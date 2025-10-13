Однодневное путешествие по Каиру для детей и взрослых. Сначала вы отправитесь в Фараонову деревню, где увидите быт древних египтян, их храмы и рынок. Затем подниметесь на вершину Каирской цитадели и

посетите знаменитую Алебастровую мечеть. В завершение экскурсии вас ждут пирамиды Гизы, где вы узнаете о жизни фараонов и увидите Большого Сфинкса. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota. Возьмите с собой головные уборы, воду и наличные деньги для своих трат. Трансфер из аэропорта и района Нового Каира возможен за дополнительную плату

Описание экскурсии

Фараонова деревня

Приготовьтесь к путешествию на машине времени! На пристани Каира вы сядете в плавучий амфитеатр, который переправит вас в настоящий Древний Египет — к берегам Фараоновой деревни. Вы увидите, как ее жители возделывают землю, обжигают глиняную посуду, ловят рыбу, отправляют в последний путь своих умерших близких и поклоняются богу Солнца Ра. Словом, занимаются обычными делами.

Здесь же вы заглянете в типичный древнеегипетский храм, будете приглашены в жилище бедного и обеспеченного египтянина, посетите рынок, сад и верфь. И наконец, сможете проникнуть в гробницу Тутанхамона — тсс, сколько секретов она скрывает?

Каирская цитадель и мечеть Мухаммеда Али Бэша

Следующая точка маршрута — знаменитая цитадель Саладина. Уже 9 веков эта крепость возвышается над Старым городом и служит памятником исламского мира. Там же посетим мечеть Мухаммеда Али Бэша, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мечеть была построена под влиянием стамбульской школы, но в итоге послужила причиной споров с турецкой стороной. Вы насладитесь ее тихими величественными залами и сможете полюбоваться пейзажами города с высоты птичьего полета.

Пирамиды Гизы

Пирамиды Гизы носят звание одного из чудес света — и вы увидите их своими глазами. Мы поднимемся на знаменитую пирамиду Хеопса: прикоснемся к ее древним камням и представим времена строительства (опыт перемещения в Древний Египет вам в этом поможет). Я расскажу, как жили фараоны и их жены, когда возникла идея возведения пирамид, и чем они отличаются друг от друга. Вы увидите знаменитого Большого Сфинкса и нижний храм фараона Хефрена. И конечно, сделаете шикарные фото на память.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota

Возьмите с собой головные уборы, воду и наличные деньги (для своих трат)

Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата — $18/группа)

Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии — доплата $30

Дополнительные расходы