Основанная Александром Македонским, Александрия на протяжении веков была одним из самых важных центров науки, торговли и культуры Средиземноморья. Вы увидите её главные памятники — от древних катакомб до крепости Кайт-Бей — и проследите историю города, в котором сплелись следы египетской, греческой и римской цивилизаций.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $200 за экскурсию

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Каира

10:00 — Александрийская библиотека

Вы посетите современный культурный центр, созданный в память о легендарной Александрийской библиотеке — одном из крупнейших научных центров древнего мира.

11:30 — катакомбы Ком-эль-Шукафа

Спуститесь в подземный некрополь, где переплелись египетские, греческие и римские традиции. Это один из самых необычных археологических памятников Александрии.

13:00 — колонна Помпея и римский амфитеатр Ком-эль-Дик

Увидите 26-метровую гранитную колонну, возвышающуюся над руинами древнего города, а затем посетите единственный римский амфитеатр Египта, известный своей превосходной акустикой.

14:00 — обед

Пообедаете в ресторане с видом на Средиземное море.

15:30 — крепость Кайт-Бей

Осмотрите знаменитую крепость, построенную на месте Александрийского маяка — одного из семи чудес света. Со стен цитадели открываются красивые виды на море и город.

17:00–20:00 — обратная дорога в Каир

В этот день вы узнаете:

чем Александрия отличается от других городов Египта и как близость моря повлияла на её историю и культуру

в честь кого на самом деле установили колонну Помпея и что значил римский амфитеатр для жителей Александрии

что связывает древнюю библиотеку, пожар и норвежского архитектора

Организационные детали