Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Гизу и Каирский музей
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$185 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Из Каира в Луксор на самолёте
Перенеситесь на тысячелетия назад и исследуйте древние храмы и гробницы Луксора с профессиональным гидом-египтологом
Начало: У вашего отеля
20 апр в 04:30
21 апр в 04:30
$450 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$182 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Каир - город чудес
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: Место пребывания
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$105 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Пирамиды, местное хозяйство, ремёсла, традиционная еда и мастер-класс
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:30
19 апр в 09:00
$100 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом
Начало: У вашего отеля
20 апр в 09:00
21 апр в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$169
$307 за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Египетское комбо: Каир + пирамиды Гизы в мини-группе
Идеальный маршрут для первого знакомства с Каиром и окрестностями
Начало: В пределах Каира по договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$88
$110 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Завтра в 09:30
19 апр в 09:30
$199 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов
Уникальная экскурсия от пирамид Гизы до древнего Мемфиса. Погрузитесь в историю фараонов, исследуя легендарные места и архитектурные шедевры
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$285
$300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанила6 апреля 2026Маршрут экскурсии впечатляет! Все и в самом деле очень красиво и аутентично. Махмуд порядочный и просто хороший человек. Сам он
- ИИована4 апреля 2026Уважаемый Ахмед и ваша команда!
От всего сердца выражаем гиду Валиду огромную благодарность.
Благодаря вашему глубокому знанию истории, увлекательным рассказам и внимательному
- DDaria1 апреля 2026Провели с Махмудом очень интересный и насыщенный день. На экскурсию ездили с двумя детьми - 8 и 9 лет, устали,
- ААлексей30 марта 2026Брали индивидуальную экскурсию «Каир + пирамиды Гизы» (наша мини-группа - 3 чел), остались очень довольны.
Отдельно хочется отметить нашего гида Габри
- ССофья28 марта 2026Были вдвоем с мамой на экскурсии "Пирамиды Гизы и Саккары, Мемфис" 20 марта 2026. Организатор Имад всегда был на связи,
- DDmitrii26 марта 2026Провели целый день на экскурсии. С 9:00 до 17:00. Ездили смотреть пирамиды. Отличный гид, знает, где можно сделать прекрасные фотографии.
Очень
- ДДмитрий26 марта 2026Не тошно. Не быстро не долго. Гид провел по самым интересным местам. Проводит экскурсию не с пустя рукава, с душой
- ААлександр21 марта 2026У меня получилось сложное путешествие, в которое вошли стразу несколько предложений от Ахмеда и его коллег. Таким образом удалось проехать
- ЕЕлена18 марта 2026Отличная экскурсия. Советую тем, кто побывал на Плато Гиза обязательно посетить и данную экскурсию. Познавательно, насыщенно, интересно.
Все было замечательно организовано, гид всегда был на связи, никаких проблем или негативных нюансов не возникало.
- ЕЕлена16 марта 2026Замечательная экскурсия и прекрасный гид Ахмед.
Все было спланировано и рассчитано по времени, чтобы без спешки и в комфортном режиме посетить все локации.
Ахмед интересно рассказывал о памятниках, рекомедовал что нужно посмотреть обязательно, а от чего можно отказаться.
Экскурсию рекомендую к посещению
