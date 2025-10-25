Экскурсия «Из Гизы в Мемфис: путешествие в мир фараонов» предлагает уникальную возможность увидеть ключевые достопримечательности древнего Египта. Тур начинается с посещения знаменитых пирамид Гизы и загадочного Сфинкса. Затем вы отправитесь

в Большой Египетский музей, где представлены сокровища Тутанхамона. Продолжая путь, вы посетите некрополь Саккара и Дахшур с его уникальными пирамидами. Завершится экскурсия в Мемфисе, первой столице Египта, где вас ждёт статуя Рамсеса II

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без жары. Летом, с мая по сентябрь, также возможно посещение, но стоит учитывать высокие температуры. В остальное время года экскурсия доступна, но может быть менее комфортной из-за погодных условий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.