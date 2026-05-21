Почему фараонам было важно возвести дом вечности и каким был путь в загробный мир? Как древние зодчие перемещали многотонные блоки без техники и строили пирамиды с математической точностью? Как архитектура Большого Египетского музея переплетается с вековыми канонами и почему статуя Рамзеса II установлена так, чтобы в особые дни её освещало солнце? Вместе разберём это и многое другое.
Описание экскурсии
8:30 — заберём вас из отеля и по пути познакомим с историей Древнего Египта
9:30–12:00 — плато Гиза. Осмотрим Большого сфинкса и пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина. Поговорим о философии смерти и бессмертия. Раскроем секреты безупречного мастерства древних египтян: как монументы возводили без единой ошибки, откуда поставляли камни, в чём истинный смысл строительства и ритуалов
12:30–13:30 — обед
14:00–16:30 — Большой Египетский музей. Изучим реликвии и археологические находки — от колоссальных статуй, известных на весь мир, до уникальных артефактов, только недавно представленных публике. Обсудим символизм архитектуры и почему этот музей — один из самых технологичных в мире
17:00 — обратный трансфер
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai (1-3 человека) или минивэне Toyota (4-8 человек). Для вас в дороге — снеки и вода. По запросу предоставим детское кресло
- С вами буду я или другой гид-египтолог из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на плато Гиза: взрослый — $14, детский/студенческий — $7
- Билет в Большой Египетский музей: взрослый — $28, детский/студенческий — $14
- Обед — средний чек $10-15
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 117 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Хотим выразить искреннюю благодарность Ахмеду и его команде за великолепную экскурсию! Мы впервые в Египте и в Каире, и эта поездка останется в нашей памяти навсегда.
Огромное спасибо за комфорт: нам
Огромное спасибо за комфорт: нам
Ахмед
Ответ организатора:
Дарья, спасибо за отзыв! Мы были рады организовать ваш тур. Дорога из Хургады долгая (6 часов), поэтому мы предоставили просторный микроавтобуса, чтобы вы отдохнули в пути. Рады, что Вам всё понравилось. Ждём вас снова в Египте! 😊
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С
Всё было просто супер! Огромное спасибо Ахмеду за организацию и Ясмин за интереснейшую экскурсию по пирамидам и музею, узнали много новых фактов. Отдельное спасибо водителю, машина новая и очень комфортная,
Ахмед
Ответ организатора:
Светлана, благодарю за доверие и высокую оценку! Рад, что вы оценили наш уровень сервиса и работу Ясмин. Комфорт и безопасность гостей, наш главный приоритет. Ждем вас снова для новых эксклюзивных маршрутов)
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