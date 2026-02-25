Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира. Я расскажу, как он развивался, какие интересные события в нем происходили, как жили и живут здесь люди. Покажу великие пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, проведу вас по залам Больоьшого Египетского музея и познакомлю с артефактами разных эпох. А также поделюсь особенностями современного Египта: его традициями и культурой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы

Вы подниметесь на знаменитую пирамиду Хеопса: прикоснетесь к ее древним камням, ощутите дыхание веков и представите времена, когда ее построили. Я с удовольствием помогу вам в этом: расскажу, как жили фараоны и их жены, как и когда возникла идея возведения пирамид и чем они отличаются друг от друга. Покажу знаменитого Большого Сфинкса и Нижний храм фараона Хефрена, раскрою богатейшую историю этих мест и помогу подобрать лучшие ракурсы для фото.

Большой Египетский музей (GEM) и квартал Хан аль-Халили

Вторая часть дня посвящена Большому Египетскому музею в Гизе — современному хранилищу древностей с золотой коллекцией Тутанхамона, грандиозными статуями Рамзеса II и другими сокровищами. По желанию — остановка на обед в одном из рекомендованных ресторанов.

Из уютного музейного пространства мы перенесемся на оживлённые улицы Каира и отправимся в древний район Хан аль-Халили. Он запомнится вам лавочками с яркими тканями, посудой, ювелирными украшениями и атмосферой настоящего восточного базара.

Организационные детали