Что вас ожидает

Подлинный Каир

Мы будем ездить и ходить по старинным кварталам Каира, заглядывая в уличные кафе для местного населения. Пройдем по колоритной улице Аль-Муиз, где сосредоточено множество мечетей и аутентичных заведений. Попытаемся испечь традиционные лепешки в «городе мусорщиков» и по желанию поработаем давильщиками тростникового сока. Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале.

Знакомство с местными вкусами

Какой вы представляете себе египетскую кухню? Скорее всего, пряной и острой. И это правда, но не совсем. Спектр ее вкусов и оттенков намного шире. Вы попробуете целых четыре вида махши — разнообразных фаршированных овощей. Продегустируете жгучее кошери, состоящее из риса, макарон, чечевицы и пикантного соуса. Полакомитесь местным завтраком: баклажанами, фалафелем и бобами с лепешкой. А также узнаете, что такое «омо але».

Организационные детали