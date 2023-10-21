Три Дворца, три разные культурыОткройте для себя необычную архитектуру египетской столицы. Каир славится своими дворцами. Мы покажем вам несколько самых красивых и важных исторических построек, проведём по тронным залам, уютным внутренним дворикам и тенистым садам.

Что вас ожидает:• Дворец Албарон — уникальное строение, которое вызывает ассоциацию с индийской культурой. Это связано с интересным фактом: его владелец, бельгийский инженер, был страстным путешественником и вдохновлялся разнообразными культурами. Во время вашей посещения вы узнаете, как он оказался в Египте, каким бизнесом он занимался здесь, и какой удивительный проект он задумал в этой загадочной пустыне. Проходя через многочисленные залы дворца, вы сможете полностью погрузиться в его богатое наследие и узнать больше о приключениях и вдохновении, которые послужили основой для создания этого удивительного архитектурного шедевра.