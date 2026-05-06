У вас длинная пересадка в Каире? Предлагаем провести это время с пользой! Мы встретим вас в аэропорту с табличкой и отвезём к пирамидам Гизы и Сфинксу — у вас будет около 2,5 часов свободного времени, чтобы познакомиться с наследием Древнего Египта в своём темпе. А после водитель отвезёт вас обратно в терминал.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $200 за экскурсию

Описание трансфер

Старт в аэропорту

Мы встретим вас с табличкой на выходе из зоны прилёта и сразу начнём путешествие.

Комфортный трансфер

Поездка на современном автомобиле с кондиционером и опытным водителем. Всё продумано заранее: от тайминга до учёта пробок.

Великие пирамиды Гизы

Вы окажетесь у подножия одного из главных чудес света и сможете рассмотреть пирамиду Хеопса вблизи. А также увидите знаменитого Сфинкса.

Фотостопы в лучших точках и обед

Сделаем остановки для эффектных снимков на фоне пирамид. По желанию — перекус перед возвращением.

Возвращение точно к рейсу

Мы доставим вас обратно в аэропорт с запасом времени на регистрацию.

Организационные детали