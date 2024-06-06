1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€125 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€150 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€105 за всё до 4 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220€99 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Волшебная фотосессия в Каире: между пирамидами и историческими улицами
Погрузитесь в атмосферу древнего Каира, запечатлевая моменты жизни среди его величественных пирамид и узких улочек
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230€138 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112€84 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€167 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140€112 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Ахмед лучший гид в мире, без шуток! Нас было 4 человек и все остались довольны! Сначала была запланирована только экскурсия в Гизе,
- ААнастасия5 июня 2024Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
- ДДанила3 июня 2024Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
- ВВалентина31 мая 2024Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
- ЛЛилия30 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ННиколай27 мая 2024Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
- MMarat26 мая 2024Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
- ААнна22 мая 2024Нашла экскурсию случайно, была длинная пересадка в Каире и надо было скоротать время. Очень рада,что нашла Мохомеда😍Сразу связался с нами,
- ЮЮрий20 мая 2024Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Базар Хан Эль Халили»
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