1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
«Дворец, превращенный в музей, находится в восточной части острова Рода»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220€176 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Каир для детей: волшебство Востока
Посетить сказочный дворец Маниал, Фараонову деревню и подняться на Каирскую башню
Начало: в вашем отеле
«Дворец Маниал (1,5-часовая экскурсия)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175€140 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина16 мая 2024Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
- EEkaterina15 апреля 2024Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷♀️. Спасибо
- ЮЮлия28 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Во многом благодаря нашему прекрасному гиду Ахмеду. Он отличный рассказчик и кажется, что знает ответ на любой вопрос. С ним нам было очень комфортно и безопасно. Сама экскурсия хорошо составлена и оставила нам много хороших впечатлений.
- ВВиктория12 марта 2024Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
- ООльга25 января 2024Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!
- EElena23 февраля 2023Пунктуальный гид, интересный маршрут, все легко и увлекательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Дворцы, замки и особняки»
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