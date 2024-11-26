Откройте для себя сокровища Каира, частная экскурсия к пирамидам

Как и зачем строили пирамиды? Кто управлял Древним Египтом? Это объемные темы, о которых я расскажу понятно и увлекательно. В Саккаре, где мало туристов, вы осмотрите снаружи и внутри первые
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в мире пирамиды.

Затем перенесетесь на плато Гиза и познакомитесь с великими пирамидами Хеопса, Хефрена и Микерина, а также заглянете в лицо Сфинксу. А в третьей части познакомитесь с Каирским музеем — от статуй и золотых шедевров до мумий.

Откройте для себя сокровища Каира, частная экскурсия к пирамидам
Откройте для себя сокровища Каира, частная экскурсия к пирамидам
Откройте для себя сокровища Каира, частная экскурсия к пирамидам
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы

Пирамиды Гизы, также известные как Некрополь Гизы, расположены на пустынном плато в окрестностях Каира, Египет. Три величественные пирамиды: Куфу, Кафре и Менкауре были построены фараонами Четвертой династии — Хеопсом, Хефреном и Микерином. Эти уникальные сооружения представляют собой важнейшие элементы трех отдельных погребальных комплексов, которые служили гробницами для величественных фараонов, возведенными между 2590 и 2506 годами до нашей эры.

Пирамиды были созданы с целью защищать тела фараонов после их смерти, сохраняя их бессмертие. Для их строительства использовались огромные каменные блоки, весом до 15 тонн, всего было использовано около 3 миллионов каменных слитков. Великая пирамида Гизы, Куфу, строилась египтянами на протяжении около тридцати лет, достигая высоты 146,6 метра и основания в 230 метров.

Погружение в историю

Представьте себе, как вы поднимаетесь на знаменитую пирамиду Хеопса, касаетесь ее древних камней и ощущаете дыхание веков. Я с радостью расскажу вам о жизни фараонов и их жён, о том, как возникла идея возведения пирамид и чем они отличаются друг от друга. Вы также сможете увидеть знаменитого Большого Сфинкса и Нижний храм фараона Хефрена, погрузившись в богатейшую историю этих мест. Я помогу вам подобрать лучшие ракурсы для фотографий, чтобы запечатлеть этот уникальный опыт.

Национальный музей и квартал Хан аль-Халили

Одним из самых интересных мест в Каире является Египетский музей, расположенный на площади Тахрир. Здесь собрано огромное количество египетских древностей, представляющих большой интерес для посетителей. Осмотреть более 150 тысяч экспонатов за один день может быть непросто, но это стоит попробовать. Здание музея также внушительное и насчитывает более 100 залов.

Вы сможете увидеть саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных эпох. После уютного музейного пространства мы перенесемся на оживленные улицы Каира и отправимся в древний район Хан аль-Халили. Этот район запомнится вам своими лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.

Каждый день недели в шесть утра

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мемфис
  • Плато Гиза
  • Саккара
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Бутылки с водой
  • Обед
Что не входит в цену
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды - 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет Национальный музей - 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
  • По желанию мы можем добавить в программу катание на лодке по Нилу. Цена зависит от продолжительности и количества людей.
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в шесть утра
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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