Приглашаем на комфортную обзорную экскурсию по Каиру, включающую посещение главного музея страны, прогулку на лодке по Нилу и старинный квартал Хан аль-Халили.
Вы сможете прикоснуться к истории Древнего Египта, насладиться панорамами
Вы сможете прикоснуться к истории Древнего Египта, насладиться панорамами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Национальный музей. Вы посетите один из крупнейших музеев мира, насчитывающий более 150 тысяч экспонатов. Рассмотрите саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков.
Древний квартал Хан аль-Халили. Он запомнится вам лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.
Катание на лодке по Нилу. Вас ждёт 45-минутная прогулка по самой длинной реке мира. Вы полюбуетесь с воды современными престижными районами, дорогими отелями и знаменитой Каирской телебашней.
Организационные детали
- Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость (легковой автомобиль с кондиционером)
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Национальный музей — 14$ взрослые, 7$ дети, прогулка по Нилу — 40$ c группы (на лодке будем только мы)
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту и/или провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 200 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
6 апр 2024
В конце марта мы провели незабываемые три дня в столице Египта-Каире. И в том, что у нас остались такие положительные эмоции немалая заслуга организатора наших экскурсий компании Трипстер. Мы выбрали
Игорь
3 апр 2024
Экскурсия была заказана на 3 человека. Когда гид приехал в отель у него была информация, что на экскурсию едет один человек. Первая локация была египетский музей. Гида было сложно понять,
Мухаммед
Ответ организатора:
Сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Гид, с которым вы ездили, давно работает в нашей команде и ранее не
Н
Наталья
2 апр 2024
Спасибо огромное Мухаммеду! Рассказал максимум истории о своем народе за такой короткий период времени. Все очень интересно, познавательно. Экскурсия проходила с очень аккуратным водителем. Мухаммед очень внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Всем рекомендую обращаться за экскурсиями к Мухаммеду
Д
Дмитрий
27 мар 2024
Сразу скажу, прошло всё прекрасно! Гида Мухаммеда выбрали по отзывам. Очень легко общаться, заранее, когда ещё были в России, договорились о встрече, обсудили программу, немного изменили из за позднего прилёта,
Ю
Юлия
21 мар 2024
Мухаммед замечательный гид. С хорошим чувством юмора и отличными знаниями не только по истории Египта, но и во многих других областях. По моей просьбе изменил программу, за что ему отдельное спасибо. Рассказал, где купить самые вкусные фрукты и кофе. Всем рекомендую🤩
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