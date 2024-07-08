1 чел.
По популярности
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25%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
23 июля в 09:00
24 июля в 09:00
194$146 за всё до 3 чел.
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45%
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
23 июля в 08:30
430$237 за всё до 6 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
Я хочу развенчать мифы о Египте и показать вам, что наша страна - это не только пирамиды
173$156 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 июля 2024Посещение египетских пирамид — это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу тысячелетней истории и восхищение великими архитектурными достижениями человечества.
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Экскурсия понравилась, два дня были насыщенными. Остались с ощущением, что посмотрели в Каире все самое интересное! Гид был доброжелательным, дети (8/10/12
- EEkaterina15 апреля 2024Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷♀️. Спасибо
- ВВиктория12 марта 2024Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
- ССергей6 марта 2024День 1. нас встретил гид Умния с водителем, и мы поехали с ними на экскурсию. Во время экскурсии и по дороге
- ООльга25 января 2024Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Музей египетской цивилизации»
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