От пирамид до артефактов: путешествие в Гизу и Саккару из Каира
Исследуйте величие пирамид Гизы и Саккары. Узнайте тайны древних сооружений и насладитесь культурой Египта с русскоговорящим гидом
Вас ждёт захватывающее путешествие в мир Древнего Египта.
Посетите пирамиду Хуфу, полюбуйтесь Сфинксом и узнайте секреты строительства этих величественных сооружений. В Саккаре вас ждёт Ступенчатая пирамида и Серапеум с гигантскими гробами. В Большом музее GEM увидите статую Рамзеса и сокровища Тутанхамона. Погрузитесь в историю, начиная с царя Менеса и до современности
5 причин купить эту экскурсию
🏺 Пирамиды Гизы - величайшие в мире
🗿 Сфинкс - символ Египта
📜 История от Менеса до современности
🎨 Артефакты в GEM
🕌 Саккара - древний некрополь
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок. В это время меньше туристов, и вы сможете насладиться видами без лишней суеты. Летом, с мая по сентябрь, может быть жарко, но музеи с кондиционерами обеспечат комфорт. В остальные месяцы также возможно посещение, но стоит учитывать высокие температуры.
Пирамиды Гизы. Мы посетим пирамиду Хуфу — самую большую пирамиду в мире. Полюбуемся пирамидами Хефрена, Менкарка и Сфинксом. Мы расскажем вам, почему появились эти загадочные сооружения и как они были построены.
Некрополь Саккары. Здесь вас ждёт Ступенчатая пирамида — её построили ещё до пирамид Гизы! Также мы посетим Серапеум, в котором находится 25 гробов, каждый из которых весит до 300 тонн.
Большой музей (GEM). Среди 100000 артефактов вы сможете увидеть 83-тонную статую Рамзеса и предметы Тутанхамона.
О чём пойдёт речь на экскурсии
Мы поговорим о Египте, Гизе, местных обычаях и традициях, о том, как строились пирамиды и зачем. Вспомним историю Древнего Египта с правления царя Менеса, а затем греческий, христианский и исламский периоды. Затронем и новейшую историю.
Организационные детали
В стоимость включены транспорт (в нём для вас есть вода и сок) и услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачиваются:
Билет на пирамиды Гизы — 700 египетских фунтов ($14)
Билет в Большой музей — 1200 египетских фунтов ($24)
Билет в Саккару — 600 египетских фунтов ($12)
Обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.