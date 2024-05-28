1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186€131 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€230 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ААлина27 мая 2024Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
- ЮЮрий20 мая 2024Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
- ММихаил8 мая 2024Огромная благодарность Кадри за прекрасно организованную и очень интересную экскурсию!! Без преувеличения, это лучший экскурсовод, с кем мы когда-либо знакомились
- ААлексей3 мая 2024Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад заменил по моей просьбе
- ЕЕлена30 апреля 2024Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
- ААнастасия27 апреля 2024Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
- ИИлья18 апреля 2024Мы решили выбрать пирамиды, улица Аль-Муиз и цитадель, и это было круто! У Саида все под контролем: билеты, маршрут, общение
- ООльга31 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
- ААнатолий23 марта 2024Прочитал отзывы о гидах и экскурсиях. Для моего варианта (несколько часов в Каире проездом) подошла эта экскурсия от Саида. На
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Город мусорщиков»
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