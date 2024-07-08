Музей египетской цивилизации – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей египетской цивилизации» в Каире, цены от $146, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
На машине
скидка
25%
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
23 июля в 09:00
24 июля в 09:00
194$146 за всё до 3 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
На машине
скидка
45%
6 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
23 июля в 08:30
430$237 за всё до 6 чел.
Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
Я хочу развенчать мифы о Египте и показать вам, что наша страна - это не только пирамиды
173$156 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    8 июля 2024
    Каир и окрестности за 2 дня
    Посещение египетских пирамид — это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу тысячелетней истории и восхищение великими архитектурными достижениями человечества.
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    Наш гид обладал глубоким пониманием не только древней истории пирамид и музея Египта, но и современной жизни и культуры страны. Он с легкостью отвечал на наши вопросы и делился множеством интересных фактов, которые делали наше путешествие еще более запоминающимся. Это путешествие оставило во мне незабываемые впечатления и глубокий уважение к древней культуре Египта.

  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Каир и окрестности за 2 дня
    Экскурсия понравилась, два дня были насыщенными. Остались с ощущением, что посмотрели в Каире все самое интересное! Гид был доброжелательным, дети (8/10/12
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    лет) прекрасно провели время. Хотя считаю, что можно было бы заинтересовать их еще больше и объяснять простыми словами (порой мне приходилось переводить на детский язык). В целом рекомендую, спасибо организаторам!

  • E
    Ekaterina
    15 апреля 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷‍♀️. Спасибо
  • В
    Виктория
    12 марта 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
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    на город. Экскурсия организована в т. ч. и на комфортном легковом автомобиле с кондиционером, так что мы и не устали, несмотря на длительность экскурсии. Джихан рассказывала интересно, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши пожелания в ходе экскурсии. Внимательно отнеслась даже к нашим просьбам, не связанным непосредственно с экскурсией: забрала на экскурсию в одном месте и отвезла в другое, организовала приятный и недорогой обед, покупку по нашему желанию сувениров, а также местных фруктов по дороге. У нас с мужем остались только приятные воспоминания об этой экскурсии. Единственно, для нас экспозиция Музея цивилизации оказалась не очень интересна, Каирский египетский музей произвел гораздо лучшее впечатление.

  • С
    Сергей
    6 марта 2024
    Каир и окрестности за 2 дня
    День 1. нас встретил гид Умния с водителем, и мы поехали с ними на экскурсию. Во время экскурсии и по дороге
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    Умния рассказывала нам про историю Каира, историю Древнего и современного Египта, национальные особенности населения и многое другое. Сначала мы заехали на Пирамиду Джосера, которая является самой первой в Египте и Мире построенной пирамидой. Это были потрясающие эмоции, т. к. нам удалось попасть внутрь пирамиды и рассмотреть её изнутри. Помимо неё, мы заходили в другие пирамиды и саркофаги на территории Саккары, где были наскальные рисунки, иероглифы Египтян, которым более 3000 лет. После Саккары мы поехали на пирамиды Дахшур, и в каждую у нас была возможность попасть внутрь. Сразу скажу, что это мероприятие не для всех, потому что необходимо спускаться на 40 и 60 метров вниз ползком, но если есть желание, то попробовать точно стоит, эмоции вдохновляют и пирамиды внутри выглядят красивее, чем в Гизе. Позже мы поехали в сторону Древнего города Мемфис, где нас угостили напитком из сахарного тростника, а также мы увидели очень большую статую Рамзеса 2, очень почитаемого правителя Египта. И конечной нашей точкой было посещение Пирамид Гизы и Большого Сфинкса. Сказать, что это было потрясающее, значит не сказать ничего. Это было самым запоминающимся событием экскурсии, мы купили проход в Пирамиду Хеопса, где находится соркофаг Хеопса + погуляли по территории на машине, пофоткались и зашли в гости к Большому Сфинксу. По завершению экскурсии нам порекомендовали несколько хороших мест в районе, где мы живём и отвезли нас в отель) Подводя итог, хочется сказать, что гид Умния и водитель были очень отзывчивыми, было приятно, что нам ничего не пытались “допродать”, а давали ровно то, что создаёт самые благоприятные воспоминания о поездке. Если есть желание, можете приобрести билет на верблюдах, чтобы сфотографироваться около Пирамид Гизы, но мы решили обойтись без этого. Также мы заезжали в магазин за сладостями и мороженым, которые сами попросили, и нам помогли провести этот день забываемо. Важной особенностью при выборе достопримечательностей для путешествия является то, что сейчас с российской картой нельзя оформить билеты в музеи, а также есть места, куда очень сложно доехать самостоятельно, например, в Пирамиды Дахшур или Саккара. Буду очень рад поставить этой экскурсии наивысшую оценку, уверен, что вы не пожалеете о потраченных деньгах и запомните эту поездку на всю свою жизнь! День 2. Мы проснулись и направились из отеля туя на экскурсию по Каиру. Нас встретил отличный гид - Мухамед и потрясающий водитель Мухамед, с которыми мы ездили по Каиру в течение всего дня. За время экскурсии мы заехали в Каирский национальный музей, где мы увидели корону и саркофаг Тутанхамона, статую Хефрена из диорита, самый первый в мире папирус и камни в виде пирамид, материал которых до сих пор неизвестен. Это один из самых больших музеев в мире, который обязательно нужно посетить любому человеку, который приезжает в Египет. Далее мы поехали в Каирскую цитадель Саладина, одну из самых величественных мечетей в Африке, где нам, помимо её истории, Мухамед много рассказал про ислам и египетские национальные особенности. Там же мы увидели обзорную площадку на весь город и менее популярные места (город мусора и город мёртвых) После этого мы поехали в музей Египетской цивилизации, где находятся больше 20 настоящих мумий египетских фараонов, включая Хатшепсут и Рамзеса 2 (лучше посещать без детей, т. к. нужно быть готовым смотреть на это зрелище, обратите на это внимание) Завершающей частью программы для нас было посещение Коптских храмов, где в свое время скрывался Иисус Христос и Дева Мария. Комплекс очень красивый, особенно будет интересно тем, кто является христианином. После этого мы попросили гида и водителя довезти нас покушать и мы поехали местную шаверму. После этого мы поговорили с ними на английском, задали много вопросов о Египте и получили классные эмоции от общения. После этого водитель Мухамед довёз нас до отеля и сказал, что мы можем обращаться к нему по любым интересующимся вопросам. Это очень здорово, очень приятно, что люди из Египта готовы помогать и оказывать поддержку нам. Единственным минусом является высокая цена проходок в музеи, фактически, они выше, чем написаны в описании. Нужно уточнять цены у туроператора заранее, чтобы для вас это не было сюрпризом.

  • О
    Ольга
    25 января 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Музей египетской цивилизации»

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  3. Настоящий Каир: Старый город + 2 музея
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июле 2024
Сейчас в Каире в категории "Музей египетской цивилизации" можно забронировать 3 экскурсии от 146 до 237 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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