Мы побываем в Египетском музее, где хранится обширная коллекция артефактов, в том числе золотые сокровища короля Тутанхамона.
Погуляем
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой головной убор для защиты от солнца.
Проживание. Не включено в стоимость. По запросу поможем с бронированием.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Комфортное авто с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Пирамиды, Египетский музей, древние церкви Старого Каира и Хан Аль-Халили
Встретим вас в аэропорту Каира или у отеля, в котором вы остановились и отправимся на экскурсию в пригород. Первым посетим одно из семи чудес древнего мира — пирамиды Гизы — комплекс памятников на одноимённом плато. Вы осмотрите Великую пирамиду Хуфу (Хеопса), пирамиды Хефрена и Микерина. Увидите огромную статую Сфинкса с головой человека и телом льва, успешные раскопки которой состоялись только в 1930-х годах. Побываем у Храма Долины, который использовали для бальзамирования и очищения мумии царя Хафра. После продолжим путь через плато, чтобы вы смогли сфотографироваться с тремя пирамидами, возвышающимися среди песка.
Следующей остановкой станет Музей египетских древностей, или Египетский музей, где хранится обширная коллекция древнеегипетских артефактов, чей возраст около 5000 лет. Вы рассмотрите золотые сокровища короля Тутанхамона, драгоценности, головные уборы, алебастровые вазы и игрушки из Древнего Египта, а также множество бесценных статуй и других экспонатов.
Затем доедем до Старого Каира — исторической части столицы. Осмотрим Вавилонский форт — город-крепость, известную также как Дворец восковых фигур или Вавилонский замок. Крепость считается одной из крупнейших крепостей, засвидетельствованных римской цивилизацией в Египте. Побываем в Висячей церкви, построенной в 3-4 веках, которая, благодаря интерьеру, полному символики и икон, стала одним из самых посещаемых памятников страны. Вас также ждут монастырь и церковь Св. Георгия и синагога Бен-Эзра, здание которой раньше принадлежало коптской церкви.
В завершении, если позволит время, заедем на один из самых известных и старых базаров Хан Эль-Халили.
Достопримечательности Александрии
Утром встретимся у отеля и отправимся в Александрию, где окажемся, проехав около 210 километров (2 часа с остановкой на отдых). Это второй по величине город Египта с богатым культурным и историческим наследием, основанный Александром Македонским. Начнём экскурсию с посещения колонны Помпея, архитектурного чуда, расположенного среди руин Серапеума — древнегреческого храма времён Птолемеевского царства.
Затем побываем у катакомб Ком-эль-Шокафа, которые считаются одним из семи чудес Средневековья. Некрополь состоит из слоёв александрийских гробниц зажиточной египетско-римской семьи, камер, высеченных в подземной скале, статуй и других археологических объектов погребального культа фараонов.
Следующая остановка — Новая Александрийская библиотека — перевоплощение знаменитой древней Александрийской библиотеки. Здесь хранилась самая большая коллекция рукописей в мире, пока в 3 веке не случился пожар. В нынешнем здании собрано около 8 миллионов книг.
После осмотрим Музей затонувших древностей под открытым небом, памятник Неизвестному александрийскому солдату и статую Александра Великого на высоком холме с видом на живописные пляжи.
Посетим цитадель Кайт-Бей — крепостное оборонительное сооружение 15 века на побережье Средиземного моря, которое составляло часть системы укреплений Александрии, а также Римский амфитеатр. Когда-то в нём могло поместиться до 600 зрителей, и он хорошо сохранился до наших дней.
На обратном пути в Каир проедем через Корнуолл и посмотрим на город и современный мост Стэнли.
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Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Сопровождение русскоязычным гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Каира и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты:
- К пирамидам Гизы - $18 за взрослого, $10 за ребёнка от 6 до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Посещение Египетского музея - $15 за взрослого, $8 за ребёнка
- Входная плата в Ком-эль-Шукафа - $5 за взрослого и $3 за ребёнка
- Входная плата в Аль-Савари - $5 за взрослого и $3 за ребёнка
- Входная плата в Александрийскую цитадель - $5 долларов за взрослого и $3 за ребёнка
- Вход в Римский театр - $5 за взрослого и $3 за ребёнка
- Входная плата в Александрийскую библиотеку - $5 за взрослого и $3 за ребёнка
- Стоимость тура указана за группу из 2 и более человек. При индивидуальном проведении тура для одного человека стоимость тура составит $410
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Программа гибкая: в течение дня вы можете выбирать, что хотите посетить, где и насколько остановиться