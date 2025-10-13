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Каир для детей и взрослых

Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Однодневное путешествие по Каиру для детей и взрослых. Сначала вы отправитесь в Фараонову деревню, где увидите быт древних египтян, их храмы и рынок. Затем подниметесь на вершину Каирской цитадели и
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посетите знаменитую Алебастровую мечеть.

В завершение экскурсии вас ждут пирамиды Гизы, где вы узнаете о жизни фараонов и увидите Большого Сфинкса. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota. Возьмите с собой головные уборы, воду и наличные деньги для своих трат. Трансфер из аэропорта и района Нового Каира возможен за дополнительную плату

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный минивэн
  • 🏛 Посещение древних храмов
  • 🕌 Величественная мечеть
  • 📸 Шикарные фото на память
  • 🧳 Трансфер от места отдыха
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых
Каир для детей и взрослых

Что можно увидеть

  • Фараонова деревня
  • Каирская цитадель
  • Мечеть Мухаммеда Али
  • Пирамиды Гизы
  • Большой Сфинкс

Описание экскурсии

Фараонова деревня

Приготовьтесь к путешествию на машине времени! На пристани Каира вы сядете в плавучий амфитеатр, который переправит вас в настоящий Древний Египет — к берегам Фараоновой деревни. Вы увидите, как ее жители возделывают землю, обжигают глиняную посуду, ловят рыбу, отправляют в последний путь своих умерших близких и поклоняются богу Солнца Ра. Словом, занимаются обычными делами.
Здесь же вы заглянете в типичный древнеегипетский храм, будете приглашены в жилище бедного и обеспеченного египтянина, посетите рынок, сад и верфь. И наконец, сможете проникнуть в гробницу Тутанхамона — тсс, сколько секретов она скрывает?

Каирская цитадель и мечеть Мухаммеда Али Бэша

Следующая точка маршрута — знаменитая цитадель Саладина. Уже 9 веков эта крепость возвышается над Старым городом и служит памятником исламского мира. Там же посетим мечеть Мухаммеда Али Бэша, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мечеть была построена под влиянием стамбульской школы, но в итоге послужила причиной споров с турецкой стороной. Вы насладитесь ее тихими величественными залами и сможете полюбоваться пейзажами города с высоты птичьего полета.

Пирамиды Гизы

Пирамиды Гизы носят звание одного из чудес света — и вы увидите их своими глазами. Мы поднимемся на знаменитую пирамиду Хеопса: прикоснемся к ее древним камням и представим времена строительства (опыт перемещения в Древний Египет вам в этом поможет). Я расскажу, как жили фараоны и их жены, когда возникла идея возведения пирамид, и чем они отличаются друг от друга. Вы увидите знаменитого Большого Сфинкса и нижний храм фараона Хефрена. И конечно, сделаете шикарные фото на память.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota
  • Возьмите с собой головные уборы, воду и наличные деньги (для своих трат)
  • Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата — $18/группа)
  • Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии — доплата $30

