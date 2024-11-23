Исследуйте великие пирамиды в Гизе, прогуляйтесь по залам Национального музея и откройте для себя христианские церкви старого Каира. Завершите экскурсию обедом в уютном ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Погружение в древний Каир
Откройте для себя загадки древнего Каира и некрополей Гизы! Этот город — один из самых древних и уникальных в мире, который хранит множество тайн и историй.
Экскурсия в некрополи Гизы
Приглашаю вас на незабываемую экскурсию в некрополи Гизы, где вы сможете увидеть три величественные пирамиды и Сфинкса — самый известный некрополь на планете. Это место является одним из семи чудес света, которое дошло до наших дней и продолжает восхищать своей грандиозностью.
Знакомство с историей
Я проведу вас по залам Национального музея, где вы сможете познакомиться с удивительными артефактами разных эпох. Эти экспонаты расскажут вам о богатой истории и культуре Египта.
Коптский квартал
После музея мы отправимся в Коптский квартал, где в старом Каире вы увидите древние христианские церкви, такие как:
Церковь Девы Марии
Монастырь Святого Георгия
Самую первую мечеть в Египте
Обед в ресторане
После увлекательной прогулки нас ждет обед в хорошем ресторане, который включен в стоимость экскурсии. Это отличная возможность отдохнуть и насладиться местной кухней.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир древнего Каира!
Экскурсия проходит с 9:00 до 17:00. Может завершиться раньше, при необходимости.
Старые христианские церкви: церковь девы Марии, монастырь святого Георгия и также самая первая мечеть в Египте
Что включено
Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
Комфортабельный транспорт
Обед в ресторане
Что не входит в цену
Входные билеты в музей:
Взрослые - 10 $
Дети (6-12 лет) - 5 $ «, » Входные билеты в пирамиды:
Взрослые - 13 €
Дети (6-12 лет) - 7 €
Место начала и завершения?
Рядом с вашим отелем
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит с 9:00 до 17:00. Может завершиться раньше, при необходимости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.