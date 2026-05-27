В сердце Сахары таятся сюрреалистичные миры, кардинально разные и одинаково притягательные.
Вы увидите оазис Бахария с пальмами и родниками, Чёрную пустыню со следами вулкана, усыпанную кристаллами гору, долину Агабат и Белую пустыню с причудливыми изваяниями. А после захода солнца останетесь с природой наедине — вы, треск костра и купол из звёзд.
Описание экскурсии
День 1
7:00 — выезд из Каира
11:30 — обед и смена транспорта в оазисе Бахария
13:30 — первые виды: Чёрная пустыня, Хрустальная гора, долина Агабат
17:30 — закат, ужин и ночёвка в Белой пустыне
День 2
6:00 — рассвет и завтрак в Белой пустыне
9:30 — отдых на источниках
11:00 — прогулка в финиковой роще или посещение мастерских, обед (за доплату) в оазисе Бахария
13:30–18:00 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, ночь в кемпинге (обустроенные палатки, туалет), обед и ужин в 1-й день (курица, рис, овощи, блюда на костре), завтрак во 2-й день (фул медамес, фалафель, лепёшки, сыр)
- Из столицы в Бахарию и обратно едем на легковом авто с кондиционером, по бездорожью — на внедорожниках 4х4
- С радостью проведём экскурсию для большей группы — с доплатой €145 за каждого дополнительного гостя
- Это видовая поездка, без глубокого погружения в историю
- С вами будет англоговорящий водитель из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$360
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
