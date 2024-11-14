Долина цариц – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина цариц» в Луксоре, цены от $110. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Луксор - столица всех веков
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию
Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Луксору: день среди древних сокровищ
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Луксору, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$110 за экскурсию
Самобытный Луксор
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    14 ноября 2024
    Луксор - столица всех веков
    Очень хорошо организовано, много интересного увидели, гид Гамал - лучший!
  • Д
    Добрынин
    16 мая 2024
    Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
    Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
    Воспользовались групповым предложением: я, супруга и ребенок - по сути получилась индивидуальная экскурсия. Хорошая организация - никаких задержек начиная от
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    старта с отеля и проволочек с покупкой билетов,всё уже было подготовлено,от объекта до объекта везде на авто. Гид Мохаммед (извиняюсь,если немного не так указал имя) проводил экскурс на понятном русском языке, отвечал на все вопросы. Однозначно экскурсия стоит своих денег - как в плане организации,так и самих объектов. Мохаммеду привет от Zlaty))). Сам гид тоже большой молодец! По финансовым вопросам - была внесена небольшая предоплата в бронь,порядка 20 $ с российской карты МИР (что немаловажно в текущий момент повсеместной блокировки наших карт), всё остальное гиду было отдано по окончанию экскурсии по факту. Никаких скрытых платежей и "бакшишей" взято не было. Постоянная и быстрая связь с организатором в Вацапе по любым вопросам экскурсии - за это тоже отдельный +.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Долина цариц»

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Сколько стоит экскурсия по Луксору в апреле 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Долина цариц" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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