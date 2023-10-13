Если главное египетское чудо вы уже посмотрели, приглашаем отправиться в другие интересные места Каира. Наша программа разработана специально для семей с детьми: она комфортна, неутомительна, проходит в закрытых помещениях и включает три разноплановых места, где можно увлекательно и с пользой провести время. Едем в гости к фараонам, принцам и необыкновенным панорамам!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Маниал (1,5-часовая экскурсия)

Мы начнём путешествие с красивого дворца 19 века. Вы познакомитесь с интерьером резиденции египетского принца. Рассмотрите мебель, привезённую из разных стран, и погуляете по многочисленным залам. Увидите кровать, на отделку которой ушло 800 кг серебра. Посетите музей мумифицированных животных. Также на территории комплекса есть мечеть, часовая башня и большой красивый сад.

Фараонова деревня

Затем мы отвезём вас в тематический парк, где дети познакомятся с жизнью древних египтян. Увидят, как строили пирамиды и как работали на полях, как выглядели жилые дома изнутри и каким был быт той эпохи. Посетят музеи Тутанхамона, мумификации и лодок. Кроме того, в программе предусмотрена 45-минутная водная прогулка.

Каирская башня

Она была возведена в 60-х годах как символ дружбы между Египтом и СССР. Находится на острове Газира, где живут обеспеченные жители Каира. Башня является самым высоким зданием в городе. С верхнего этажа вам откроется великолепная панорама окрестностей, включая пирамиды Гизы. Здесь же вы сможете отдохнуть в кафе, попить чай или пообедать.

Организационные детали