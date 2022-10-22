Каир для детей и взрослых

Переместиться в деревню в Древнем Египте, увидеть чудеса света и понять, кто откусил нос Сфинксу

Вас ждет однодневное путешествие на машине времени! Сначала посмотрим на быт жителя Древнего Египта, погостим в зажиточном доме и заглянем на местный рынок.

Затем перенесемся в средние века: поднимемся на вершину Каирской цитадели и попадем внутрь знаменитой Алебастровой мечети.

И наконец, своими глазами увидим те самые пирамиды Гизы и разгадаем, какая граница разделяет наш мир и мир древних.
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
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Описание

Что вас ожидает

Фараонова деревня

Приготовьтесь к путешествию на машине времени! На пристани Каира вы сядете в плавучий амфитеатр, который переправит вас в настоящий Древний Египет — к берегам Фараоновой деревни. Вы увидите, как ее жители возделывают землю, обжигают глиняную посуду, ловят рыбу, отправляют в последний путь своих умерших близких и поклоняются богу Солнца Ра. Словом, занимаются обычными делами.
Здесь же заглянете в типичный древнеегипетский храм, будете приглашены в жилище бедного и обеспеченного египтянина, посетите рынок, сад и верфь. И наконец, сможете проникнуть в гробницу Тутанхамона — тсс, сколько секретов она скрывает?

Каирская цитадель и мечеть Мухаммеда Али Бэша

Следующая точка маршрута — знаменитая цитадель Саладина. Уже 9 веков эта крепость возвышается над старым городом и служит памятником исламского мира. Там же посетим мечеть Мухаммеда Али Бэша, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мечеть была построена под влиянием стамбульской школы, но в итоге послужила причиной споров с турецкой стороной. Вы насладитесь ее тихими величественными залами и сможете полюбоваться пейзажами города с высоты птичьего полета.

Пирамиды Гизы

Пирамиды Гизы носят звание одного из чудес света — и вы сможете увидеть их своими глазами. Мы поднимемся на знаменитую пирамиду Хеопса: прикоснемся к ее древним камням и представим времена строительства (опыт перемещения в Древний Египет вам в этом поможет). Я расскажу, как жили фараоны и их жены, когда возникла идея возведения пирамид, и чем они отличаются друг от друга. Вы увидите знаменитого Большого Сфинкса и нижний храм фараона Хефрена. И конечно, сделаете шикарные фото на память.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota
  • Возьмите с собой головные уборы, воду и наличные деньги (для своих трат)
  • Заберем вас от места отдыха и привезем обратно (трансфер из аэропорта и района Нового Каира — 30$)

Дополнительные расходы

  • Вход в Фараонову деревню взрослые — 23$, дети до 10 лет — 19$
  • Вход в Каирскую цитадель и мечеть Мухаммеда Али: взрослые — 11$, дети 6-12 лет — 6$
  • Вход к пирамидам Гизы: взрослые — 13$, дети 6-12 лет — 7$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура☀️На весь день🔺Пирамиды Гизы🗽Популярные местаКрепость СаладинаМечеть Мухаммеда Али🙏Религиозные👩‍👧‍👦Для детейНовые

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