Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок. В это время меньше туристов, и вы сможете насладиться видами без лишней суеты. Летом, с мая по сентябрь, может быть жарко, но музеи с кондиционерами обеспечат комфорт. В остальные месяцы также возможно посещение, но стоит учитывать высокие температуры.

Вас ждёт захватывающее путешествие в мир Древнего Египта. Посетите пирамиду Хуфу, полюбуйтесь Сфинксом и узнайте секреты строительства этих величественных сооружений. В Саккаре вас ждёт Ступенчатая пирамида и Серапеум с гигантскими гробами. В Большом музее GEM увидите статую Рамзеса и сокровища Тутанхамона. Погрузитесь в историю, начиная с царя Менеса и до современности

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы. Мы посетим пирамиду Хуфу — самую большую пирамиду в мире. Полюбуемся пирамидами Хефрена, Менкарка и Сфинксом. Мы расскажем вам, почему появились эти загадочные сооружения и как они были построены.

Некрополь Саккары. Здесь вас ждёт Ступенчатая пирамида — её построили ещё до пирамид Гизы! Также мы посетим Серапеум, в котором находится 25 гробов, каждый из которых весит до 300 тонн.

Большой музей (GEM). Среди 100000 артефактов вы сможете увидеть 83-тонную статую Рамзеса и предметы Тутанхамона.

О чём пойдёт речь на экскурсии

Мы поговорим о Египте, Гизе, местных обычаях и традициях, о том, как строились пирамиды и зачем. Вспомним историю Древнего Египта с правления царя Менеса, а затем греческий, христианский и исламский периоды. Затронем и новейшую историю.

Организационные детали

В стоимость включены транспорт (в нём для вас есть вода и сок) и услуги русскоговорящего гида.

Дополнительно оплачиваются:

Билет на пирамиды Гизы — 700 египетских фунтов ($14)

Билет в Большой музей — 1200 египетских фунтов ($24)

Билет в Саккару — 600 египетских фунтов ($12)

Обед

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.