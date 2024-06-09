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читать дальше рассказывая о городе. Трансфер включает ожидание в аэропорту до одного часа и аренду детских кресел.



При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, а также конечную точку маршрута. Возможен заказ автомобиля комфорт-класса или минивэна для группы до 8 человек

Выгодный трансфер в Луксоре обеспечит комфортное передвижение из Международного аэропорта Луксора до нужного адреса или обратно.Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой с именем, поможет с багажом и сделает поездку приятной,