Встретим вас в аэропорту Каира или у отеля, в котором вы остановились и отправимся на экскурсию в пригород. Первым посетим одно из семи чудес древнего мира — пирамиды Гизы — комплекс памятников на одноимённом плато. Вы осмотрите Великую пирамиду Хуфу (Хеопса), пирамиды Хефрена и Микерина. Увидите огромную статую Сфинкса с головой человека и телом льва, успешные раскопки которой состоялись только в 1930-х годах. Побываем у Храма Долины, который использовали для бальзамирования и очищения мумии царя Хафра. После продолжим путь через плато, чтобы вы смогли сфотографироваться с тремя пирамидами, возвышающимися среди песка.

Следующей остановкой станет Музей египетских древностей, или Египетский музей, где хранится обширная коллекция древнеегипетских артефактов, чей возраст около 5000 лет. Вы рассмотрите золотые сокровища короля Тутанхамона, драгоценности, головные уборы, алебастровые вазы и игрушки из Древнего Египта, а также множество бесценных статуй и других экспонатов.

Затем доедем до Старого Каира — исторической части столицы. Осмотрим Вавилонский форт — город-крепость, известную также как Дворец восковых фигур или Вавилонский замок. Крепость считается одной из крупнейших крепостей, засвидетельствованных римской цивилизацией в Египте. Побываем в Висячей церкви, построенной в 3-4 веках, которая, благодаря интерьеру, полному символики и икон, стала одним из самых посещаемых памятников страны. Вас также ждут монастырь и церковь Св. Георгия и синагога Бен-Эзра, здание которой раньше принадлежало коптской церкви.

В завершении, если позволит время, заедем на один из самых известных и старых базаров Хан Эль-Халили.