Дополнительные расходы

  • Вход в Фараонову деревню: взрослые — 23$, дети до 10 лет — 19$
  • Вход в Каирскую цитадель и мечеть Мухаммеда Али: взрослые — 11$, дети 6-12 лет — 6$
  • Вход к пирамидам Гизы: взрослые — 13$, дети 6-12 лет — 7$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмёд
Ахмёд — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 998 туристов
Приветствую вас из солнечного Каира! Меня зовут Ахмёд, я лицензированный гид. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Экскурсии провожу более 10 лет. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней намного интереснее, чем Википедия!)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Ольга
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3 года). Ахмед составил для нас маршрут по индивидуальным предпочтениям с посещением Деревни Фараонов, Пирамид
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и Нового Музея. В Деревне Фараонов дети наглядно увидели жизнь и быт древних египтян, познакомились с копиями известных достопримечательностей, увидели мумию, фараонов и богов Древнего Египта, причем часть экскурсии вплавь на старинной лодке по Нилу. После нас ждала увлекательная, но совсем не утомительная экскурсия по Пирамидам, несмотря на жаркую погоду. Дети, да и мы с мужем были очень впечатлены увиденным и рассказанным. Далее по плану мне лично очень хотелось в числе первых побывать в новом музее, несмотря на то что он официально планируется открываться только 1.11. Остались очень приятные впечатления! Чтобы нас и детей не утомить долгими походами в конце экскурсионного дня по всем залам музея, Ахмед выбрал наиболее значимые и интересные экспозиции и все про них подробно рассказал. Мы очень довольны!
Ахмед отвечал на все наши вопросы (порой даже глупые) и очень доступно преподносил информацию, которая осталась в памяти и у нас и у детей. Главное, что он расположил к себе детей, особенно очаровал младшую дочь, которая ходила с ним за ручку, несмотря на то что очень боязно относится к новым людям.
Помимо экскурсии еще и помог с организацией трансферов, т. к. мы отдыхали в Аламейне, а это 3-3,5ч от Каира. Все на высшем уровне и с комфортом! Но еще особо подкупает это забота и внимание, что тебе не нужно волноваться, писать и звонить, а Ахмед сам накануне и в день выезда не раз пишет и звонит (через водителей) и уточняет все ли благополучно! Такая забота и внимание очень подкупают!)
От души рекомендую всем! И сами уже подумываем о новой поездке в Египет за новыми впечатлениями)

Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3+1
Искали вариант посещения пирамид для комфортной поездки с 3 детьми (12 лет, 8 лет и 3
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Л
Мы с моим внуком Сашей приехали в Каир во второй раз и уже успели посмотреть основные достопримечательности. Но эта экскурсия оказалась для нас особенно интересной. Если вы путешествуете с детьми, очень советую именно эту экскурсию с поездкой в Деревню фараонов.
Кроме того, постарайтесь попасть к гиду Мохамеду. У него очень хороший подход к детям и превосходный русский язык.
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Н
С нами работала деловой партнёр Ахмеда гид Самах, Она не просто египтолог, она археолог, имеет научную степень, участвует в раскопках, причём ее задача- зайти первой в пространство раскрытое и оперативно
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определить возраст находок.
Можете представить уровень знаний нашего гида.
Экскурсия была великолепная.
Самах учла наши пожелания по изменению посещаемых объектов, грамотно спланировала маршрут- мы приехали в цитадель Саладина и Мечеть алебастровую утром, когда было ещё мало туристов;
А на Восточный базар попали во время дневной пятничной молитвы, улицы в этот момент были полупустые.
Спокойно побродили по древним улочкам, полюбовались старинными торговыми постройками и мечетями.
Причём Самах знает каждый интересный Балкончик на маршруте и обращала наше внимание на интересные моменты.
Посетили ресторан национальной кухни в историческом здании, очень атмосферный, хозяйка- итальянка сохранила исторический колорит здания; кухня превосходная, обслуживание отменное. Чтобы туда попасть без предварительной записи нужно приложить усилия.
Просите этот объект добавлять в экскурсию непременно- не пожалеете.
Подкрепившись и полюбовавшись общественными интерьерами бутик- отеля в этом же здании, отправились в Саккару.
Мы неосмотрительно отказались(кроме супруга) посещать погребальную камеру Пирамиды, а зря- там достаточно широкий и просторный вход и не так душно как в пирамиде Хеопса.
И посетителей очень мало.
Нужно было довериться гиду.
Всю дорогу от Каира до Саккары Самах рассказывала об истории Египта, интересно, живо, грамотно.
И много интересного рассказала об истории в средние века, и о современной жизни.
Прислала прекрасные фотографии после экскурсии.
Машина была комфортная, водитель аккуратный и внимательный, помог купить фрукты на обратной дороге, (переходил на другую сторону оживленной дороги, кто был в Каире, тот поймёт о чем я)
за что отдельное спасибо.
Понравилось все.
Ахмед, Вам отдельное спасибо за терпение, проявленное в переписке и Готовность решить вопрос по оплате.
Рекомендую.

