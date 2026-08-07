Отправляйтесь в Саккару, чтобы увидеть ступенчатую пирамиду фараона Джосера - древнейшее каменное строение в мире. В археологическом музее Имхотепа вас ждут уникальные артефакты, найденные при раскопках. Спуститесь в загадочные недра Серапиума, где древние египтяне проводили ритуалы и лечебные процедуры. Пройдите по извилистым ходам среди саркофагов невероятных размеров. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выезжаем рано утром, чтобы всё успеть. По дороге мы погрузим вас в историю Египта — ведь совсем скоро вам предстоит увидеть её воочию.

Ступенчатая пирамида: восхождение к величию

Вы откроете тайны древнейшей пирамиды Египта. Шаг за шагом проследите путь от земли к небу и ощутите мощь этого знакового сооружения. Мы расскажем об уникальной архитектуре и значении этой пирамиды.

Серапиум: подземный оазис здоровья и красоты

Затем вы спуститесь в загадочные недра Серапиума — места, куда древние египтяне обращались за исцелением и восстановлением. Исследуете извилистые подземные ходы, где великие ученые и лекари Древнего Египта проводили свои ритуалы и лечебные процедуры. Здесь же вы увидите 28 саркофагов весом более 100 тонн каждый!

Музей Имхотепа: сокровищница Саккары

Вы пройдёте по 5 залам и рассмотрите такие экспонаты, как расписные саркофаги эпохи Птолемеев, статуя Джосера, древние сосуды, хирургические инструменты, и многое другое.

Организационные детали