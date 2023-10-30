Из Каира - в древнюю Саккару

Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами

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Ответы на вопросы
Отправляемся в Саккару: здесь сохранилось древнейшее каменное строение в мире — ступенчатая пирамида фараона Джосера. Вы увидите не только её, но и найденные при раскопках артефакты — в археологическом музее Имхотепа. Исследовав то, что находится на поверхности, мы спустимся под землю, в Серапиум. И пройдём по его извилистым ходам среди саркофагов невероятных размеров.
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару
Ближайшие даты:
30
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем рано утром, чтобы всё успеть. По дороге мы погрузим вас в историю Египта — ведь совсем скоро вам предстоит увидеть её воочию.

Ступенчатая пирамида: восхождение к величию

Вы откроете тайны древнейшей пирамиды Египта. Шаг за шагом проследите путь от земли к небу и ощутите мощь этого знакового сооружения. Мы расскажем об уникальной архитектуре и значении этой пирамиды.

Серапиум: подземный оазис здоровья и красоты

Затем вы спуститесь в загадочные недра Серапиума — места, куда древние египтяне обращались за исцелением и восстановлением. Исследуете извилистые подземные ходы, где великие ученые и лекари Древнего Египта проводили свои ритуалы и лечебные процедуры. Здесь же вы увидите 28 саркофагов весом более 100 тонн каждый!

Музей Имхотепа: сокровищница Саккары

Вы пройдёте по 5 залам и рассмотрите такие экспонаты, как расписные саркофаги эпохи Птолемеев, статуя Джосера, древние сосуды, хирургические инструменты, и многое другое.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля в Каире и по окончании отвезём обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Продолжительность экскурсии может уменьшиться или увеличиться в зависимости от обстановки на дорогах и количества посетителей достопримечательностей
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: на территорию Саккары — 20$,в ступенчатую пирамиду Джосера — 10$, в Серапиум — 15$
  • При желании заедем на обед в кафе или ресторан, еда оплачивается по меню

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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