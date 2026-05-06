У вас длинная пересадка в Каире? Предлагаем провести это время с пользой! Мы встретим вас в аэропорту с табличкой и отвезём к пирамидам Гизы и Сфинксу — у вас будет около 2,5 часов свободного времени, чтобы познакомиться с наследием Древнего Египта в своём темпе. А после водитель отвезёт вас обратно в терминал.
Описание трансфер
Старт в аэропорту
Мы встретим вас с табличкой на выходе из зоны прилёта и сразу начнём путешествие.
Комфортный трансфер
Поездка на современном автомобиле с кондиционером и опытным водителем. Всё продумано заранее: от тайминга до учёта пробок.
Великие пирамиды Гизы
Вы окажетесь у подножия одного из главных чудес света и сможете рассмотреть пирамиду Хеопса вблизи. А также увидите знаменитого Сфинкса.
Фотостопы в лучших точках и обед
Сделаем остановки для эффектных снимков на фоне пирамид. По желанию — перекус перед возвращением.
Возвращение точно к рейсу
Мы доставим вас обратно в аэропорт с запасом времени на регистрацию.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на седане Toyota Corolla, Hyundai Accent или минивэне Toyota Hiace, MG в зависимости от количества человек, минеральная вода и снэки
- Мы отслеживаем ваш рейс. Если он задержится — мы подождём
- Также возможны программы на 8 и 12 часов — подробности в переписке
- С вами будет русскоговорящий водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 139 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Ахмеду за идеальную организацию и Ибрагиму за профессиональное сопровождение. Всё на высоте: от встречи в аэропорту на новой комфортной машине до захватывающего рассказа у Пирамид и в Музее. Каир покорил нас своей душой и атмосферой. Всё было четко, вовремя и очень интересно. Искренне рекомендуем!
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