Ночные прогулки и экскурсии Луксора

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Луксоре, цены от €20, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 15:00
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Луксор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Завтра в 04:30
10 июня в 00:30
180 за всё до 3 чел.
Вечерний Луксор
🚗 На машине
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
16290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Вечерний Луксор
    Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
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    за правильно выбранное время начала экскурсии. Наш гид- Ахмет до наступления сумерек ознакомил нас с храмом, рассказал много интересного, показал самые интересные и значимые места. У Ахмета - прекрасный русский язык, он очень много знает, чувствуется, что он очень любит свой город и историю свой страны и старается поделиться своими знаниями!

  • Г
    Григорий
    26 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
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    В день прилета, на выходе из терминала, нас встретил водитель помог с багажом. До отеля в центре Луксора ехать 20-25 минут.

  • О
    Олег
    1 января 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
  • Е
    Елена
    30 октября 2023
    Добро пожаловать в Луксор
    Хочу поблагодарить организатора нашей экскурсии в Луксоре. Все прошло на высшем уровне. Экскурсия была индивидуальная. Мы сами выбирали места, которые
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    хотели бы посетить. Все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо нашему гиду Мине. Очень приятный и дружелюбный человек. Перед входом в каждую гробницу подробно рассказывал нам, на что нужно обратить внимание. Также помогал в приобретении билетов во все места, которые мы запланировали посетить. Еще раз хочу отметить отличную организацию и пунктуальность. Очень рекомендую!

  • Н
    Наталья
    23 октября 2023
    Добро пожаловать в Луксор
    Были 2 дня в Луксоре, разделили программу, чтобы посмотреть побольше всего в комфортном темпе, очень интересно, узнали много нового. У
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    нас был прекрасный гид Мина, он рассказал очень много исторических фактов и мифов, приятный и позитивный человек, помог нам сориентироваться в Египте. Думали, что в этой поездке сможем охватить все основные достопримечательности, но после увлекательного повествования гида поняли, что осталось много не охваченных мест, про которые он нам рассказал, а мы про них и не знали. В следующей поездке точно хотим экскурсию с этим гидом! Большое спасибо! Теперь не уверены, что кто-то сможет превзойти эти экскурсии!!! 😊

    Были 2 дня в Луксоре, разделили программу, чтобы посмотреть побольше всего в комфортном темпе, очень интересно
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Добро пожаловать в Луксор
    Побывала на замечательной экскурсии по Луксору. У меня был только один день, поэтому оба берега постарались успеть - Долина царей,
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    Долина цариц, храм Хатшепсут, Луксорский и Карнакский храм. Море впечатлений от великого и неповторимого Древнего Египта. Гид Mena настоящий знаток своего дела и очень хорошо говорит по-русски. Я увлекаюсь Египтом много лет и знаю базовую часть, но всё равно узнала много интересного. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Ночные»

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  1. Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
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  3. Вечерний Луксор
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июне 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 180 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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