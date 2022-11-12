Оценить лучшую уличную еду города, заглянуть на восточный базар и в квартал мусорщиков
Приглашаем выйти за рамки туристического Каира и погулять по нему как местные жители.
Мы посетим настоящий арабский рынок, бурлящую древнюю улицу Аль-Муизз и районы, где живут восточные христиане — копты. И везде будем пробовать национальную кухню: в простом, но очень вкусном исполнении!
Мы проедем и погуляем по старинным кварталам Каира, заглядывая в уличные кафе для местного населения. Пройдем по колоритной улице Аль-Муизз, где сосредоточено множество мечетей и аутентичных заведений. Попытаемся испечь традиционные лепешки в Городе Мусорщиков и по желанию поработаем давильщиками тростникового сока. Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале.
Знакомство с местными вкусами
Какой вы представляете себе египетскую кухню? Скорее всего, пряной и острой. И это правда, но не совсем. Спектр ее вкусов и оттенков намного шире. Вы попробуете целых четыре вида махши — разнообразных фаршированных овощей. Продегустируете жгучее кошери, состоящее из риса, макарон, чечевицы и пикантного соуса. Полакомитесь местным завтраком: баклажанами, фалафелем и бобами с лепешкой. А также узнаете, что такое «омо але».
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Все блюда по программе — $27 с человека.
Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
Если вас необходимо встретить в районе аэропорта/Гелиополиса/Нового Каира и/или отвезти туда после экскурсии, потребуется доплата $40
Если начало/окончание экскурсии в районе Alexandria Desert Rd, First 6th of October, доплата составит $15
Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3028 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров читать дальшеуменьшить
в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Настя
Очень интересный опыт. Египетская кухня своеобразна. И я даже не все блюда смогла съесть. Но как минимум, с удовольствием всё попробовала. Гид много и интересно рассказывал - не только про историю Египта, читать дальшеуменьшить
но и про настоящую современную жизнь в этой стране. Я испекла настоящую египетскую лепёшку и сама давила тростниковый сок! Попросила гида, и мы съездили к Пирамидам, хотя этого не было в описании. Такой специфической программы не нашла больше ни у кого из гидов в интернете. Надежда, спасибо большое, 5+
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И
Ирина
Отличные ребята!!! Всем кто интересуется « не пляжным» Египтом рекомендую
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