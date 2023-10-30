Отправляемся в Саккару: здесь сохранилось древнейшее каменное строение в мире — ступенчатая пирамида фараона Джосера. Вы увидите не только её, но и найденные при раскопках артефакты — в археологическом музее Имхотепа. Исследовав то, что находится на поверхности, мы спустимся под землю, в Серапиум. И пройдём по его извилистым ходам среди саркофагов невероятных размеров.

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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем рано утром, чтобы всё успеть. По дороге мы погрузим вас в историю Египта — ведь совсем скоро вам предстоит увидеть её воочию.

Ступенчатая пирамида: восхождение к величию

Вы откроете тайны древнейшей пирамиды Египта. Шаг за шагом проследите путь от земли к небу и ощутите мощь этого знакового сооружения. Мы расскажем об уникальной архитектуре и значении этой пирамиды.

Серапиум: подземный оазис здоровья и красоты

Затем вы спуститесь в загадочные недра Серапиума — места, куда древние египтяне обращались за исцелением и восстановлением. Исследуете извилистые подземные ходы, где великие ученые и лекари Древнего Египта проводили свои ритуалы и лечебные процедуры. Здесь же вы увидите 28 саркофагов весом более 100 тонн каждый!

Музей Имхотепа: сокровищница Саккары

Вы пройдёте по 5 залам и рассмотрите такие экспонаты, как расписные саркофаги эпохи Птолемеев, статуя Джосера, древние сосуды, хирургические инструменты, и многое другое.

Организационные детали