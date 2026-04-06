читать дальше

всегда все подсказывал и пояснял, убедились в этом еще на первой экскурсии 16.03.

День вышел потрясающим…:) За что большое спасибо нашему гиду Мухаммеду Али.

Прекрасным и учтивым водителем был Ибрагим; хорошая и чистая машина (что редкость), была приготовлена даже водичка.

Мечта сбылась, конечно, - увидели плато Гизы во всей красе и пирамиду Джосера в Саккаре!

Конечно, большая часть времени занимает Гиза. И народу тьма, это не должно никого удивлять. По огромной территории вы перемещаетесь на местных автобусах от точки к точке. Мухаммед рассказывает крайне интересно, не просто как по учебнику, тут именно хороший, логичный, стройный рассказ с очень интересными фактами, которые прекрасно укладываются в голове. И небольшой акцент не помеха. Да, вы не на каждой точке, допустим, выходите, чтобы сделать еще одну лишнюю фотку, но зато он обратит ваше внимание на такие детали (разломы от землетрясения, обсидиановый пол и гранитные колонны от прежнего храма, котлованы от найденных лодок), куда даже не забредают другие гиды и туристы! Покажет даже дополнительные распечатанные материалы. Мы тратить время и деньги не стали, чтобы зайти внутрь пирамиды Хеопса, посмотреть на голые стены нам было достаточно и на фото. Мощь архитектуры поражает и снаружи, мы ходили ошарашенные. К середине дня нас догнала песчаная буря, которая пришла с запада, поэтому у Сфинкса, уже было тяжеловато, но мы справились. Но, конечно, лучше запастись головными уборами на такие случаи.

Следующей точкой была Саккара, куда ехали ок. 40 минут, и надо было успеть до закрытия. Там буря разбушевалась уже прилично, сдувало сильно, песок вымывали неделю, наверное, из разных мест) Но пирамида Джосера и соседние памятники поражают! Внутри, правда, нам не повезло, к моменту нашего прихода случился сбой электричества, поэтому почувствовали себя настоящими археологами с фонариками. Со смотровой площади, если погода хорошая, можно увидеть призрачные силуэты и других пирамид, Ромбовидной, Красной, например, нам повезло.

Заключительной точкой стал Мемфис - земля самой первой столицы фараонов. От храма ничего не осталось, просто отдельные артефакты и обломки в парке можно посмотреть напоследок. Поражает статуя Рамзеса II, весом 100 тонн, для которой построили отдельное здание.

На обратном пути мы даже договорились о трансфере в аэропорт, потому что рейс у нас был ночной, и мы переживали, что не сможем вызвать такси. Дядечка Ибрагим потом нас встретил в 4 утра и с комфортом отвез на обратный самолет!

В общем, программа - большой восторг, гид Мухаммед Али - большой профессиональный восторг (комплимент от меня как от коллеги), хотели бы с ним, наверное, еще что-нибудь посетить, если когда-нибудь вернемся в египетские края:) Большое спасибо за впечатления на всю жизнь!