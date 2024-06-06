Базар Хан Эль Халили – экскурсии в Каире

Найдено 19 экскурсий в категории «Базар Хан Эль Халили» в Каире, цены от €84, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
125 за всё до 10 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Охота за стрит-фудом в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
199 за всё до 3 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Нетипичный Каир
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200100 за всё до 10 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175105 за всё до 4 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
22099 за всё до 2 чел.
Волшебная фотосессия в Каире
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Все краски Каира
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230138 за всё до 10 чел.
Привет, Каир
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11284 за всё до 3 чел.
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153100 за всё до 10 чел.
Каир без стереотипов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
275 за всё до 4 чел.
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
167 за всё до 6 чел.
Вечерний Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140112 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Ахмед лучший гид в мире, без шуток! Нас было 4 человек и все остались довольны! Сначала была запланирована только экскурсия в Гизе,
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    она прошла просто великолепно. Все очень интересно, а главная какая подача 🥹 чтобы все так любили свою работу! Когда Ахмед рассказывал как будто земля остановилась, и экскурсия длинною в 6 часов прошла как будто за 5 минут. Отдельная благодарность за то, что Ахмед нашел для нас веганскую еду, и мы не остались голодными. Спасибо большое! И вот к концу экскурсии Ахмед предложил на следующий день съездить в Саккару, мы конечно же без раздумий согласились. И не зря! Все проходило также на высшем уровне, второй день понравился еще больше чем предыдущий. Ахмед рассказывает информацию, которой нет в интернете,и такие факты, от которых мурашки по телу! Мы еще месяц точно будем читать и смотреть документальные фильмы про Египет. Еще раз большое спасибо!! Обязательно приедем еще раз и попросим провести экскурсию у Ахмеда 🫶 Также отдельное спасибо водителю, очень комфортное вождение, хотя на дорогах хаос 😂

    Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
  • Д
    Данила
    3 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
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    ребенком. Ахмеду большое спасибо, гид - экстракласса, все интересно, все комфортно, вкусно, быстро. Экскурсия познавательна и лучше один раз посетить Каир, пирамиды, археологический музей с Ахмедом, чем самим без проводника. Рекомендую от всего сердца!

    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним ребенкомПрилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним ребенком
  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
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    по времени. Спасибо вам за то, что продуманно подошли к экскурсии и излагали информацию с учетом возраста, без перегруза для меня и моего 10 летнего сына. Мы в восторге! Действительно влюбились в Каир с Вами! P.S: ой ну и отдельный поклон Вам за ваши знания не только в истории, но и хочу выделить ваше современное видение и умение снимать пушечные фото и видео 🫶🏼 просто космос, мои рилсы в топе!

    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • Н
    Николай
    27 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
  • M
    Marat
    26 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Нашла экскурсию случайно, была длинная пересадка в Каире и надо было скоротать время. Очень рада,что нашла Мохомеда😍Сразу связался с нами,
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    уточнил детали,предложил разные варианты по времени и маршрутам. Сразу договорилась о сделки!)Очень порадовало,что Мохамед очень хорошо знает русский язык! Также подсказал,что можно взять бесплатную транзитную визу,если пересадка более 7 часов. Встретил в назначенное время,очень доброжелательный,с юмором и интересными рассказами о жизни Каира!) Маршрут выбрали к пирамидам и остались безумно довольны!!Однозначно рекомендую, этому человеку можно довериться по организации, комфорту и интересной экскурсии! Спасибо Мохамед и до новых встреч 😍

  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Базар Хан Эль Халили»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
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  2. Вечерняя прогулка в сердце Каира
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  5. Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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