Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
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Описание
Что вас ожидает
Выезжаем рано утром, чтобы всё успеть. По дороге мы погрузим вас в историю Египта — ведь совсем скоро вам предстоит увидеть её воочию.
Ступенчатая пирамида: восхождение к величию
Вы откроете тайны древнейшей пирамиды Египта. Шаг за шагом проследите путь от земли к небу и ощутите мощь этого знакового сооружения. Мы расскажем об уникальной архитектуре и значении этой пирамиды.
Серапиум: подземный оазис здоровья и красоты
Затем вы спуститесь в загадочные недра Серапиума — места, куда древние египтяне обращались за исцелением и восстановлением. Исследуете извилистые подземные ходы, где великие ученые и лекари Древнего Египта проводили свои ритуалы и лечебные процедуры. Здесь же вы увидите 28 саркофагов весом более 100 тонн каждый!
Музей Имхотепа: сокровищница Саккары
Вы пройдёте по 5 залам и рассмотрите такие экспонаты, как расписные саркофаги эпохи Птолемеев, статуя Джосера, древние сосуды, хирургические инструменты, и многое другое.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля в Каире и по окончании отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Продолжительность экскурсии может уменьшиться или увеличиться в зависимости от обстановки на дорогах и количества посетителей достопримечательностей
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: на территорию Саккары — 20$,в ступенчатую пирамиду Джосера — 10$, в Серапиум — 15$
- При желании заедем на обед в кафе или ресторан, еда оплачивается по меню
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.