Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света

Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира

Вы знали, что после наступления темноты великие пирамиды Гизы не погружаются в сон, а «оживают»? На их стенах появляются лазерные изображения иероглифов, старинных схем и похороненных здесь фараонов.

И всё это — под увлекательный рассказ о людях, культуре, истории и традициях Древнего Египта.

Приглашаем вас насладиться этим удивительным зрелищем!
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и завораживающее шоу. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, освещенные яркими цветами. Услышите необыкновенные факты о Сфинксе, охранявшем «город мертвых» пять тысяч лет. Раскроете историю возведения местных гробниц и узнаете о жизни известных людей Древнего Египта: Тутмосе IV, Эхнатоне, Нефертити и Тутанхамоне.

Организационные детали

  • Важно: мы организуем для вас индивидуальное сопровождение из отеля до шоу и обратно. Но на шоу, кроме вас, будут другие люди.
  • Всем зрителям выдают бесплатные наушники. Вы сами выбираете, на каком языке слушать рассказ. Доступны: русский, английский, французский, немецкий итд.
  • В стоимость включены: трансфер с русскоговорящим сопровождающим, шоу, бутылка воды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Пирамиды Гизы🗽Достопримечательности🌃Ночные

Еще несколько похожих предложений в Каире

Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы
Индивидуальная экскурсия
5
3
$60
за 1 чел.
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы
Приглашаем вас на красочное светомузыкальное шоу у единственного сохранившегося из Семи чудес света!...
Ежедневно
Пирамиды Древнего Египта
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
160
144
за 1-6 чел.
Пирамиды Древнего Египта
Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара, Дахшур
Индивидуальный тур
5
1
$160
за 1 чел.
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара, Дахшур
Вас ждет захватывающая поездка к ценнейшим памятникам архитектуры Древнего Египта
Ежедневно в 8:00
К Великим пирамидам — на квадроцикле!
Индивидуальная экскурсия
50
за 1 чел.
К Великим пирамидам — на квадроцикле!
Прокатиться с ветерком по пустыне и встретить закат у главного символа Египта
Исламский Каир
Индивидуальная экскурсия
$150
за 1 чел.
Исламский Каир
Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира
Ежедневно в 9:00
Влюбиться в Каир за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
5
5
140
за 1-3 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день!
Пирамиды Гизы, Национальный музей и колоритный район Хан аль-Халили с профессиональным гидом
Поездка в Луксор на самолёте
Индивидуальная экскурсия
5
3
12ч
$325
за 1 чел.
Поездка в Луксор на самолёте
Небольшой египетский город Луксор может смело претендовать на звание одного из самых интересных городов...
Знакомьтесь, Каир!
Индивидуальная экскурсия
4.8
37
140
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Каир!
Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
По Каиру с историком-египтологом!
Индивидуальная экскурсия
5
1
140
за 1-3 чел.
По Каиру с историком-египтологом!
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
Индивидуальная экскурсия
140
за 1-3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
Посетить величественные пирамиды, погулять по руинам древних городов и узнать о жизни фараонов
Каир "All Inclusive" - фараонский, коптский и исламский
Индивидуальная экскурсия
10ч
$180
за 1-6 чел.
Каир "All Inclusive" - фараонский, коптский и исламский
Если Вы являетесь ценителем египтологии и Вас интересует история Египта - одной из самых древних цивилизаций,...
Ежедневно по договоренности
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Индивидуальная экскурсия
5
1
$45
за 1 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным...
Ежедневно в 19:00

Карим проводит ещё 1 экскурсию

Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Индивидуальная экскурсия
50
за 1 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Увидеть Каир с воды, насладиться восточными танцами и попробовать местную кухню
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
🇪🇬