С нами работала деловой партнёр Ахмеда гид Самах, Она не просто египтолог, она археолог, имеет научную
С нами работала деловой партнёр Ахмеда гид Самах, Она не просто египтолог, она археолог, имеет научную
С нами работала деловой партнёр Ахмеда гид Самах, Она не просто египтолог, она археолог, имеет научную
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Ирина
Имея приличный опыт различных познавательно-образовательных поездок, посетили на школьных каникулах с детьми (9 и 10 лет) нынешнюю столицу Египта город Каир с 01 по 03 апреля 2023 года. Нашим проводником
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по местным окрестностям, на этот период, была Сумах. Прекрасный баланс исторических дат, фактов, историй, сюрпризов и физической нагрузки превратили каникулы в увлекательное путешествие для детей и взрослых. Наше посещение достопримечательностей Каира и его окрестностей: археологической зоны Мемфиса с погребальным комплексом Джосера и Серапиум, долины Гиза, Египетского Музея в Каире, самой крупной Мечети Мухаммеда Али, колоритных улочек Древнего Каира, воссозданную деревню Фараонов, оживили страницы книг и «навели порядок» в наших головах в разнообразии и обилии запутанных археологических чудес. Дети получили вполне исчерпывающие ответы на то, что египтяне смогли создать за почти 5000 лет. Когда горящие глаза гида, зажигают интерес и любовь к посещаемой области – это успех! Самах🙏🏻🙏🏻🙏🏻ещё раз спасибо и, надеемся, до новых встреч!

Имея приличный опыт различных познавательно-образовательных поездок, посетили на школьных каникулах с детьми (9 и 10 лет)
Имея приличный опыт различных познавательно-образовательных поездок, посетили на школьных каникулах с детьми (9 и 10 лет)
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Ю
Сегодня были на этой экскурсии с Ахмедом в составе 2 взрослых и 8-летнего ребенка. Так как мы были на экскурсии 2 дня, немного изменили план. Были сегодня в Каирском музее.
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Ахмед прекрасно образован, начитан, обладает глубокими знаниями, поэтому посещение музея стало очень интересным и нескучным мероприятием не только для взрослых, но и для ребенка. Он очень увлекательно рассказывает, очень грамотно, образно, сумел заинтересовать всех. Прекрасно владеет русским языком, с юмором. Учел все пожелания, всегда был очень вежлив, предупредителен. Организовал обед в прекрасном недорогом ресторанчике. Отличным завершением вечера было катание на катере по Нилу. Организация всего дня была безупречной. Все было здорово! Я очень рекомендую Ахмеда в качестве гида по Каиру!!! Ахмед, большое спасибо за эти два дня! Мы в восторге! Вы, правда, сделали прекрасный финал нашего отпуска!

Сегодня были на этой экскурсии с Ахмедом в составе 2 взрослых и 8-летнего ребенка. Так как
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Ю
Огромная благодарность Ахмеду за наше увлекательное путешествие в мир Древнего Египта! Он сумел адаптироваться к нашей семье с 2 детьми 6 и 2.4 года, каждому из нас было интересно, старший
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сын с увлечением до конца экскурсии слушал Ахмеда открыв рот))) несмотря на экскурсию в почти полный день с утра до полудня, мы вернулись в отель довольные и с убеждением что это наше первое, но не последнее путешествие в Египет. В следующий раз увидимся с Ахмедом в Луксоре. Отдельная благодарность Ахмеду за фотосессию для меня, теперь у меня тоже есть фото со Сфинксом))

Огромная благодарность Ахмеду за наше увлекательное путешествие в мир Древнего Египта! Он сумел адаптироваться к нашей
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