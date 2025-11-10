Мои заказы

От пирамид до артефактов: путешествие в Гизу и Саккару из Каира

Исследуйте величие пирамид Гизы и Саккары. Узнайте тайны древних сооружений и насладитесь культурой Египта с русскоговорящим гидом
Вас ждёт захватывающее путешествие в мир Древнего Египта.

Посетите пирамиду Хуфу, полюбуйтесь Сфинксом и узнайте секреты строительства этих величественных сооружений. В Саккаре вас ждёт Ступенчатая пирамида и Серапеум с гигантскими гробами. В Большом музее GEM увидите статую Рамзеса и сокровища Тутанхамона. Погрузитесь в историю, начиная с царя Менеса и до современности

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Пирамиды Гизы - величайшие в мире
  • 🗿 Сфинкс - символ Египта
  • 📜 История от Менеса до современности
  • 🎨 Артефакты в GEM
  • 🕌 Саккара - древний некрополь

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок. В это время меньше туристов, и вы сможете насладиться видами без лишней суеты. Летом, с мая по сентябрь, может быть жарко, но музеи с кондиционерами обеспечат комфорт. В остальные месяцы также возможно посещение, но стоит учитывать высокие температуры.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Пирамида Хуфу
  • Пирамида Хефрена
  • Пирамида Менкарка
  • Сфинкс
  • Ступенчатая пирамида Джосера
  • Серапеум
  • Большой музей GEM

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы. Мы посетим пирамиду Хуфу — самую большую пирамиду в мире. Полюбуемся пирамидами Хефрена, Менкарка и Сфинксом. Мы расскажем вам, почему появились эти загадочные сооружения и как они были построены.

Некрополь Саккары. Здесь вас ждёт Ступенчатая пирамида — её построили ещё до пирамид Гизы! Также мы посетим Серапеум, в котором находится 25 гробов, каждый из которых весит до 300 тонн.

Большой музей (GEM). Среди 100000 артефактов вы сможете увидеть 83-тонную статую Рамзеса и предметы Тутанхамона.

О чём пойдёт речь на экскурсии

Мы поговорим о Египте, Гизе, местных обычаях и традициях, о том, как строились пирамиды и зачем. Вспомним историю Древнего Египта с правления царя Менеса, а затем греческий, христианский и исламский периоды. Затронем и новейшую историю.

Организационные детали

В стоимость включены транспорт (в нём для вас есть вода и сок) и услуги русскоговорящего гида.

Дополнительно оплачиваются:

  • Билет на пирамиды Гизы — 700 египетских фунтов ($14)
  • Билет в Большой музей — 1200 египетских фунтов ($24)
  • Билет в Саккару — 600 египетских фунтов ($12)
  • Обед

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Каира

