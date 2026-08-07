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Из Каира - в древнюю Саккару

Увлекательное путешествие по древнему Египту: от ступенчатой пирамиды до подземных ходов Серапиума. История оживает на каждом шагу
Отправляйтесь в Саккару, чтобы увидеть ступенчатую пирамиду фараона Джосера - древнейшее каменное строение в мире. В археологическом музее Имхотепа вас ждут уникальные артефакты, найденные при раскопках.

Спуститесь в загадочные недра Серапиума, где древние египтяне проводили ритуалы и лечебные процедуры. Пройдите по извилистым ходам среди саркофагов невероятных размеров. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Ступенчатая пирамида Джосера
  • 🏺 Археологический музей Имхотепа
  • 🔍 Загадочные подземелья Серапиума
  • 🗺 Уникальные артефакты и саркофаги
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход и комфорт
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару
Из Каира - в древнюю Саккару

Что можно увидеть

  • Ступенчатая пирамида Джосера
  • Серапиум
  • Музей Имхотепа

Описание экскурсии

Выезжаем рано утром, чтобы всё успеть. По дороге мы погрузим вас в историю Египта — ведь совсем скоро вам предстоит увидеть её воочию.

Ступенчатая пирамида: восхождение к величию

Вы откроете тайны древнейшей пирамиды Египта. Шаг за шагом проследите путь от земли к небу и ощутите мощь этого знакового сооружения. Мы расскажем об уникальной архитектуре и значении этой пирамиды.

Серапиум: подземный оазис здоровья и красоты

Затем вы спуститесь в загадочные недра Серапиума — места, куда древние египтяне обращались за исцелением и восстановлением. Исследуете извилистые подземные ходы, где великие ученые и лекари Древнего Египта проводили свои ритуалы и лечебные процедуры. Здесь же вы увидите 28 саркофагов весом более 100 тонн каждый!

Музей Имхотепа: сокровищница Саккары

Вы пройдёте по 5 залам и рассмотрите такие экспонаты, как расписные саркофаги эпохи Птолемеев, статуя Джосера, древние сосуды, хирургические инструменты, и многое другое.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля в Каире и по окончании отвезём обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Продолжительность экскурсии может уменьшиться или увеличиться в зависимости от обстановки на дорогах и количества посетителей достопримечательностей
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: на территорию Саккары — 20$,в ступенчатую пирамиду Джосера — 10$, в Серапиум — 15$
  • При желании заедем на обед в кафе или ресторан, еда оплачивается по меню

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
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хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.

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