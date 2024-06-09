Выгодный трансфер в Луксоре

Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Луксора и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
Выгодный трансфер в Луксоре обеспечит комфортное передвижение из Международного аэропорта Луксора до нужного адреса или обратно.

Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой с именем, поможет с багажом и сделает поездку приятной,
читать дальше

рассказывая о городе. Трансфер включает ожидание в аэропорту до одного часа и аренду детских кресел.

При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, а также конечную точку маршрута. Возможен заказ автомобиля комфорт-класса или минивэна для группы до 8 человек

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Комфортный трансфер
  2. 🗣 Русскоговорящий водитель
  3. 🧳 Помощь с багажом
  4. 📚 Интересные рассказы о городе
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей и групп

Что можно увидеть

  • Луксор
Выгодный трансфер в Луксоре
Выгодный трансфер в Луксоре
Выгодный трансфер в Луксоре
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 11:00

Описание трансфер

Организационные детали

  • Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
  • Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
  • Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Луксора

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеТрансферТрансфер из аэропорта

Похожие экскурсии из Луксора

Знакомьтесь, Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
166100 за всё до 8 чел.
Сокровища Луксора
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180117 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Луксоре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Луксоре
ХорошоТам