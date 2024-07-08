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Умния рассказывала нам про историю Каира, историю Древнего и современного Египта, национальные особенности населения и многое другое. Сначала мы заехали на Пирамиду Джосера, которая является самой первой в Египте и Мире построенной пирамидой. Это были потрясающие эмоции, т. к. нам удалось попасть внутрь пирамиды и рассмотреть её изнутри. Помимо неё, мы заходили в другие пирамиды и саркофаги на территории Саккары, где были наскальные рисунки, иероглифы Египтян, которым более 3000 лет. После Саккары мы поехали на пирамиды Дахшур, и в каждую у нас была возможность попасть внутрь. Сразу скажу, что это мероприятие не для всех, потому что необходимо спускаться на 40 и 60 метров вниз ползком, но если есть желание, то попробовать точно стоит, эмоции вдохновляют и пирамиды внутри выглядят красивее, чем в Гизе. Позже мы поехали в сторону Древнего города Мемфис, где нас угостили напитком из сахарного тростника, а также мы увидели очень большую статую Рамзеса 2, очень почитаемого правителя Египта. И конечной нашей точкой было посещение Пирамид Гизы и Большого Сфинкса. Сказать, что это было потрясающее, значит не сказать ничего. Это было самым запоминающимся событием экскурсии, мы купили проход в Пирамиду Хеопса, где находится соркофаг Хеопса + погуляли по территории на машине, пофоткались и зашли в гости к Большому Сфинксу. По завершению экскурсии нам порекомендовали несколько хороших мест в районе, где мы живём и отвезли нас в отель) Подводя итог, хочется сказать, что гид Умния и водитель были очень отзывчивыми, было приятно, что нам ничего не пытались “допродать”, а давали ровно то, что создаёт самые благоприятные воспоминания о поездке. Если есть желание, можете приобрести билет на верблюдах, чтобы сфотографироваться около Пирамид Гизы, но мы решили обойтись без этого. Также мы заезжали в магазин за сладостями и мороженым, которые сами попросили, и нам помогли провести этот день забываемо. Важной особенностью при выборе достопримечательностей для путешествия является то, что сейчас с российской картой нельзя оформить билеты в музеи, а также есть места, куда очень сложно доехать самостоятельно, например, в Пирамиды Дахшур или Саккара. Буду очень рад поставить этой экскурсии наивысшую оценку, уверен, что вы не пожалеете о потраченных деньгах и запомните эту поездку на всю свою жизнь! День 2. Мы проснулись и направились из отеля туя на экскурсию по Каиру. Нас встретил отличный гид - Мухамед и потрясающий водитель Мухамед, с которыми мы ездили по Каиру в течение всего дня. За время экскурсии мы заехали в Каирский национальный музей, где мы увидели корону и саркофаг Тутанхамона, статую Хефрена из диорита, самый первый в мире папирус и камни в виде пирамид, материал которых до сих пор неизвестен. Это один из самых больших музеев в мире, который обязательно нужно посетить любому человеку, который приезжает в Египет. Далее мы поехали в Каирскую цитадель Саладина, одну из самых величественных мечетей в Африке, где нам, помимо её истории, Мухамед много рассказал про ислам и египетские национальные особенности. Там же мы увидели обзорную площадку на весь город и менее популярные места (город мусора и город мёртвых) После этого мы поехали в музей Египетской цивилизации, где находятся больше 20 настоящих мумий египетских фараонов, включая Хатшепсут и Рамзеса 2 (лучше посещать без детей, т. к. нужно быть готовым смотреть на это зрелище, обратите на это внимание) Завершающей частью программы для нас было посещение Коптских храмов, где в свое время скрывался Иисус Христос и Дева Мария. Комплекс очень красивый, особенно будет интересно тем, кто является христианином. После этого мы попросили гида и водителя довезти нас покушать и мы поехали местную шаверму. После этого мы поговорили с ними на английском, задали много вопросов о Египте и получили классные эмоции от общения. После этого водитель Мухамед довёз нас до отеля и сказал, что мы можем обращаться к нему по любым интересующимся вопросам. Это очень здорово, очень приятно, что люди из Египта готовы помогать и оказывать поддержку нам. Единственным минусом является высокая цена проходок в музеи, фактически, они выше, чем написаны в описании. Нужно уточнять цены у туроператора заранее, чтобы для вас это не было сюрпризом.