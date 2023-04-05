Мы проведём для вас содержательную экскурсию по самым важным достопримечательностям города Каира, познакомим вас с интересными фактами о нем и покажем вам настоящие сокровища! А если у вас в запасе будет еще один день на знакомство с царственным Египтом, готовы будем познакомить вас с его древним миром в рамках другой, не менее увлекательной, программы.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Египетский национальный музей
- Великолепный дворец царской семьи и музей Маниала на юге Каира в районе Эль-Маниал
- Каирская цитадель или крепость Саладина
- Алебастровая мечеть
- Улица Аль-Муиз
- Рынок Хан-эль-Халили
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Египетский национальный музей – крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства с коллекцией порядка 160 тыс. экспонатов;
- Великолепный дворец царской семьи и музей Маниала на юге Каира, расположенный в районе Эль-Маниал. Дает представление об образе жизни египетского принца;
- Каирская цитадель или крепость Саладина;
- Алебастровая мечеть;
- Улица Аль-Муиз;
- Рынок Хан-эль-Халили – самый большой в Африке рынок, где будет возможность прогуляться по средневековому городу, увидеть настоящий колорит Каира и прочувствовать его атмосферу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед и напитки
- Речная прогулка по Нилу
- Место начала и завершения?
- Место вашего пребывания в Каире
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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