Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем в вечерний круиз по Нилу! Полюбуйтесь огнями Каира с воды, насладитесь вкусным ужином и завораживающим восточным шоу на борту. Романтика, музыка и волшебство Востока ждут вас в этом чарующем путешествии!

Mohamed Ваш гид в Каире Написать вопрос Круиз в группе Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа На чём проводится Музыкальные теплоходы $50 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание круиза Увидеть город с воды Отправьтесь в чарующий вечерний круиз по Нилу и откройте для себя магию Каира в огнях! Мы заберём вас из отеля и доставим в порт, где начнётся двухчасовое путешествие по великой реке. Вас ждёт вкусный ужин на борту, мягкий бриз, огни города и завораживающая шоу-программа с традиционными восточными танцами. Насладитесь атмосферой праздника, музыкой и ароматом Востока — идеальный вечер, полный романтики и восточного колорита!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату