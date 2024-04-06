Приглашаем на комфортную обзорную экскурсию по Каиру, включающую посещение главного музея страны, прогулку на лодке по Нилу и старинный квартал Хан аль-Халили.Вы сможете прикоснуться к истории Древнего Египта, насладиться панорамами

современного города с воды и пройтись по лабиринтам аутентичных восточных улочек. В Национальном музее вас ждут более 150 тысяч экспонатов, включая саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков. Древний квартал Хан аль-Халили запомнится лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара. Катание на лодке по Нилу позволит полюбоваться современными престижными районами, дорогими отелями и знаменитой Каирской телебашней. Важно подтвердить бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Экскурсию проведёт профессиональный гид, транспорт включён в стоимость. Входные билеты оплачиваются дополнительно. Возможна встреча в аэропорту и проведение экскурсии для большего числа участников по запросу

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Национальный музей. Вы посетите один из крупнейших музеев мира, насчитывающий более 150 тысяч экспонатов. Рассмотрите саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков.

Древний квартал Хан аль-Халили. Он запомнится вам лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.

Катание на лодке по Нилу. Вас ждёт 45-минутная прогулка по самой длинной реке мира. Вы полюбуетесь с воды современными престижными районами, дорогими отелями и знаменитой Каирской телебашней.

Организационные детали