Что вас ожидает
Пирамиды Гизы и завораживающее шоу. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, освещенные яркими цветами. Услышите необыкновенные факты о Сфинксе, охранявшем «город мертвых» пять тысяч лет. Раскроете историю возведения местных гробниц и узнаете о жизни известных людей Древнего Египта: Тутмосе IV, Эхнатоне, Нефертити и Тутанхамоне.
Организационные детали
- Важно: мы организуем для вас индивидуальное сопровождение из отеля до шоу и обратно. Но на шоу, кроме вас, будут другие люди.
- Всем зрителям выдают бесплатные наушники. Вы сами выбираете, на каком языке слушать рассказ. Доступны: русский, английский, французский, немецкий итд.
- В стоимость включены: трансфер с русскоговорящим сопровождающим, шоу, бутылка воды