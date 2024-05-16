Замки, дворцы и особняки Каира

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Каире, цены от €135, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
«Дворец, превращенный в музей, находится в восточной части острова Рода»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220176 за всё до 4 чел.
Каир для детей: волшебство Востока
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каир для детей: волшебство Востока
Посетить сказочный дворец Маниал, Фараонову деревню и подняться на Каирскую башню
Начало: в вашем отеле
«Дворец Маниал (1,5-часовая экскурсия)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175140 за всё до 4 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180135 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
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    Эмад очень интересный рассказчик, знаток своего дела, профессионал. Особенно интересен был альтернативный взгляд на многие известные вещи. Большое Вам спасибо за экскурсию!!!!!

    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи
  • E
    Ekaterina
    15 апреля 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷‍♀️. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Каир для детей: волшебство Востока
    Экскурсия прошла великолепно. Во многом благодаря нашему прекрасному гиду Ахмеду. Он отличный рассказчик и кажется, что знает ответ на любой вопрос. С ним нам было очень комфортно и безопасно. Сама экскурсия хорошо составлена и оставила нам много хороших впечатлений.
  • В
    Виктория
    12 марта 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
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    на город. Экскурсия организована в т. ч. и на комфортном легковом автомобиле с кондиционером, так что мы и не устали, несмотря на длительность экскурсии. Джихан рассказывала интересно, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши пожелания в ходе экскурсии. Внимательно отнеслась даже к нашим просьбам, не связанным непосредственно с экскурсией: забрала на экскурсию в одном месте и отвезла в другое, организовала приятный и недорогой обед, покупку по нашему желанию сувениров, а также местных фруктов по дороге. У нас с мужем остались только приятные воспоминания об этой экскурсии. Единственно, для нас экспозиция Музея цивилизации оказалась не очень интересна, Каирский египетский музей произвел гораздо лучшее впечатление.

  • О
    Ольга
    25 января 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!
  • E
    Elena
    23 февраля 2023
    Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
    Пунктуальный гид, интересный маршрут, все легко и увлекательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  2. Самое главное
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  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 176 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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