Пирамиды Гизы, Большой Египетский музей и колоритный Хан аль-Халили
Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира.
Я расскажу, как он развивался, какие интересные события в нем происходили, как жили и живут здесь люди.
Покажу великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, проведу вас по залам Больоьшого Египетского музея и познакомлю с артефактами разных эпох. А также поделюсь особенностями современного Египта: его традициями и культурой.
Вы подниметесь на знаменитую пирамиду Хеопса: прикоснетесь к ее древним камням, ощутите дыхание веков и представите времена, когда ее построили. Я с удовольствием помогу вам в этом: расскажу, как жили фараоны и их жены, как и когда возникла идея возведения пирамид и чем они отличаются друг от друга. Покажу знаменитого Большого Сфинкса и Нижний храм фараона Хефрена, раскрою богатейшую историю этих мест и помогу подобрать лучшие ракурсы для фото.
Большой Египетский музей (GEM) и квартал Хан аль-Халили
Вторая часть дня посвящена Большому Египетскому музею в Гизе — современному хранилищу древностей с золотой коллекцией Тутанхамона, грандиозными статуями Рамзеса II и другими сокровищами. По желанию — остановка на обед в одном из рекомендованных ресторанов.
Из уютного музейного пространства мы перенесемся на оживлённые улицы Каира и отправимся в древний район Хан аль-Халили. Он запомнится вам лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.
Организационные детали
Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата — $30 за группу)
Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии — доплата $30
Входные билеты оплачиваются дополнительно: пирамиды — $15 взрослые, $7 дети 6-12 лет; музей — $35 взрослые, $17 дети 6–12 лет
По желанию мы можем добавить в программу катание на лодке по Нилу. Цена зависит от продолжительности и количества людей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмёд — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 998 туристов
Приветствую вас из солнечного Каира! Меня зовут Ахмёд, я лицензированный гид. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Экскурсии провожу более 10 лет. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней намного интереснее, чем Википедия!)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 174 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Провели незабываемое время в Каире. За два дня успели посетить пирамиды, сфинкса, новый музей и еще несколько менее раскрученных мест, но на мой взгляд, даже более интересных. Ахмед все прекрасно организовал, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая обратным трансфером, очень пунктуальный и ответственный человек. После экскурсии только положительные эмоции и сотня прекрасных фотографий.
+2
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А
Артем
благодарю Ахмеда за восхитительные 2 дня в Каире, все было организованно на высшем уровне. встреча в аэропорту, трансфер, машина, гид. Все вопросы решались со стороны Ахмеда моментально. все было безопасно и максимально комфортно. отдельные слова благодарности нашему гиду Кате. максимально комфортно, грамотно и приятно организована вся работа у Кати. Благодарю Вселенную и Создателя за встречу с ней.
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И
Ирина
Спасибо Ахмеду за экскурсию! Отличный выдался день. Маршрут согласно спланированному расписанию, успели посмотреть главные достопримечательности. Очень познавательный рассказ - понравилось и мне и самое главное ребенку, многое запомнил и вновь пересказывал позже) Исполнили свою мечту в компании прекрасного гида!
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О
Оксана
Это была наша первая поездка в Каир, поэтому выбрали классический маршрут - обязательное посещение музея, пирамид, Сфинкса и прогулку по Нилу.
Поездка была организована на частном авто, что считаю огромным плюсом читать дальшеуменьшить
по сравнению с туристическими автобусами - нас не возили по магазинам, зато мы около часа покатались по самому Каиру и прочувствовали ритм и темп этого города - это те еще эмоции))
Экскурсовод Катерина очень хорошо разговаривает по-русски, во время экскурсии не просто сухо рассказывает факты, а иногда задает логические вопросы, на которые даже получается отвечать - в итоге экскурсия проходит живо и интересно - не монолог, а беседа с туристами. Экскурсию однозначно рекомендую
+1
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D
Dmitry
Замечательная экскурсия Посетили пирамиды, новый музей, побродили по улочкам Каира Хочется отметить большую любовь Ахмеда к истории своей страны, деликатность и отличное знание русского языка Благодарим за новые знания и впечатления!
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Валентина
Прекрасный тур, учли все пожелания и возможности. Ахмед хорошо и понятно все рассказывает, отвечает на все вопросы. Сделал все, чтобы экскурсия была комфортная для всех.
Ну и мы не знали, но других предупрежу, что в музее дневного Египта душно и нет кондиционера, возьмите веер)
Спасибо, Ахмеду еще раз за прекрасную и интересную экскурсию.