь по некрополю и рассмотрите Ступенчатую пирамиду — первую попытку поднять гробницу к небу
- Дахшур. Красная и Ломаная пирамиды — редкий шанс проследить, как развивалась инженерная мысль в Древнем Египте
- Мемфис — первая столица Египта. На финальной остановке экскурсии вы увидите внушительную статую Рамсеса II и другие археологические находки
На экскурсии мы будем говорить:
- О строительстве пирамид, а также о роли фараонов Хеопса, Хефрена и Менкаура в создании этих великих сооружений
- Мифах, связанных с египетской цивилизацией
- Важнейших богах Древнего Египта: Ра, Осирисе и Исиде
- Повседневной жизни фараонов — их одежде, образовании и вкусовых привычках
- Роли женщин в древнеегипетском обществе
И многом другом!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит: трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле; вода, соки, лёгкая еда; бесплатный Wi-Fi на время поездки
- Маршрут экскурсии может быть скорректирован по вашему запросу — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билеты на пирамиды Гизы — $13 за чел.
- Билеты в музей — $24 за чел.
- Саккара — $11 за чел.
- Дахшур — $4 за чел.
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
25 окт 2025
Брали экскурсию компанией из 4 человек. Нашу экскурсию провел гид Шериф. Приехал вовремя, хорошо владеет русским языком, все объяснял понятно.
