Мы проведём для вас содержательную экскурсию по самым важным достопримечательностям города Каира, познакомим вас с интересными фактами о нем и покажем вам настоящие сокровища! А если у вас в запасе будет еще один день на знакомство с царственным Египтом, готовы будем познакомить вас с его древним миром в рамках другой, не менее увлекательной, программы.