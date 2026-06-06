Основанная Александром Македонским, Александрия на протяжении веков была одним из самых важных центров науки, торговли и культуры Средиземноморья.
Вы увидите её главные памятники — от древних катакомб до крепости Кайт-Бей — и проследите историю города, в котором сплелись следы египетской, греческой и римской цивилизаций.
Вы увидите её главные памятники — от древних катакомб до крепости Кайт-Бей — и проследите историю города, в котором сплелись следы египетской, греческой и римской цивилизаций.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Каира
10:00 — Александрийская библиотека
Вы посетите современный культурный центр, созданный в память о легендарной Александрийской библиотеке — одном из крупнейших научных центров древнего мира.
11:30 — катакомбы Ком-эль-Шукафа
Спуститесь в подземный некрополь, где переплелись египетские, греческие и римские традиции. Это один из самых необычных археологических памятников Александрии.
13:00 — колонна Помпея и римский амфитеатр Ком-эль-Дик
Увидите 26-метровую гранитную колонну, возвышающуюся над руинами древнего города, а затем посетите единственный римский амфитеатр Египта, известный своей превосходной акустикой.
14:00 — обед
Пообедаете в ресторане с видом на Средиземное море.
15:30 — крепость Кайт-Бей
Осмотрите знаменитую крепость, построенную на месте Александрийского маяка — одного из семи чудес света. Со стен цитадели открываются красивые виды на море и город.
17:00–20:00 — обратная дорога в Каир
В этот день вы узнаете:
- чем Александрия отличается от других городов Египта и как близость моря повлияла на её историю и культуру
- в честь кого на самом деле установили колонну Помпея и что значил римский амфитеатр для жителей Александрии
- что связывает древнюю библиотеку, пожар и норвежского архитектора
Организационные детали
- Едем на Toyota Corolla или Hyundai Elantra
- Дополнительные расходы — входные билеты во все локации: $20–24 за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 498 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
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