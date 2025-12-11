Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$234 за всё до 8 чел.
Групповая
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30, 03:45 и 04:00
13 дек в 03:30
14 дек в 03:30
$114 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Луксору в декабре 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 234. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Луксоре на 2025 год для иностранцев, 29 ⭐ отзывов, цены от $114. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль