Исследуйте великие пирамиды в Гизе, прогуляйтесь по залам Национального музея и откройте для себя христианские церкви старого Каира. Завершите экскурсию обедом в уютном ресторане.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Погружение в древний Каир

Откройте для себя загадки древнего Каира и некрополей Гизы! Этот город — один из самых древних и уникальных в мире, который хранит множество тайн и историй.

Экскурсия в некрополи Гизы

Приглашаю вас на незабываемую экскурсию в некрополи Гизы, где вы сможете увидеть три величественные пирамиды и Сфинкса — самый известный некрополь на планете. Это место является одним из семи чудес света, которое дошло до наших дней и продолжает восхищать своей грандиозностью.

Знакомство с историей

Я проведу вас по залам Национального музея, где вы сможете познакомиться с удивительными артефактами разных эпох. Эти экспонаты расскажут вам о богатой истории и культуре Египта.

Коптский квартал

После музея мы отправимся в Коптский квартал, где в старом Каире вы увидите древние христианские церкви, такие как:

Церковь Девы Марии

Монастырь Святого Георгия

Самую первую мечеть в Египте

Обед в ресторане

После увлекательной прогулки нас ждет обед в хорошем ресторане, который включен в стоимость экскурсии. Это отличная возможность отдохнуть и насладиться местной кухней.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир древнего Каира!