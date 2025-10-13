5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный минивэн
- 🏛 Посещение древних храмов
- 🕌 Величественная мечеть
- 📸 Шикарные фото на память
- 🧳 Трансфер от места отдыха
Что можно увидеть
- Фараонова деревня
- Каирская цитадель
- Мечеть Мухаммеда Али
- Пирамиды Гизы
- Большой Сфинкс
Описание экскурсии
Фараонова деревня
Приготовьтесь к путешествию на машине времени! На пристани Каира вы сядете в плавучий амфитеатр, который переправит вас в настоящий Древний Египет — к берегам Фараоновой деревни. Вы увидите, как ее жители возделывают землю, обжигают глиняную посуду, ловят рыбу, отправляют в последний путь своих умерших близких и поклоняются богу Солнца Ра. Словом, занимаются обычными делами.
Здесь же вы заглянете в типичный древнеегипетский храм, будете приглашены в жилище бедного и обеспеченного египтянина, посетите рынок, сад и верфь. И наконец, сможете проникнуть в гробницу Тутанхамона — тсс, сколько секретов она скрывает?
Каирская цитадель и мечеть Мухаммеда Али Бэша
Следующая точка маршрута — знаменитая цитадель Саладина. Уже 9 веков эта крепость возвышается над Старым городом и служит памятником исламского мира. Там же посетим мечеть Мухаммеда Али Бэша, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мечеть была построена под влиянием стамбульской школы, но в итоге послужила причиной споров с турецкой стороной. Вы насладитесь ее тихими величественными залами и сможете полюбоваться пейзажами города с высоты птичьего полета.
Пирамиды Гизы
Пирамиды Гизы носят звание одного из чудес света — и вы увидите их своими глазами. Мы поднимемся на знаменитую пирамиду Хеопса: прикоснемся к ее древним камням и представим времена строительства (опыт перемещения в Древний Египет вам в этом поможет). Я расскажу, как жили фараоны и их жены, когда возникла идея возведения пирамид, и чем они отличаются друг от друга. Вы увидите знаменитого Большого Сфинкса и нижний храм фараона Хефрена. И конечно, сделаете шикарные фото на память.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota
- Возьмите с собой головные уборы, воду и наличные деньги (для своих трат)
- Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата — $18/группа)
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии — доплата $30
Дополнительные расходы
- Вход в Фараонову деревню: взрослые — 23$, дети до 10 лет — 19$
- Вход в Каирскую цитадель и мечеть Мухаммеда Али: взрослые — 11$, дети 6-12 лет — 6$
- Вход к пирамидам Гизы: взрослые — 13$, дети 6-12 лет — 7$
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Кроме того, постарайтесь попасть к гиду Мохамеду. У него очень хороший подход к детям и превосходный русский язык.