Охота за стрит-фудом в Каире!

Оценить лучшую уличную еду города, заглянуть на восточный базар и в квартал мусорщиков

Приглашаем выйти за рамки туристического Каира и погулять по нему как местные жители.

Мы посетим настоящий арабский рынок, бурлящую древнюю улицу Аль-Муиз и районы, где живут восточные христиане — копты.

И везде будем пробовать национальную кухню: в простом, но очень вкусном исполнении!
Охота за стрит-фудом в Каире!
Охота за стрит-фудом в Каире!
Охота за стрит-фудом в Каире!
Охота за стрит-фудом в Каире!
Охота за стрит-фудом в Каире!
Охота за стрит-фудом в Каире!
Охота за стрит-фудом в Каире!
Охота за стрит-фудом в Каире!

Что вас ожидает

Подлинный Каир

Мы будем ездить и ходить по старинным кварталам Каира, заглядывая в уличные кафе для местного населения. Пройдем по колоритной улице Аль-Муиз, где сосредоточено множество мечетей и аутентичных заведений. Попытаемся испечь традиционные лепешки в «городе мусорщиков» и по желанию поработаем давильщиками тростникового сока. Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале.

Знакомство с местными вкусами

Какой вы представляете себе египетскую кухню? Скорее всего, пряной и острой. И это правда, но не совсем. Спектр ее вкусов и оттенков намного шире. Вы попробуете целых четыре вида махши — разнообразных фаршированных овощей. Продегустируете жгучее кошери, состоящее из риса, макарон, чечевицы и пикантного соуса. Полакомитесь местным завтраком: баклажанами, фалафелем и бобами с лепешкой. А также узнаете, что такое «омо але».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог из нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Все блюда по программе — 25 евро с человека.
  • Экскурсия проходит на легковом авто или микроавтобусе в зависимости от количества участников

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

🎩Индивидуальные🚗На машине🍤Гастрономические#Город мусорщиков🗽Достопримечательности#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Каире

Нетипичный Каир
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-6 чел.
Нетипичный Каир
Ощутить дух древней Саккары, пройти по рынку мастеров, посетить Город мусорщиков и проплыть по Нилу
Самобытный Каир
Индивидуальная экскурсия
170
153
за 1-4 чел.
Самобытный Каир
Мечети, храмы, цитадель и «город мусорщиков» на насыщенной экскурсии по египетской столице
Многоликий Каир
Индивидуальная экскурсия
4.9
25
150
за 1-6 чел.
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб — раскрыть характер древнего города
Экскурсия в город Заббалин
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
$180
за 1 чел.
Экскурсия в город Заббалин
Мы отправимся в неординарный город Заббалин, который известен как город профессиональных мусорщиков
По договоренности
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-6 чел.
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Старый Каир и висячая церковь
$120
за 1 чел.
Старый Каир и висячая церковь
В таком Египте вы еще не были! Мы с вами поедем в старый город, который еще называют "коптский" или...
Ежедневно с 09:00 до 16:00
Каир — город чудес
Индивидуальная экскурсия
140
за 1-3 чел.
Каир — город чудес
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Каир сквозь тысячелетия
Индивидуальная экскурсия
110
за 1-2 чел.
Каир сквозь тысячелетия
Разгадать тайны пирамид, оценить сокровища Национального музея и заглянуть на восточный рынок
Каир с личным гидом за один день
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
$150
за 1-13 чел.
Каир с личным гидом за один день
Мархаба! Так приветствуют друг друга местные
Ежедневно по договоренности
Знакомьтесь, Каир!
Индивидуальная экскурсия
4.8
37
140
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Каир!
Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
Коптский Каир
Индивидуальная экскурсия
140
за 1-8 чел.
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
Исламский Каир
Индивидуальная экскурсия
$150
за 1 чел.
Исламский Каир
Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира
Ежедневно в 9:00

Надежда проводит ещё 4 экскурсии

Добро пожаловать в Каир!
Индивидуальная экскурсия
4.4
50
150
за 1-13 чел.
Добро пожаловать в Каир!
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
Путешествие из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
220
за 1-10 чел.
Путешествие из Каира в Александрию
Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
Гастрономический Каир
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-10 чел.
Гастрономический Каир
Погулять по историческому центру, заглянуть в аутентичные кафе и попробовать национальные блюда
Экстремальный Каир
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-10 чел.
Экстремальный Каир
Раскрыть изнаночную сторону египетской столицы в компании надежного проводника
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
🇪🇬