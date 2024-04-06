Привет, Каир

Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Приглашаем на комфортную обзорную экскурсию по Каиру, включающую посещение главного музея страны, прогулку на лодке по Нилу и старинный квартал Хан аль-Халили.

Вы сможете прикоснуться к истории Древнего Египта, насладиться панорамами
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современного города с воды и пройтись по лабиринтам аутентичных восточных улочек.

В Национальном музее вас ждут более 150 тысяч экспонатов, включая саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков.

Древний квартал Хан аль-Халили запомнится лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.

Катание на лодке по Нилу позволит полюбоваться современными престижными районами, дорогими отелями и знаменитой Каирской телебашней. Важно подтвердить бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Экскурсию проведёт профессиональный гид, транспорт включён в стоимость. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Возможна встреча в аэропорту и проведение экскурсии для большего числа участников по запросу

4.4
5 отзывов
Привет, Каир
Привет, Каир
Привет, Каир
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Национальный музей. Вы посетите один из крупнейших музеев мира, насчитывающий более 150 тысяч экспонатов. Рассмотрите саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков.

Древний квартал Хан аль-Халили. Он запомнится вам лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.

Катание на лодке по Нилу. Вас ждёт 45-минутная прогулка по самой длинной реке мира. Вы полюбуетесь с воды современными престижными районами, дорогими отелями и знаменитой Каирской телебашней.

Организационные детали

  • Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость (легковой автомобиль с кондиционером)
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Национальный музей — 14$ взрослые, 7$ дети, прогулка по Нилу — 40$ c группы (на лодке будем только мы)
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту и/или провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
6 апр 2024
В конце марта мы провели незабываемые три дня в столице Египта-Каире. И в том, что у нас остались такие положительные эмоции немалая заслуга организатора наших экскурсий компании Трипстер. Мы выбрали
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однодневную экскурсию с посещением музея, рынка и катанием на кораблике по Нилу. Нашим гидом был Мухаммед. Благодаря ему мы не стояли в очередях в музей и за билетами, наш кораблик был самым красивым, новым и чистым. Он помог нам выбрать сувениры и опекал во время прогулки по старому городу. Большое спасибо Мухаммеду и Трипсеру за отлично проведенный день!

Игорь
3 апр 2024
Экскурсия была заказана на 3 человека. Когда гид приехал в отель у него была информация, что на экскурсию едет один человек. Первая локация была египетский музей. Гида было сложно понять,
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плохо разговаривал на русском языке. Подача информации не интересная. Структуры в экскурсии не было. Так как мы не понимали гида, то постоянно приходилось напрягать слух и самостоятельно читать таблички на экспонатах. Хотелось бы услышать интересные факты, а не бесполезные даты. Прогулка по Нилу было не интересной и не стоит потраченного времени. Далее была прогулка по неизвестной для нас улице в центре каира с бесполезной и не интересной информацией.

Мухаммед
Мухаммед
Ответ организатора:
Сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Гид, с которым вы ездили, давно работает в нашей команде и ранее не
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получали негативных отзывов. Приношу извинения за коллегу, учтем ваш комментарий и если будете в Каире, с удовольствием проведу вам экскурсию, чтобы исправить впечатление. Нам важен каждый турист и отзыв, спасибо за обратную связь, это делает нашу работу лучше. Мы обязательно учтем все комментарии. Спасибо вам большое

Н
2 апр 2024
Спасибо огромное Мухаммеду! Рассказал максимум истории о своем народе за такой короткий период времени. Все очень интересно, познавательно. Экскурсия проходила с очень аккуратным водителем. Мухаммед очень внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Всем рекомендую обращаться за экскурсиями к Мухаммеду
Д
27 мар 2024
Сразу скажу, прошло всё прекрасно! Гида Мухаммеда выбрали по отзывам. Очень легко общаться, заранее, когда ещё были в России, договорились о встрече, обсудили программу, немного изменили из за позднего прилёта,
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месяц Рамадан и музей работал до трёх. Путешествуем втроём с женой и сыном. Сразу после прилёта поехали на обзорную экскурсию. Дружелюбно рассказывает обо всём, и подробно о самых интересных объектах и фактах в Каире. Даже с удовольствием любит отвечать на все вопросы на протяжении всей экскурсии. Посещали и рынок и мечеть и плавали по Нилу(организовал лучшую лодку для нас). Сложилось впечатление, что его знают многие в городе, поэтому решает любые вопросы, а даже если не знают, всё равно решает и помогает. Если где то закрыто для туристов, то с ним вам будет открыто)) по завершению экскурсии помог с размещением в гостинице. Очень беспокоится, что бы туристам с ним было всё интересно, понятно и комфортно. Хорошее авто и водитель, что для Каира очень ценно.

Ю
21 мар 2024
Мухаммед замечательный гид. С хорошим чувством юмора и отличными знаниями не только по истории Египта, но и во многих других областях. По моей просьбе изменил программу, за что ему отдельное спасибо. Рассказал, где купить самые вкусные фрукты и кофе. Всем рекомендую🤩

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