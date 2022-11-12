Приглашаем выйти за рамки туристического Каира и погулять по нему как местные жители. Мы посетим настоящий арабский рынок, бурлящую древнюю улицу Аль-Муизз и районы, где живут восточные христиане — копты. И везде будем пробовать национальную кухню: в простом, но очень вкусном исполнении!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Подлинный Каир

Мы проедем и погуляем по старинным кварталам Каира, заглядывая в уличные кафе для местного населения. Пройдем по колоритной улице Аль-Муизз, где сосредоточено множество мечетей и аутентичных заведений. Попытаемся испечь традиционные лепешки в Городе Мусорщиков и по желанию поработаем давильщиками тростникового сока. Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале.

Знакомство с местными вкусами

Какой вы представляете себе египетскую кухню? Скорее всего, пряной и острой. И это правда, но не совсем. Спектр ее вкусов и оттенков намного шире. Вы попробуете целых четыре вида махши — разнообразных фаршированных овощей. Продегустируете жгучее кошери, состоящее из риса, макарон, чечевицы и пикантного соуса. Полакомитесь местным завтраком: баклажанами, фалафелем и бобами с лепешкой. А также узнаете, что такое «омо але».

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Все блюда по программе — $27 с человека.

Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)

Если вас необходимо встретить в районе аэропорта/Гелиополиса/Нового Каира и/или отвезти туда после экскурсии, потребуется доплата $40

Если начало/окончание экскурсии в районе Alexandria Desert Rd, First 6th of October, доплата составит $15

: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог из нашей команды.