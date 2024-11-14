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старта с отеля и проволочек с покупкой билетов,всё уже было подготовлено,от объекта до объекта везде на авто. Гид Мохаммед (извиняюсь,если немного не так указал имя) проводил экскурс на понятном русском языке, отвечал на все вопросы. Однозначно экскурсия стоит своих денег - как в плане организации,так и самих объектов. Мохаммеду привет от Zlaty))). Сам гид тоже большой молодец! По финансовым вопросам - была внесена небольшая предоплата в бронь,порядка 20 $ с российской карты МИР (что немаловажно в текущий момент повсеместной блокировки наших карт), всё остальное гиду было отдано по окончанию экскурсии по факту. Никаких скрытых платежей и "бакшишей" взято не было. Постоянная и быстрая связь с организатором в Вацапе по любым вопросам экскурсии - за это тоже отдельный +.