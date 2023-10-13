Каир для детей: волшебство Востока

Посетить сказочный дворец Маниал, Фараонову деревню и подняться на Каирскую башню

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Если главное египетское чудо вы уже посмотрели, приглашаем отправиться в другие интересные места Каира.

Наша программа разработана специально для семей с детьми: она комфортна, неутомительна, проходит в закрытых помещениях и включает три разноплановых места, где можно увлекательно и с пользой провести время. Едем в гости к фараонам, принцам и необыкновенным панорамам!
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
Каир для детей: волшебство Востока
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Маниал (1,5-часовая экскурсия)

Мы начнём путешествие с красивого дворца 19 века. Вы познакомитесь с интерьером резиденции египетского принца. Рассмотрите мебель, привезённую из разных стран, и погуляете по многочисленным залам. Увидите кровать, на отделку которой ушло 800 кг серебра. Посетите музей мумифицированных животных. Также на территории комплекса есть мечеть, часовая башня и большой красивый сад.

Фараонова деревня

Затем мы отвезём вас в тематический парк, где дети познакомятся с жизнью древних египтян. Увидят, как строили пирамиды и как работали на полях, как выглядели жилые дома изнутри и каким был быт той эпохи. Посетят музеи Тутанхамона, мумификации и лодок. Кроме того, в программе предусмотрена 45-минутная водная прогулка.

Каирская башня

Она была возведена в 60-х годах как символ дружбы между Египтом и СССР. Находится на острове Газира, где живут обеспеченные жители Каира. Башня является самым высоким зданием в городе. С верхнего этажа вам откроется великолепная панорама окрестностей, включая пирамиды Гизы. Здесь же вы сможете отдохнуть в кафе, попить чай или пообедать.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер (новые автомобили Toyota/Kia с хорошим кондиционером), услуги водителя и русскоязычного гида-историка
  • Мы можем организовать экскурсию для большего количества человек: для компании от 4 до 8 человек мы организуем трансфер на минивэне, доплата составит 20$
  • В стоимость не включён обед и билеты: во дворец — 5$ с человека, на башню — 8$, в Фараонову деревню — 15$
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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