1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Завтра в 04:30
10 июня в 00:30
€180 за всё до 3 чел.
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
162€90 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 апреля 2024Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
- ГГригорий26 марта 2024Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
- ООлег1 января 2024Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
- ЕЕлена30 октября 2023Хочу поблагодарить организатора нашей экскурсии в Луксоре. Все прошло на высшем уровне. Экскурсия была индивидуальная. Мы сами выбирали места, которые
- ННаталья23 октября 2023Были 2 дня в Луксоре, разделили программу, чтобы посмотреть побольше всего в комфортном темпе, очень интересно, узнали много нового. У
- ТТатьяна28 августа 2023Побывала на замечательной экскурсии по Луксору. У меня был только один день, поэтому оба берега постарались успеть - Долина царей,
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Ночные»
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