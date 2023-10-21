Для более глубокого знакомства с историей Египта и его архитектурными достопримечательностями, предлагаем вам посетить три уникальных дворцовых комплекса: Маниал, Абдин и Албарон. Каждый из них обладает своим уникальным характером и историей.
В ходе посещения каждого из этих дворцов вы сможете погрузиться в их удивительные истории и даже оставить себе памятные фотографии, чтобы сохранить воспоминания о вашем увлекательном путешествии.
В ходе посещения каждого из этих дворцов вы сможете погрузиться в их удивительные истории и даже оставить себе памятные фотографии, чтобы сохранить воспоминания о вашем увлекательном путешествии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дворец Албарон
- Дворец Абдин
- Дворец Маниал
- Хедивский Каир — европейская часть Каира
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Три Дворца, три разные культурыОткройте для себя необычную архитектуру египетской столицы. Каир славится своими дворцами. Мы покажем вам несколько самых красивых и важных исторических построек, проведём по тронным залам, уютным внутренним дворикам и тенистым садам.
Что вас ожидает:• Дворец Албарон — уникальное строение, которое вызывает ассоциацию с индийской культурой. Это связано с интересным фактом: его владелец, бельгийский инженер, был страстным путешественником и вдохновлялся разнообразными культурами. Во время вашей посещения вы узнаете, как он оказался в Египте, каким бизнесом он занимался здесь, и какой удивительный проект он задумал в этой загадочной пустыне. Проходя через многочисленные залы дворца, вы сможете полностью погрузиться в его богатое наследие и узнать больше о приключениях и вдохновении, которые послужили основой для создания этого удивительного архитектурного шедевра.
- Дворец Абдин — это наиболее известный исторический дворец в Египте, который служит как резиденция президента, так и музей. Этот дворец символизирует великолепие и богатство египетской монархии, существовавшей с 1811 по 1952 год.
- Дворец Маниал, расположенный на острове Рода, недалеко от берегов реки Нил, представляет собой архитектурное произведение, в котором сочетаются разные стили. Этот дворец впечатляет своим уникальным симбиозом европейского модерна, рококо и традиционных архитектурных черт исламской культуры, включая элементы османского и мавританского стилей, а также другие. Во время посещения дворца Маниал, вы сможете прогуляться по его обширной территории, насладиться красотой садов, исследовать уникальные интерьеры (и даже увидеть знаменитую серебряную кровать весом в 800 тонн!), а также узнать больше о принце, который стоял за созданием этого великолепного архитектурного произведения.
- Кроме того, вам представиться возможность увидеть европейскую часть Каира, которая известна как «хедивский Каир». Проезжая мимо этой части столицы, мы расскажем вам почему в XIX веке богатейшие люди обратили внимание на Египет и начали приезжать сюда, чтобы строить дома и развивать свой бизнес.
- Важная информация:• Гид сделает фото на фотоаппарат или на вашу технику и по окончании экскурсии пришлет все фотографии вам.
- Транспорт комфортабельный, с хорошим кондиционером, водой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги водителя
- Полицейские разрешения
- Комфортный транспорт с хорошим кондиционером
- Вода в машине
- Организация маршрута
- Что не входит
- Билеты во дворцы
- Обед
- Напитки в ресторане
- Место начала и завершения?
- Место вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Нужно иметь при себе:
- Головной упор
- Хороший фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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