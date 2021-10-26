Что вас ожидает

Пирамиды Гизы

Вы подниметесь на знаменитую пирамиду Хеопса: прикоснетесь к ее древним камням, ощутите дыхание веков и представите времена, когда ее построили. Я с удовольствием помогу вам в этом: расскажу, как жили фараоны и их жены, как и когда возникла идея возведения пирамид и чем они отличаются друг от друга. Покажу знаменитого Большого Сфинкса и Нижний храм фараона Хефрена, раскрою богатейшую историю этих мест и помогу подобрать лучшие ракурсы для фото.

Национальный музей и квартал Хан аль-Халили

Каирский музей на площади Тахрир — один из крупнейших музеев мира, он насчитывает более 150 тысяч экспонатов. Вы увидите саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков. Из уютного музейного пространства мы перенесемся на оживленные улицы Каира и отправимся в древний район Хан аль-Халили. Он запомнится вам лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.

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