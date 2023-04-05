Vip Каир

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Мы проведём для вас содержательную экскурсию по самым важным достопримечательностям города Каира, познакомим вас с интересными фактами о нем и покажем вам настоящие сокровища! А если у вас в запасе будет еще один день на знакомство с царственным Египтом, готовы будем познакомить вас с его древним миром в рамках другой, не менее увлекательной, программы.
Vip Каир
Vip Каир
Vip Каир
Vip Каир
Vip Каир
Vip Каир
Ближайшие даты:
5
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даты

Что вас ожидает:

  • Египетский национальный музей
  • Великолепный дворец царской семьи и музей Маниала на юге Каира в районе Эль-Маниал
  • Каирская цитадель или крепость Саладина
  • Алебастровая мечеть
  • Улица Аль-Муиз
  • Рынок Хан-эль-Халили
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе:

  • Египетский национальный музей – крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства с коллекцией порядка 160 тыс. экспонатов;
  • Великолепный дворец царской семьи и музей Маниала на юге Каира, расположенный в районе Эль-Маниал. Дает представление об образе жизни египетского принца;
  • Каирская цитадель или крепость Саладина;
  • Алебастровая мечеть;
  • Улица Аль-Муиз;
  • Рынок Хан-эль-Халили – самый большой в Африке рынок, где будет возможность прогуляться по средневековому городу, увидеть настоящий колорит Каира и прочувствовать его атмосферу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед и напитки
  • Речная прогулка по Нилу
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Обзорные

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