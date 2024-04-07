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нас был прекрасный гид Мина, он рассказал очень много исторических фактов и мифов, приятный и позитивный человек, помог нам сориентироваться в Египте. Думали, что в этой поездке сможем охватить все основные достопримечательности, но после увлекательного повествования гида поняли, что осталось много не охваченных мест, про которые он нам рассказал, а мы про них и не знали. В следующей поездке точно хотим экскурсию с этим гидом! Большое спасибо! Теперь не уверены, что кто-то сможет превзойти эти экскурсии!!! 😊