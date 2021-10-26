Влюбиться в Каир за 1 день!

Пирамиды Гизы, Национальный музей и колоритный район Хан аль-Халили с профессиональным гидом

5
5 отзывов
Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира.

Я расскажу, как он развивался, какие интересные события в нем происходили, как жили и живут здесь люди.

Покажу великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, проведу вас по залам Национального музея и познакомлю с артефактами разных эпох.

А также поделюсь особенностями современного Египта: его традициями и культурой.
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!
Влюбиться в Каир за 1 день!

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы

Вы подниметесь на знаменитую пирамиду Хеопса: прикоснетесь к ее древним камням, ощутите дыхание веков и представите времена, когда ее построили. Я с удовольствием помогу вам в этом: расскажу, как жили фараоны и их жены, как и когда возникла идея возведения пирамид и чем они отличаются друг от друга. Покажу знаменитого Большого Сфинкса и Нижний храм фараона Хефрена, раскрою богатейшую историю этих мест и помогу подобрать лучшие ракурсы для фото.

Национальный музей и квартал Хан аль-Халили

Каирский музей на площади Тахрир — один из крупнейших музеев мира, он насчитывает более 150 тысяч экспонатов. Вы увидите саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков. Из уютного музейного пространства мы перенесемся на оживленные улицы Каира и отправимся в древний район Хан аль-Халили. Он запомнится вам лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет; Национальный музей — 13$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет
  • По желанию мы можем добавить в программу катание на лодке по Нилу. Цена зависит от продолжительности и количества людей.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ахмёд
Ахмёд
Приветствую вас из солнечного Каира! Меня зовут Ахмёд, я лицензированный гид. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Экскурсии провожу более 10 лет. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней намного интереснее, чем Википедия. )
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5 реальных отзывов от туристов

Vyacheslav
26 окт 2021
Спасибо Ахмеду за экскурсию.
Гид подстроился под наши нужды и легко адаптировал программу для детей
А
26 окт 2021
Все отлично. Хороший рассказ, маршрут, комфортный автомобиль, пунктуальность.
Ю
21 окт 2021
Сегодня провели отличный день в Каире с гидом Ахмедом. Очень приятный, энергичный человек, любит свою профессию, всю информацию преподносит интересно и по существу. Мы побывали на пирамидах, покатались на верблюдах, посетили Каирский музей, увидели золотую маску Тутанхамона, и даже угостились чаем в vip зале в кафе на улице с 1000летней историей. Гида всем рекомендуем, если ещё приедем в Каир, обязательно воспользуемся его услугами👍🏻👍🏻👍🏻
Олеся
9 окт 2021
Ахмет - влюблённый в свою страну и ее историю человек) добрый и восторженный рассказчик) заботливый и организованный экскурсовод) я его попросила встретить нас рано-рано в аэропорту - не проблема, покормить нас завтраком - не проблема, все нам показать - с радостью, ничего не показывать - ок, отдыхайте. А ещё держите пакет гуавы, чтобы хорошо жилось) Ахмет прекрасен, с ним можно запланировать хорошее путешествие по Каиру, но 1 день очень мало, планируйте 2-3 и кайфуйие от прекрасного, загадочного Каира с неповторимой историей
П
28 сен 2021
Хочу выразить огромную благодарность замечательному гиду Ахмеду, который организовал нам экскурсию на целый день в Каире. Хочу сразу отметить, что по договору время тура составляло 8 часов, однако, по нашей просьбе он показал нам дополнительно колоритный базар Хан аль-Халили и в итоге задержался с нами до позднего вечера. Ахмед не только профессиональный историк-египтолог, но и прекрасный, отзывчивый человек. Его экскурсии были на высшем уровне! Он рассказывал настолько интерено, что нам представилось, будто мы путешествуем во времени и попали в Древний Египет. За один день мы успели посмотреть Пирамиды Гизы, сфинкса, комплекс Саккары, Каирский музей, попробовать блюда национальной кухни - Кошари и пройтись по базару (с покупками).
В тур также входил трансфер по всему нашему маршруту.
День прошёл очень эффективно, успели за такое короткое время посмотреть максимально возможное количество достопримечательностей и узнали много интересного. Напоследок, хочу сказать, что экскурсия организованная Ахмедом сильно нас впечатлило! Это было не забываемо! Всем настоятельно рекомендую этого замечательного гида!

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